Η αιχμή της τεχνολογίας στην Πολιτική Προστασία: Η Nova ICT αναλαμβάνει να υλοποιήσει το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων και Εθνικής Βάσης Δεδομένων

Το έργο εντάσσεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης, συνολικού ύψους 72,3 εκατ. ευρώ, του προγράμματος ΑΙΓΙΣ.

Βασικός στόχος του υπό ανάπτυξη συστήματος από τη Nova ICT είναι να επιτρέπει στους υπεύθυνους Πολιτικής Προστασίας τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων, την οργάνωση όλων των διαθέσιμων πόρων και τη διαχείριση όλων των συμβάντων, έχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα υψηλής ποιότητας και ακρίβειας.

Εντάσσεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης, συνολικού ύψους 72,3 εκατ. ευρώ του προγράμματος ΑΙΓΙΣ. Το έργο αποτελεί τον πυρήνα της ψηφιακής υποδομής στη διαχείριση και την πρόληψη φυσικών καταστροφών.

Με τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος, βασισμένο σε προηγμένες τεχνολογίες και ΑΙ, όλοι οι φορείς Πολιτικής Προστασίας θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα υψηλής ποιότητας και ακρίβειας για τη λήψη αποφάσεων, την οργάνωση των διαθέσιμων πόρων και τη βέλτιστη διαχείριση όλων των συμβάντων. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται εφικτή η άμεση ενημέρωση και έγκαιρος συντονισμός στο πεδίο και διασφαλίζεται η βέλτιστη αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας επισήμανε: «Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης αποτέλεσε έναν από τους πρωταρχικούς στόχους που θέσαμε εξαρχής στο Υπουργείο. Το έργο αποτελεί την πιο σημαντική πρωτοβουλία στο πλαίσιο του ΑΙΓΙΣ, που θα ενισχύσει καθοριστικά τις δυνατότητες των υπηρεσιακών παραγόντων που επιχειρούν στο πεδίο: Την Πυροσβεστική, την Πολιτική Προστασία, την Αστυνομία, το Λιμενικό, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους Δασάρχες και όλους όσοι αποφασίζουν στο δευτερόλεπτο και προσπαθούν να σώσουν ζωές. Το παράδειγμα της Ελλάδας θα το μιμηθούν σύντομα και άλλες χώρες στον πλανήτη».

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε: «Είναι ένα σημαντικό εργαλείο. Η πληροφορία υπάρχει ακόμα και σε ανοιχτές πηγές και διαρκώς αποκτούμε και καινούρια δεδομένα. Έχουμε την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το Αστεροσκοπείο, τα υδρολογικά, τα σεισμολογικά ινστιτούτα. Έχουμε διάφορα συστήματα και προστίθενται και άλλα για το πυροσβεστικό σώμα, για το ΕΣΚΕΔΙΚ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς και για όλα τα συναφή Υπουργεία».

Από την πλευρά του ο Υποδιοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ, Αρχιπύραρχος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος δήλωσε: «Στη φαρέτρα των όπλων που διαθέτουμε για την αντιμετώπιση των κινδύνων προσθέτουμε ένα ακόμα εργαλείο, την Εθνική Βάση Δεδομένων. Ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης κινδύνου και πρόληψης, μέσα από το οποίο αποκτούμε την ικανότητα για χωρική και χρονική εκτίμηση της πιθανότητας συμβάντος που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις ανθρώπινες ζωές».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρος Ασθενίδης υπογράμμισε: «Θωρακίζουμε τη χώρα και την πολιτική προστασία με νέες τεχνολογίες, απολύτως απαραίτητες σε μια περίοδο κρίσεων οι οποίες δεν είναι μόνο περιβαλλοντικές και κλιματικές. Όλες οι δαπάνες που αφορούν είτε πολιτική προστασία, είτε συστήματα τεχνολογίας για την κλιματική αλλαγή, είτε για την κυβερνοασφάλεια θα πρέπει πλέον να θεωρούνται δαπάνες αμυντικές».

Ο CEO της Nova ICT, Αλέξανδρος Μπρέγιαννης τόνισε: «Εργαζόμαστε διαρκώς ώστε να φέρνουμε την καινοτομία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Σε συνεργασία με το ΥπΚΚΠΠ, υλοποιούμε ένα Ολιστικό Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων και Πρόληψης, το οποίο, με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης, θα δώσει τη δυνατότητα στην Πολιτεία να αναβαθμίσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ελλάδας για να αντιμετωπίσει φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ), αλλά και κινδύνους από ανθρωπογενείς δραστηριότητες είτε ακούσιες είτε εκούσιες. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που, για ακόμη μια φορά, χρησιμοποιούμε τεχνολογία αιχμής για να στηρίξουμε το πολύτιμο έργο της Πολιτείας σε ένα τόσο σημαντικό χώρο, όπως η Πολιτική Προστασία».

