ΑΒΑΞ: Στην τελική ευθεία το α’ τμήμα της Πατρών - Πύργου

Με ποσοστό υλοποίησης άνω του 65% βρίσκει ο μήνας Μάρτιος το α' τμήμα του οδικού άξονα Πατρών - Πύργου της Ολυμπίας Οδού, που κατασκευάζει ο Όμιλος ΑΒΑΞ, φέρνοντας ακόμη πιο κοντά την υλοποίηση ενός σύγχρονου και ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, όπως ανακοινώθηκε.

Πρόκειται για τον οδικό άξονα Μιντιλόγλι (ΒΙ.ΠΕ. Πατρών) - Καραίικα, μήκους 21,3 χλμ, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Νοεμβρίου και αποτελεί το πιο σύνθετο, στην κατασκευή του, τμήμα του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου, καθώς στο μεγαλύτερο μέρος του, η κατασκευή πραγματοποιείται ενώ η κυκλοφορία των αυτοκινήτων διεξάγεται κανονικά.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Οκτώβριο το ποσοστό προόδου του έργου βρισκόταν στο 53%. Για την κατασκευή του τμήματος, εργάζονται καθημερινά περισσότεροι από 400 εργαζόμενοι. Στον σχεδιασμό του έργου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συνολικού πλάτους 12μ., 2 γέφυρες, 21 άνω και κάτω διαβάσεις, 3 ανισόπεδοι κόμβοι και 55 τοίχοι αντιστήριξης.

Ασφάλεια και Περιβάλλον σε υψηλή προτεραιότητα από την ΑΒΑΞ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ομίλου ΑΒΑΞ, το α' τμήμα της Πύργου - Πατρών της Ολυμπίας Οδού υλοποιείται από τον Όμιλο, τηρώντας τα αυστηρότερα πρότυπα ασφάλειας και λειτουργικότητας, και αναμένεται να φέρει ριζικές αλλαγές στις μεταφορές, τις μετακινήσεις και την τοπική οικονομία στη Νοτιοδυτική Ελλάδα.

«Η ΑΒΑΞ εφαρμόζει αυστηρά μέτρα ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας για την κατασκευή του έργου. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η ΑΒΑΞ διεξάγει περιβαλλοντικές μετρήσεις για τη συνεχή παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου. Ειδικά μέτρα εφαρμόζονται για τη μείωση της όχλησης κατά την κατασκευή, 14 βυτιοφόρα νερού μειώνουν καθημερινά την αιωρούμενη σκόνη» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Μια κατασκευαστική πρόκληση για την ΑΒΑΞ

Το έργο αφορά το τμήμα των 21,3 χλμ. από το Μιντιλόγλι, στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, μέχρι τα Καραίικα και χωρίζεται σε δύο τμήματα:

Tο πρώτο τμήμα, μήκους 13 χλμ., της παλιάς χάραξης είναι αυτό που αποτελεί το πιο απαιτητικό μέρος καθώς η κατασκευή, φαίνεται και από το βίντεο, γίνεται χωρίς να έχει σταματήσει ούτε λεπτό η κυκλοφορία ΙΧ και φορτηγών.

Το δεύτερο τμήμα μήκους 8,3 χλμ. περιλαμβάνει έργα νέας χάραξης, όπου εφαρμόζονται καινοτόμες τεχνικές και σύγχρονες πρακτικές μηχανικής και ασφάλειας με παράλληλη διέλευση οχημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

