Τις στρατηγικές προτεραιότητες του ΟΤΕ για το 2025 παρουσίασαν ο Κώστας Νεμπής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, και η διοικητική ομάδα της εταιρείας, σε περίπου 1.100 στελέχη του ΟΤΕ απ' όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο του Management Team Meeting της εταιρείας με τίτλο "Connecting the dots".

Οι στόχοι της φετινής χρονιάς, αποτελούν το πρώτο μέρος του ταξιδιού προς την επίτευξη του νέου οράματος, να εξελιχθεί ο Όμιλος ΟΤΕ, από κορυφαίος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα σήμερα, στον κορυφαίο ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Ευρώπη, οδηγώντας παράλληλα και την Ελλάδα προς στις κορυφαίες θέσεις ψηφιακοποίησης στην Ευρώπη, μέχρι το 2030.

Ο κ. Νεμπής ανέφερε στην ομιλία του: «Γιατί "Connecting the dots"; γιατί η σύνδεση είναι πάνω απ' όλα η δουλειά μας. Φτιάχνουμε τις υποδομές που φέρνουν την επικοινωνία και το γρήγορο internet σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εμείς συνδέουμε τη χώρα, την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα, με το μέλλον. Και όλο αυτό αποτυπώνεται στο νέο μας όραμα για τον ΟΤΕ του 2030».

Κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό για το 2024, ο κ. Νεμπής σημείωσε ότι η χρονιά είχε πολλές προκλήσεις, αλλά η εταιρεία κατάφερε να αναπτύξει τα έσοδά της στην κινητή τηλεφωνία, την τηλεόραση και τις μη τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά της και αυξάνοντας τον ρυθμό ανάπτυξης της οργανικής κερδοφορίας. Επιπλέον, το FTTH δίκτυο επεκτάθηκε, φτάνοντας σε 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, η πληθυσμιακή κάλυψη του 5G έφτασε το 99%, ενώ υλοποιήθηκε το 5G SA δίκτυο, καλύπτοντας το 60% του πληθυσμού. Σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους της εταιρείας, ο κ. Νεμπής τόνισε ότι το 2024 διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα η ικανοποίηση των εργαζομένων και ο ΟΤΕ παρέμεινε ελκυστικός εργοδότης.

Η στρατηγική της εταιρείας για το 2025 περιλαμβάνει την περαιτέρω ανάπτυξη του FTTH δικτύου, την αξιοποίηση του 5G δικτύου για να ενισχυθεί η διαθεσιμότητα και οι ταχύτητες της υπηρεσίας COSMOTE 5G WiFi, την ενίσχυση των εσόδων μέσα από τη δημιουργία επιπλέον αξίας για τους πελάτες σε κινητή, τηλεόραση, λύσεις για τις επιχειρήσεις, ICT, και τις μη τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Τέλος, ως προτεραιότητα για φέτος, ο κ. Νεμπής έθεσε και την περαιτέρω αξιοποίηση της μάρκας Telekom, Νο1 brand τηλεπικοινωνιών στον κόσμο.

Στο Management Team Meeting του Ομίλου ΟΤΕ συμμετείχαν, επίσης, οι καταξιωμένοι ομιλητές Keith Ferrazzi, No1 New York Times Best Selling Author και Executive Team Coach, Δρ. Κυριάκος Σαμπατακάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Accenture στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, και Jan Hoffman, επικεφαλής του AI Competence Center της Telekom, οι οποίοι μίλησαν για τις διεθνείς τάσεις στην τεχνολογία, το ΑΙ και την ηγεσία στο συνεχώς εξελισσόμενο ψηφιακό τοπίο.

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο κ. Νεμπής εξήρε τη δύναμη της ομάδας, τονίζοντας: «Δεν μας κάνει ομάδα το να ανήκουμε στο ίδιο τμήμα, το ίδιο tribe ή την ίδια Διεύθυνση. Ομάδα μας κάνει το αίσθημα του κοινού σκοπού, το ότι συνεισφέρουμε σε κάτι μεγαλύτερο. Το να νιώθουμε ότι μας εκτιμούν, και μας συμπεριφέρονται με ειλικρίνεια και δικαιοσύνη. Το να μοιραζόμαστε την ευθύνη, στο μέτρο που αναλογεί στον καθένα, αλλά να μοιραζόμαστε και την επιτυχία». Και συμπλήρωσε «πιστεύω πραγματικά ότι η καινοτομία και η επιτυχία δεν προέρχονται από ευθείες, προκαθορισμένες διαδρομές, αλλά από την ικανότητά μας να βλέπουμε τις συνδέσεις μεταξύ των πραγμάτων. Στον ΟΤΕ, δημιουργούμε τέτοιες συνδέσεις μέσω της τεχνολογίας, της καινοτομίας και, κυρίως, των ανθρώπων μας».

Πηγή: skai.gr

