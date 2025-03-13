Η Χριστίνα Παρασκευοπούλου αναλαμβάνει τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου του εκπαιδευτικού ομίλου Alphabet Education (Μητροπολιτικό Κολλέγιο, Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΑΚΜΗ), από την 1η Απριλίου 2025.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η Χριστίνα Παρασκευοπούλου έχει διανύσει επαγγελματική πορεία άνω των 20 ετών και έχει συμβάλει από επιτελικές θέσεις, στον στρατηγικό σχεδιασμό, στη λειτουργική και εμπορική ανάπτυξη ηγέτιδων εταιρειών, ανάμεσα σε αυτές στην Boston Consulting Group (BCG), στον ΟΠΑΠ και στη VODAFONE Ελλάδας.

Η νέα CEO της Alphabet Education ξεκίνησε την καριέρα της ως ακαδημαϊκή ερευνήτρια στον τομέα της Βιοφυσικής στο Imperial College στο Λονδίνο, μετά την ολοκλήρωση του διδακτορικού της.

Από τον νέο της ρόλο, η κ. Παρασκευοπούλου θα έχει τη συνολική ευθύνη διοίκησης και λειτουργίας της Alphabet Education, καθώς και των επιμέρους διευθύνσεων του ομίλου, στον οποίο ανήκουν το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και η Ανώτερη Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΑΚΜΗ.

Ο πρόεδρος της Alphabet Education, Νίκος Σταθόπουλος, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τη Χριστίνα Παρασκευοπούλου στον Όμιλο της Alphabet Education. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η εμπειρία και η αποδεδειγμένη ικανότητά της στη στρατηγική ανάπτυξη οργανισμών και επιχειρήσεων θα συμβάλει στην αποστολή και τους στόχους του ομίλου μας, σε μια δυναμική περίοδο για την εκπαίδευση στη χώρα μας».

Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από τον όμιλο Alphabet Education

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.