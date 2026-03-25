Motor Oil: Διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας αργού λόγω της κρίσης 

Τη δυνατότητα ταχείας προσαρμογής στις αναταράξεις της διεθνούς αγοράς πετρελαίου ανέδειξε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil, Πέτρος Τζαννετάκης, στην τηλεδιάσκεψη με αναλυτές για τα αποτελέσματα του 2025.

Όπως σημείωσε, η εταιρεία έχει ήδη αναδιαρθρώσει πλήρως το μείγμα προμήθειας αργού καθώς οι εισαγωγές από το Ιράκ, που το 2025 κάλυπταν το 74% των αναγκών του διυλιστηρίου, έχουν πλέον μηδενιστεί, και αντικαταστάθηκαν από προμηθευτές σε περιοχές όπως η Αίγυπτος, η Λιβύη και η Βόρεια Θάλασσα. Παράλληλα, εντός Απριλίου αναμένεται και παραλαβή φορτίου αμερικανικού αργού τύπου WTI. Το νέο, διαφοροποιημένο μείγμα οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή αεροπορικού καυσίμου και ντίζελ, η ζήτηση για το οποίο έχει αυξηθεί διεθνώς, ενώ το διυλιστήριο συνεχίζει να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Ωστόσο, δύο φορτία παραμένουν εγκλωβισμένα στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα επηρεάσει αρνητικά το κεφάλαιο κίνησης στις αρχές του 2026. Μέχρι στιγμής δεν έχει επηρεαστεί η ζήτηση, η οποία παραμένει ισχυρή.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση: "Βασική προτεραιότητα της Motor Oil,για τη χρήση 2026 αποτελεί η διασφάλιση της αδιάκοπης τροφοδοσίας του Διυλιστηρίου της, το οποίο διαθέτει την κατάλληλη τεχνολογική ευελιξία ώστε να επεξεργάζεται ποικίλους τύπους αργού πετρελαίου και να παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, επιτυγχάνοντας υγιή περιθώρια διύλισης στο ανώτερο εύρος του κλάδου.

Τη χρήση 2025 περίπου το 35% των συνολικών αγορών πρώτων υλών του Ομίλου πραγματοποιήθηκε από χώρες της Μέσης Ανατολής που εμπλέκονται στις πρόσφατες εξελίξεις με το Ιράν.

Αναφορικά με τις γεωπολιτικές εντάσεις στην εν λόγω περιοχή, και την επακόλουθη αβεβαιότητα που ήδη επηρεάζει τις αγορές ενέργειας διεθνώς, εξαιτίας των δυσχερειών στην εφοδιαστική αλυσίδα των διυλιστηρίων, η Εταιρεία δεν αναμένει σημαντική επίδραση σε λειτουργικό επίπεδο κυρίως λόγω της δυνατότητας ευελιξίας προσαρμογής και βελτιστοποίησης του μείγματος αργού που διαθέτει το τεχνολογικά προηγμένο Διυλιστήριό της μέσω αξιοποίησης διαφοροποιημένου δικτύου προμηθευτών πρώτης ύλης".

Υπενθυμίζεται ότι η Motor Oil κατέγραψε το 2025 προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 757 εκατ. Ευρώ (+50 % από το 2024) και δημοσιευμένα κέρδη 648 εκατ. (+128%). Η πρόταση της διοίκησης προβλέπει την καταβολή συνολικού μερίσματος 1,75 ευρώ ανά μετοχή.

Πηγή: skai.gr

