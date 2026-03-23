Η Estée Lauder σε συνομιλίες συγχώνευσης με την Puig

Η Estée Lauder βρίσκεται σε συνομιλίες για μια πιθανή συγχώνευση με την ισπανική εταιρεία καλλυντικών Puig, με έδρα τη Βαρκελώνη, όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες, σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας συμφωνιών στον κλάδο της ομορφιάς.

Η μετοχή της Estée Lauder, η οποία έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 31 δισ. δολάρια, έκλεισε με πτώση περίπου 7% μετά την είδηση.

Η Puig, η οποία διαθέτει μάρκες αρωμάτων όπως Rabanne, Carolina Herrera και Jean Paul Gaultier, δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία και ότι δεν υπάρχει καμία διασφάλιση για την ολοκλήρωση ή τους όρους της πιθανής συγχώνευσης.

Η Estée Lauder, η οποία προσπαθεί να ανακάμψει από τη χαμηλή ζήτηση στις ΗΠΑ, είχε εξαγοράσει το αμερικανικό fashion brand Tom Ford έναντι 2,8 δισ. δολαρίων το 2022, στη μεγαλύτερη συμφωνία της μέχρι σήμερα.

Οι συνομιλίες αυτές ακολουθούν μια σειρά συμφωνιών στον χώρο της ομορφιάς το 2025, μεταξύ των οποίων η εξαγορά της εταιρείας περιποίησης δέρματος Rhode της Hailey Bieber από την E.l.f. Beauty έναντι περίπου 1 δισ. δολαρίων.

Επιπλέον, η Kering, ιδιοκτήτρια της Gucci, συμφώνησε πέρυσι να πουλήσει τον τομέα ομορφιάς της στην L'Oréal για 4 δισ. ευρώ, ενώ η Coty ξεκίνησε στρατηγική επανεξέταση της μονάδας καταναλωτικών προϊόντων της, που ενδέχεται να οδηγήσει στην πώληση brands όπως CoverGirl και Rimmel.

Οι Estée Lauder και Puig έχουν συζητήσει μια πιθανή συμφωνία που θα περιλαμβάνει συνδυασμό μετρητών και μετοχών, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η συγχώνευση θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν όμιλο ομορφιάς αξίας περίπου 40 δισ. δολαρίων.

Η Puig, η οποία πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην Ισπανία εδώ και σχεδόν μια δεκαετία το 2024, ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα αύξηση 12% στα καθαρά κέρδη της για το 2025.

Πηγή: skai.gr

