Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Αυξημένη κατά 6,7% η επιβατική κίνηση το 2025 - Μειωμένα κατά 12,1% τα καθαρά κέρδη

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης για μία ακόμη χρονιά, με ισχυρή κερδοφορία εναρμονισμένη με το ρυθμιστικό πλαίσιο και πρόοδο στην υλοποίηση του Προγράμματος Επέκτασης του Αεροδρομίου, ανακοίνωσε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών για το 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η επιβατική κίνηση το 2025 ανήλθε σε 34 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 6,7% σε σχέση με το 2024.

Παράλληλα, τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 1,5% σε 675,6 εκατ. ευρώ το 2025, κυρίως λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης αλλά και της αναπροσαρμογής των τελών αεροδρομίου σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 394,9 εκατ. ευρώ, 7% χαμηλότερο σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με τους βραχυπρόθεσμους στόχους του ΔΑΑ, ενώ το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA διαμορφώθηκε σε 58,5%.

Τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε 207,3 εκατ. ευρώ, όπως αναμενόταν, μειωμένα κατά 12,1%, λόγω της εξάντλησης του Μεταφερόμενου Ποσού, η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από την αύξηση Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι το Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον πολυώροφο χώρο στάθμευσης οχημάτων (MSP) και τον βορειοδυτικό χώρο στάθμευσης αεροσκαφών σε κατασκευαστική φάση, ενώ η διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση του Κύριου Αεροσταθμού (MTB) και του Δορυφορικού Αεροσταθμού (STB) βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Η ανάθεση του έργου αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Οι επενδύσεις της περιόδου ανήλθαν σε 161 εκατ. ευρώ, έναντι 33 εκατ. ευρώ το 2024, αντικατοπτρίζοντας την δυναμική υλοποίηση του Προγράμματος Επέκτασης του Αεροδρομίου.

Σημειώνεται επίσης ότι θα προταθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η διανομή μερίσματος 204,86 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα 0,66 ευρώ ανά μετοχή, εκ των οποίων 100 εκατ. ευρώ θα διανεμηθούν μέσω του προαιρετικού Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend), ενώ το υπόλοιπο ποσό των 104,86 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε μετρητά.

Ο Γεώργιος Καλλιμασιάς, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του ΔΑΑ, δήλωσε:

«To 2025 ήταν ακόμη ένα ισχυρό έτος για τον ΔΑΑ, με την επιβατική κίνηση να σημειώνει αύξηση +6,7% και να ανέρχεται σε επίπεδα ρεκόρ, στα 34 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας την ισχυρότερη ανάκαμψη μετά την πανδημία μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων. Ανακοινώσαμε ένα ιδιαίτερα ελκυστικό χαρτοφυλάκιο νέων προορισμών για τους επιβάτες μας, ενώ η Αθήνα αναδείχθηκε ως το δεύτερο πιο διασυνδεδεμένο αεροδρόμιο μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων8. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2025, το Προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 394,9 εκατ. ευρώ και διατηρήσαμε τη δέσμευσή μας για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ασφάλεια και αποδοτική λειτουργία.

Το εμβληματικό Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου προχωρά, με την έναρξη της κατασκευαστικής φάσης του μεγαλύτερου πολυώροφου χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Ελλάδα, καθώς και των εργασιών για τον νέο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών στο βορειοδυτικό τμήμα του Αεροδρομίου. Παράλληλα, η διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση του Κύριου Αεροσταθμού και του Δορυφορικού Αεροσταθμού βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με την ανάθεση του έργου να αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Για το 2026, βασιζόμενοι στην ισχυρή χρηματοοικονομική μας θέση με ένα σαφές πλάνο χρηματοδότησης, καθώς και στην ανθεκτικότητα της ζήτησης αεροπορικού ταξιδιού για την Αθήνα, εν μέσω γεωπολιτικής αστάθειας, παραμένουμε προσηλωμένοι στην πειθαρχημένη υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου. Παράλληλα, θέτουμε τις βάσεις για υψηλότερη μακροπρόθεσμη δυναμικότητα και βιώσιμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας».

Γεωπολιτικές εξελίξεις

Ο πόλεμος που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη και επηρεάζει την επιβατική κίνηση από τις πληγείσες περιοχές. Ενδεικτικά, το 2025 η επιβατική κίνηση από τη Μέση Ανατολή αντιστοιχούσε σε περίπου 7,5% της συνολικής επιβατικής κίνησης. Μέχρι σήμερα, δεν έχει παρατηρηθεί σημαντική επίπτωση στη συνολική επιβατική κίνηση και στη χρηματοοικονομική επίδοση της εταιρείας. Καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται υπό εξέλιξη, η εταιρεία συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Με βάση τα μέχρις στιγμής δεδομένα, και ανάλογα με την έκταση και τη διάρκεια των γεγονότων αυτών, δεν διαφαίνεται, προς το παρόν, σημαντική επίπτωση στη χρηματοοικονομική επίδοση της εταιρείας.

Προοπτικές

Η εταιρεία εκτιμά ότι το 2026 θα αποτελέσει ένα έτος υγιούς ανάπτυξης. Βασική προτεραιότητα παραμένει η πειθαρχημένη υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, με στόχο τη διασφάλιση σταθερής κερδοφορίας, ενώ παράλληλα τίθενται τα θεμέλια για την σημαντική ενίσχυση της μακροπρόθεσμης επιχειρησιακής δυναμικότητας και των εμπορικών προοπτικών μέσω του Προγράμματος Επέκτασης του Αεροδρομίου (Airport Expansion Program – AEP). Επισημαίνεται ωστόσο, ότι το γεωπολιτικό περιβάλλον ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση επιβατικής κίνησης, καθώς και τη λειτουργική και χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας, παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει παρατηρηθεί σημαντική επίπτωση.

Παρά την κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, οι μακροπρόθεσμοι παράγοντες που στηρίζουν τη ζήτηση για ταξίδια προς την Ελλάδα παραμένουν ισχυροί, με την Εταιρεία να εκτιμά ότι η ζήτηση θα παραμείνει ανθεκτική. Για το 2026, προβλέπεται αύξηση της επιβατικής κίνησης που αντιστοιχεί σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, η οποία συγκλίνει με τις εκτιμήσεις της Εταιρείας για τους μακροπρόθεσμους ρυθμούς αύξησης. Οι πρωτοβουλίες μας στο μάρκετινγκ και στην ανάπτυξη της αεροπορικής αγοράς συνεχίζουν να εστιάζουν στην ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας, με έμφαση σε προορισμούς υψηλής καταναλωτικής δαπάνης και μεγάλων αποστάσεων – συμπεριλαμβανομένης της έναρξης της πρώτης απευθείας πτήσης προς την Ινδία – καθώς και στην ανάπτυξη νέων αγορών, διασφαλίζοντας παράλληλα ισορροπημένη ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης στο σύνολο του δικτύου. Καθώς τα επίπεδα της επιβατικής κίνησης παραμένουν υψηλά και τα έργα επέκτασης προχωρούν, η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση των υψηλότερων προτύπων ασφάλειας και ποιότητας εξυπηρέτησης για τους επιβάτες, μέσω στοχευμένων επιχειρησιακών παρεμβάσεων. Η Εταιρεία υπέβαλε εκ νέου αίτημα και έλαβε τη σχετική έγκριση από την αρμόδια αρχή για τη μεταβολή της κατηγορίας του αεροδρομίου από «μη συντονισμένο» σε «αεροδρόμιο με ευκολίες προγραμματισμού πτήσεων» για τη θερινή περίοδο του 2026, έτσι ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση στις ώρες αιχμής και να υπάρξει ανάπτυξη της κίνησης στις λιγότερο επιβαρυμένες ώρες με ισόρροπο και ελεγχόμενο τρόπο. Παράλληλα, η Εταιρεία έχει υποβάλει αίτημα για τη μεταβολή του καθεστώτος λειτουργίας του αεροδρομίου σε «συντονισμένο αεροδρόμιο» για τη χειμερινή περίοδο 2026/2027, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης.

Όσον αφορά στα έσοδα από Αεροπορικές Δραστηριότητες για το 2026, το έσοδο ανά επιβάτη από τις Αεροπορικές Χρεώσεις και το Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων (ΤΕΑΑ) αναμένεται να παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερό. Τα ετήσια καθαρά κέρδη από Αεροπορικές Δραστηριότητες αναμένεται να διαμορφωθούν σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο, ενισχυμένα περαιτέρω από την απόδοση επί του πρόσθετου Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων μέσω του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend) κατά την περίοδο 2025 - 2028. Για το 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μικτό μέρισμα ύψους €0,66 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε συνολικό ποσό διανομής 204,9 εκατ. ευρώ. Οι μέτοχοι του ΔΑΑ θα έχουν τη δυνατότητα να επανεπενδύσουν έως 100 εκατ. ευρώ σε νέες μετοχές στο πλαίσιο του προαιρετικού Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend), ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 104,9 εκατ. ευρώ θα διανεμηθεί σε μετρητά.

Στον τομέα των Μη Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, η επίδοση των εμπορικών δραστηριοτήτων συνεχίζει να παρουσιάζει ανθεκτική υποκείμενη ζήτηση. Ωστόσο, τα εμπορικά έσοδα αναμένεται να παρουσιάσουν περιορισμένο περιθώριο ανόδου βραχυπρόθεσμα, λόγω των περιορισμών στη διαθεσιμότητα εμπορικών χώρων, καθώς και λόγω των πρώιμων κατασκευαστικών εργασιών στο πλαίσιο του Προγράμματος Επέκτασης του Αεροδρομίου (AEP). Η Εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες εμπορικές πρωτοβουλίες για την προστασία των εσόδων, συμπεριλαμβανομένων της ανανέωσης και επέκτασης συμβάσεων με βελτιωμένους όρους, της δημιουργίας επιπλέον σημείων πώλησης και της βελτιστοποίησης της υφιστάμενης διάταξης των εμπορικών χώρων. Καθώς τα έργα επέκτασης θα εντείνονται σταδιακά, αναμένεται να υπάρξει πρόσκαιρη επιβάρυνση στις εμπορικές επιδόσεις κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων φάσεων των κατασκευαστικών εργασιών, ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες θα παρασχεθούν μετά την ανάθεση του έργου επέκτασης των αεροσταθμών. Τα έσοδα από τις υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων το 2026 αναμένεται να επηρεαστούν σε περιορισμένο βαθμό από την κατασκευή του πολυώροφου χώρου στάθμευσης οχημάτων η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025, με την επίπτωση να αντισταθμίζεται εν μέρει από στοχευμένα μέτρα, όπως η δημιουργία πρόσθετων ανοικτών θέσεων στάθμευσης οχημάτων στους υφιστάμενους χώρους.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει στις λειτουργικές της δραστηριότητες προκειμένου να διασφαλίσει τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα εξυπηρέτησης, γεγονός που αναμένεται να περιορίσει τα περιθώρια βελτίωσης των λειτουργικών εξόδων ανά επιβάτη, εξαιρουμένου του μεταβλητού τμήματος της Αμοιβής Χορήγησης Δικαιωμάτων. Παρότι η Εταιρεία εξακολουθεί να θεωρεί ότι τα περιθώρια Προσαρμοσμένου EBITDA άνω του 60% είναι εφικτά μακροπρόθεσμα, αναμένεται μια προσωρινή περίοδος συμπίεσης στα περιθώρια, περίπου 100 μονάδων βάσης κάτω από τον στόχο του 60%, λόγω της επίδρασης του Προγράμματος Επέκτασης του Αεροδρομίου (AEP). Επιπλέον, η Εταιρεία διατηρεί αμετάβλητη την πρόβλεψη για τα καθαρά κέρδη του 2026 σε περίπου 200 εκατ. ευρώ, καθώς επίσης παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην μερισματική πολιτική διανομής του 100% των διαθέσιμων προς διανομή κερδών ως μέρισμα.

Οι κατασκευαστικές εργασίες για τον πολυώροφο χώρο στάθμευσης οχημάτων και τη νέα περιοχή στάθμευσης αεροσκαφών στο βορειοδυτικό τμήμα του Αεροδρομίου ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2025 και αμφότερα τα έργα εξελίσσονται, με την ολοκλήρωσή τους να αναμένεται στα μέσα του 2027. Η διεθνής διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση του Κύριου και του Δορυφορικού Αεροσταθμού βρίσκεται σε εξέλιξη, με την ανάθεση της σύμβασης Μελέτης & Κατασκευής να αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Ο ΔΑΑ έχει εξασφαλίσει τραπεζική χρηματοδότηση ύψους περίπου 806 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Επέκτασης του Αεροδρομίου (AEP). Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων μέσω της υλοποίησης του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend) θα ενισχύσουν τα απαραίτητα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του AEP, ενώ η Εταιρεία συνεχίζει να αξιολογεί πρόσθετες επιλογές για τη περαιτέρω ενίσχυση των πηγών δανειακής χρηματοδότησής της.

Ο ΔΑΑ παραμένει προσηλωμένος στη διατήρηση μιας υγιούς χρηματοοικονομικής θέσης, με τον δείκτη Καθαρού Χρέους προς EBITDA να διαμορφώνεται στο εύρος 2,0x έως 3,0x κατά τη διάρκεια του επενδυτικού κύκλου του AEP και να μην υπερβεί το 3,5x.

Οι επενδύσεις για την επίτευξη του στόχου «Net Zero» για τις Άμεσες (Πεδίο 1 – Scope 1) και Έμμεσες (Πεδίο 2 – Scope 2) Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου έως το 2025 (οδικός χάρτης «ROUTE 2025») υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μέσω της κατασκευής εντός των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου του φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 35,5 MW, το οποίο περιλαμβάνει σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες ισχύος 82 MWh, επιτρέποντας στην Εταιρεία να καλύπτει το σύνολο των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω ιδιοπαραγωγής. Παράλληλα, ένα σύνολο δράσεων για την ηλεκτροκίνηση του στόλου των οχημάτων και την αντικατάσταση της κατανάλωσης φυσικού αερίου με αντλίες θερμότητας προχωρά σύμφωνα με τον προγραμματισμό και έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί εντός του 2025. Ως αποτέλεσμα, η Εταιρεία αναμένει ότι το 2026 θα επιτύχει μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα για τις εκπομπές Πεδίο 1 και Πεδίο 2.

Τέλος, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται, η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι ενδέχεται να επηρεάσουν την αύξηση της επιβατικής κίνησης και, κατ’ επέκταση, τις προβλέψεις της. Καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή, η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να προβεί στις αναγκαίες προσαρμογές, έχοντας πάντοτε ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, καθώς και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Πηγή: skai.gr

