Ιστορικά υψηλές επιδόσεις κατέγραψε η METLEN σε όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες (συμπεριλαμβανομένων των Εσόδων, των EBITDA, των Καθαρών Κερδών, καθώς και των Λειτουργικών Ταμειακών Ροών) στο α’ εξάμηνο του 2026



Σύμφωνα με την εταιρεία (METLEN Energy & Metals PLC - LSE Listing: MTLN, RIC: MTLN.L, Bloomberg: MTLN.LN | Athens Listing: MTLN, RIC: MTLNr.AT, Bloomberg: MTLN.GA, ADR: MYTHY US) ο Κύκλος Εργασιών αυξήθηκε στα €3.987 εκατ., σε σύγκριση με €3.608 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025 (+11%), αντανακλώντας τη δυναμική και αναπτυξιακή πορεία των κλάδων Ενέργειας και Υποδομών και Παραχωρήσεων.



Τα EBITDA (Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων) διαμορφώθηκαν στα €550 εκατ., επίπεδο ρεκόρ για Α ’εξάμηνο, έναντι €445 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025, καταδεικνύοντας την εξαιρετική επίδοση όλων των κλάδων της Εταιρείας.



€313 εκατ. Καθαρά Κέρδη Μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας έναντι €254 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €2,18 έναντι €1,81 το Α εξάμηνο του 2025.



Η Εταιρεία επιβεβαιώνει το guidance για το EBITDA του 2026, ύψους €1,00-1,15 δισ., όσο και τον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA, €1.920 – 2.080 εκατ., επιβεβαιώνοντας ότι η METLEN έχει επανέλθει στη τροχιά ανάπτυξής που είχε θέσει.



Οι ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές μείωσαν το Adj. Net Debt* κατά €728 εκατ., οδηγώντας το Net Leverage* σε 1,7x από 3,1x στο τέλος του 2025, γεγονός που αντανακλά την ισχύ του μοντέλου Asset Rotation της METLEN, την πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων και την ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών.



Μείωση της μόχλευσης με παράλληλη υλοποίηση των στρατηγικών στόχων: η METLEN παραμένει εντός τροχιάς, με όλες τις στρατηγικές πρωτοβουλίες να εξελίσσονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό.



Η υπογραφή της πρώτης συμφωνίας διάθεσης (offtake agreement) Γαλλίου με κορυφαία αμερικανική τεχνολογική εταιρεία, που καλύπτει το 25% της συνολικής παραγωγής, αποτελεί σημαντικό ορόσημο, μειώνοντας τους κινδύνους τόσο της επέκτασης της παραγωγής αλουμίνας, όσο και της πρώτης παραγωγικής δραστηριότητας Γαλλίου.



Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η METLEN ολοκλήρωσε επιτυχώς την ηλεκτροδότηση και πλέον λειτουργεί έργα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) συνολικής ισχύος περίπου 0,4 GW σε Ελλάδα και Ιταλία, ενώ παράλληλα προωθεί την ανάπτυξη επιπλέον περίπου 1,6 GW στη Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη.



Η Εταιρεία σημείωσε σημαντική πρόοδο στα τρία συμβόλαια που επιβάρυναν τις επιδόσεις του 2025, επιτυγχάνοντας βασικά ορόσημα στα έργα Grudziądz, Protos και Drax, ενώ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναγνώρισε πρόσθετα κόστη ολοκλήρωσης. Το σύνολο των εναπομενουσών εργασιών αναμένεται να ολοκληρωθεί τους προσεχείς μήνες.



Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Executive Chairman της Εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:



«Η ισχυρή μας επίδοση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη σταθερή μας προσήλωση στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου που παρουσιάσαμε κατά το Capital Markets Day τον Απρίλιο του 2025 και αναδεικνύει τη συνεπή και πειθαρχημένη εκτέλεση των στρατηγικών στόχων που έχουμε θέσει. Παράλληλα, γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι οι προκλήσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια του 2025 αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και ότι η Εταιρεία έχει επιστρέψει σε τροχιά πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς της στόχους.



Το ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ξεκίνημα της χρονιάς ενισχύει την εμπιστοσύνη που εκφράσαμε μέσω των προβλέψεων (guidance) που παρουσιάσαμε κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που οι λειτουργικές προκλήσεις που είχαμε εντοπίσει αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και ότι οι πρωτοβουλίες που αναλάβαμε για την αποκατάσταση της απόδοσης της Εταιρείας αποδίδουν πλέον απτά αποτελέσματα, επιτρέποντας στις δραστηριότητές μας να ανακτήσουν τη δυναμική τους στο σύνολό τους.



Όλοι οι επιχειρηματικοί μας κλάδοι κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη κατά αυτή την περίοδο, υποστηριζόμενοι από την ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών και την πειθαρχημένη εκτέλεση του επιχειρηματικού μας σχεδίου. Η επίδοση αυτή αντικατοπτρίζει τη δύναμη του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου, καθώς και την αφοσίωση και τη δέσμευση των ανθρώπων μας.



Το μοναδικό συνεργατικό μας μοντέλο και η ολοκληρωμένη προσέγγισή μας απέδειξαν για ακόμη μία φορά την ανθεκτικότητά τους σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις, τις οποίες διαχρονικά έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε όχι μόνο να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά, αλλά και να μετατρέπουμε σε ευκαιρίες ανάπτυξης. Τα ανταγωνιστικά αυτά πλεονεκτήματα επέτρεψαν στη METLEN να συνάψει σημαντικές στρατηγικές συνεργασίες και να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στις διεθνείς αγορές.



Παρότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο μπροστά μας, η πρόοδος που έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα μας γεμίζει αισιοδοξία. Όπως έχουμε αποδείξει διαχρονικά, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση των στρατηγικών μας στόχων, στη δημιουργία διατηρήσιμης μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους και όλους τους συνεργάτες μας (stakeholders), καθώς και στη διαρκή επίτευξη υψηλών προτύπων απόδοσης».



*Καθαρό Χρέος και Δείκτης Μόχλευσης: παρουσιάζονται σε προσαρμοσμένη βάση, εξαιρουμένων του χρέους χωρίς δικαίωμα αναγωγής (non-recourse debt), των σχετικών ταμειακών διαθεσίμων και της αντίστοιχης συνεισφοράς στο EBITDA.



ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ



O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €3.987 εκατ. αυξημένος κατά 11% έναντι €3.608 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στον Κλάδο Ενέργειας, όπου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά €218 εκατ. και ανήλθαν σε €3.134 εκατ. Κύριος μοχλός της αύξησης αυτής ήταν η ενισχυμένη δραστηριότητα εμπορίας φυσικού αερίου, με τα έσοδα από εμπορία φυσικού αερίου να διαμορφώνονται σε €853 εκατ. έναντι €618 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Αυξημένες ήταν επίσης οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στη λιανική αγορά, αντανακλώντας την αύξηση του όγκου των πελατών.



Το EBITDA αυξήθηκε κατά 23%, σε ιστορικά υψηλό επίπεδο πρώτου εξαμήνου, στα €550 εκατ., έναντι €445 εκατ. το Α’ Εξάμηνο 2025, αντανακλώντας την ισχυρή συνεισφορά από όλους τους κλάδους. Ο τομέας Fully Integrated Utility αποτέλεσε βασικό μοχλό της επίδοσης, επωφελούμενο από το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό του μοντέλο, τις λειτουργικές συνέργειες και την αποδοτικότητα του παραγωγικού χαρτοφυλακίου της METLEN. Ο κλάδος των Μετάλλων κατέγραψε επίσης ισχυρή επίδοση, με το EBITDA να αυξάνεται στα €149 εκατ., υποστηριζόμενο από τις έγκαιρες εμπορικές και λειτουργικές ενέργειες της Διοίκησης, οι οποίες ενίσχυσαν την αποδοτικότητα κόστους, βελτίωσαν τις τιμές πώλησης και ενδυνάμωσαν τα περιθώρια κερδοφορίας. Ο Κλάδος Υποδομών και Παραχωρήσεων υπερδιπλασίασε την κερδοφορία του, στα €82 εκατ., επωφελούμενος από την ισχυρή αύξηση των εσόδων, την πειθαρχημένη εκτέλεση έργων, τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου έργων και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο που προσεγγίζει τα €2 δισ.



Τα Καθαρά Κέρδη, Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας ανήλθαν σε €313 εκατ., αυξημένα κατά 23% σε σύγκριση με τα €254 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025.



Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν στο Capital Markets Day του 2025 συνεχίζουν να εξελίσσονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και αναμένεται να οδηγήσουν το EBITDA της METLEN προς το επίπεδο των €2 δισ. Η επέκταση της παραγωγής αλουμίνας και η πρώτη παραγωγή γαλλίου παραμένουν σε τροχιά υλοποίησης για το Β’ Εξάμηνο του 2027, ενώ ο Τομέας M Technologies αναμένεται να καταγράψει σημαντική αύξηση της κερδοφορίας του από το 2027, επιτυγχάνοντας τον μεσοπρόθεσμο στόχο κερδών του κατά την περίοδο 2028-2029. Με την πλειονότητα των επενδύσεων να εκτιμάται ότι θα αποσβεστεί σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών, το πρόγραμμα αναμένεται να δημιουργήσει ελκυστικές αποδόσεις και σημαντική μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους.



Η πειθαρχημένη εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος επέτρεψε την επίσπευση μέρους των επενδύσεων του 2026 εντός του 2025, με αποτέλεσμα οι αναμενόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) του 2026 να διαμορφώνονται χαμηλότερα από τις παραδοχές που είχαν παρουσιαστεί στο Capital Markets Day του Απριλίου 2025. Σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τον ισολογισμό της Εταιρείας, βασιζόμενη στη μείωση κατά ~€0,7 δισ. του προσαρμοσμένου καθαρού χρέους (adjusted net debt) που επιτεύχθηκε στο Α’ Εξάμηνο 2026, μέσω της επιτυχούς εφαρμογής του μοντέλου Asset Rotation της METLEN και της ισχυρής μετατροπής κερδών σε ταμειακές ροές που προσφέρει το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό της μοντέλο.



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ:



Κλάδος Ενέργειας



Κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2026, η METLEN προχώρησε στην εφαρμογή της στρατηγικής αναδιοργάνωσης του ενεργειακού της τομέα, απλοποιώντας τη δομή του από πέντε επιμέρους τομείς σε δύο ολοκληρωμένες επιχειρηματικές πλατφόρμες – M Renewables, Storage & Energy Transition (M RES ET) και Fully Integrated Utility – με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στην εκτέλεση, τον καλύτερο εμπορικό συντονισμό και τη βελτιστοποίηση της κατανομής κεφαλαίων.



Σήμερα, ο ενεργειακός κλάδος της METLEN αποτελείται από δύο ολοκληρωμένες πλατφόρμες:



Ο Ενεργειακός Κλάδος κατέγραψε κύκλο εργασιών €3.134 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 79% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρείας. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €331 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 15% σε σχέση με τα €288 εκατ. του Α’ εξαμήνου 2025.





Το συνολικό παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας, εξαιρουμένων των συναλλαγών που σχετίζονται με τη ΔΕΗ, ξεπέρασε τα 12 GW. Στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2026, το ώριμο και λειτουργικό χαρτοφυλάκιο της METLEN ανήλθε σε 5,1 GW, ενώ επιπλέον 7,2 GW βρίσκονταν σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης.



Η παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ανήλθε σε 0,9 TWh το Α’ εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 3% σε ετήσια βάση. Από το σύνολο αυτό, 0,4 TWh προήλθαν από ελληνικά έργα ΑΠΕ, ενώ τα υπόλοιπα 0,5 TWh από τις διεθνείς δραστηριότητες της METLEN, αναδεικνύοντας την επιταχυνόμενη αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας και τη συνεχή διεύρυνση της παρουσία της στο παγκόσμιο τοπίο της «πράσινης» ενέργειας.



Στο πλαίσιο του μοντέλου Asset Rotation, η METLEN ολοκλήρωσε την πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 283 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με βάση το προφίλ ωρίμανσης του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της και το αποδεδειγμένο ιστορικό υλοποίησης 1,0–1,5 GW του Asset Rotation ετησίως, ο χρονισμός των συναλλαγών υποστηρίζει την προσδοκία για ισχυρότερη συνεισφορά κατά το Β’ εξάμηνο του 2026. Με τη στήριξη ενός γεωγραφικά διαφοροποιημένου λειτουργικού μοντέλου και την επιτυχημένη εφαρμογή της στρατηγικής Asset Rotation, η METLEN συνεχίζει να λειτουργεί το αυτοχρηματοδοτούμενο μοντέλο ανάπτυξης, υποστηρίζοντας τη διατήρηση πειθαρχημένης μόχλευσης, ισχυρού πιστωτικού προφίλ και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους.



Η METLEN συνέχισε κατά το Α’ εξάμηνο του 2026 να ενισχύει το χαρτοφυλάκιο έργων αποθήκευσης με μπαταρίες BESS (Battery Energy Storage Systems), με έργα να προχωρούν σε Αυστραλία, Χιλή, Ελλάδα, Ιταλία και Ρουμανία. Η διευρυνόμενη αυτή βάση έργων αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της Εταιρείας στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας και να υποστηρίξει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή του σε βασικές διεθνείς αγορές.



Κατά την περίοδο, η Εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την ηλεκτροδότηση περισσότερων από 400 MW έργων BESS σε Ελλάδα και Ιταλία, συμπεριλαμβανομένων, ενός έργου 48MW/96MWh στη Χαλκιδική, το πρώτο λειτουργικό έργο BESS της METLEN στην Ελλάδα και ενός έργου 25MW/75MWh στην Ιταλία. Παράλληλα, η METLEN ολοκλήρωσε την ηλεκτροδότηση του έργου Thessaly BESS ισχύος 330MW/790MWh. Ως η μεγαλύτερη αυτόνομη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, το Thessaly Project αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ελληνική αγορά ενέργειας.



Αξιοποιώντας τη δυναμική αυτή, η METLEN προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας για την κατασκευή και λειτουργία υβριδικού έργου ισχύος 251MW / 375MWh, ενώ παράλληλα προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας κοινοπραξίας με στρατηγικό εταίρο για την ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση υφιστάμενων έργων αποθήκευσης ενέργειας (BESS), με στόχο συνολική δυναμικότητα έως 1,5 GW / 3,0 GWh, η οποία είχε σημαντική συνεισφορά στις επιδόσεις του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.



Παράλληλα, οι δραστηριότητες προς τρίτους (third-party activities) παρέμειναν σημαντικός συντελεστής ανάπτυξης για τη METLEN κατά την περίοδο, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Εταιρείας ως κορυφαίου αναδόχου στον παγκόσμιο κλάδο των ΑΠΕ. Κατά το Α’ εξάμηνο του 2026, εξασφαλίστηκαν νέες συμφωνίες για φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 0,5 GW και έργα BESS συνολικής χωρητικότητας 0,4 GWh σε Ελλάδα, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, ενώ ένα ακόμη pipeline έργων φωτοβολταϊκών και BESS συνολικής δυναμικότητας 0,4 GW / 1,2 GWh βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο συμβατικών διαπραγματεύσεων, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική των δραστηριοτήτων ανάπτυξης και εκτέλεσης έργων για τρίτους. Στο τέλος του Α’ εξαμήνου 2026, το συμβασιοποιημένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο (contracted backlog) της M RESET ανήλθε σε περίπου €1,3 δισ., με επιπλέον €0,2 δισ. σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων.



Η πρώην δραστηριότητα της M Power Projects (MPP) έχει πλέον ενσωματωθεί πλήρως στη M RESET και έχει επανατοποθετηθεί με στόχο την επιλεκτική ανάληψη διεθνών έργων που ευθυγραμμίζονται με την ευρύτερη ενεργειακή μετάβαση. Κατά το Α’ εξάμηνο του 2026, η METLEN σημείωσε σημαντική πρόοδο στην εκτέλεση των υφιστάμενων συμβάσεων που επιβάρυναν τα αποτελέσματα του 2025. Από τις αρχές του έτους, η Εταιρεία ολοκλήρωσε επιτυχώς το ορόσημο «First Fire» στο έργο CCGT του Grudziądz στην Πολωνία, ολοκλήρωσε επιτυχώς το ορόσημο «First Fire on Oil» στο έργο Protos στο Ηνωμένο Βασίλειο και πλέον προσεγγίζει το ορόσημο «Readiness to Receive Waste» στο ίδιο έργο και πλέον παρέδωσε την πρώτη από τις τρεις μονάδες OCGT ισχύος 299 MW στο πλαίσιο του έργου της Drax. Καθώς τα έργα αυτά πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους, η METLEN αναγνώρισε πρόσθετα κόστη ολοκλήρωσης στα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου, καθώς τα έργα εισήλθαν στο τελικό στάδιο παράδοσης. Παράλληλα, η METLEN ολοκλήρωσε με επιτυχία την παράδοση του έργου Σύγχρονου Πυκνωτή (Synchronous Condenser) στο Pembroke του Ηνωμένου Βασιλείου, του δεύτερου κέντρου δεδομένων (Data Centre) στην Ελλάδα, καθώς και την ηλεκτροδότηση των υποσταθμών Elbasan 3 και Fier 400kV στην Αλβανία, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τις ισχυρές δυνατότητές της στην επιτυχή υλοποίηση κρίσιμων έργων ενεργειακών και ψηφιακών υποδομών.





Κατά το Α’ εξάμηνο του 2026, η Ελλάδα ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της ως καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, με τις καθαρές εξαγωγές να ανέρχονται σε 5,2 TWh, έναντι 0,8 TWh το Α’ εξάμηνο του 2025, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση των ροών ηλεκτρικής ενέργειας. Η συνολική εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 18% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 30,1 TWh, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης επέκτασης της εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ, οι οποίες πλέον αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ της METLEN στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 21% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, η υδροηλεκτρική παραγωγή υπερδιπλασιάστηκε, υποστηριζόμενη από τις βελτιωμένες υδρολογικές συνθήκες και τα αυξημένα επίπεδα βροχοπτώσεων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά την περίοδο.



Η σημαντική αύξηση των καθαρών εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας κατά την περίοδο αναδεικνύει τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας ως καθαρού εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες για ολοκληρωμένες ενεργειακές πλατφόρμες που διαθέτουν τεχνολογικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, καθώς και ισχυρές δυνατότητες προμήθειας και εμπορίας ενέργειας. Η συνεχιζόμενη επέκταση της παραγωγής από ΑΠΕ αναμένεται να επιταχύνει τον μετασχηματισμό της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας τον ρόλο της ευέλικτης θερμικής παραγωγής, των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και των προηγμένων δυνατοτήτων ενεργειακής διαχείρισης, με στόχο τη διασφάλιση της ευστάθειας του συστήματος και τη βελτιστοποίηση των ευκαιριών σε ολόκληρη την αλυσίδα της ηλεκτρικής ενέργειας.



Αξιοποιώντας τον πλέον αποδοτικό στόλο μονάδων φυσικού αερίου και ένα ταχέως αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ, η METLEN συνεχίζει να επωφελείται από την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα ισχυροποιεί τη θέση της ως ηγετική και ανεξάρτητη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Παρά τους γενικά σταθερούς όγκους παραγωγής σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, η Εταιρεία συνέχισε να ενισχύει την κερδοφορία της, αξιοποιώντας το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό της μοντέλο, δημιουργώντας λειτουργικές συνέργειες και επωφελούμενη από την υψηλή αποδοτικότητα του κορυφαίου στόλου μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

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