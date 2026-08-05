Σε τροχιά υλοποίησης του στρατηγικού και οικονομικού της σχεδιασμού για το 2026 βρίσκεται η ΔΕΗ, σύμφωνα με όσα ανέφερε η διοίκηση του oμίλου κατά την ενημέρωση των επενδυτών και των αναλυτών που ακολούθησε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, επαναβεβαίωσε τον στόχο για προσαρμοσμένο EBITDA περίπου 2,4 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη περίπου 700 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 2026, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των στόχων της.

Όπως ανέφερε, στο πρώτο εξάμηνο έχει ήδη επιτευχθεί περίπου το 50% του ετήσιου στόχου για τα προσαρμοσμένα EBITDA και το 55% του στόχου για τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη, γεγονός που ενισχύει την ορατότητα για την επίτευξη των οικονομικών στόχων της χρονιάς.

«Παραμένουμε πλήρως σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας για το 2026. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει ότι η ΔΕΗ έχει εισέλθει σε μια νέα φάση ανάπτυξης», δήλωσε ο κ. Στάσσης.

Όπως υπογράμμισε, οι επενδύσεις των προηγούμενων ετών μετατρέπονται πλέον σε ισχυρότερη κερδοφορία, ενώ επιταχύνεται η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου του oμίλου. Παράλληλα, επισήμανε ότι το καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της ΔΕΗ συνεχίζει να αποδεικνύει την ανθεκτικότητά του, με ολοένα μεγαλύτερη συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων στα οικονομικά αποτελέσματα, ενώ μετά την επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η επιχείρηση διαθέτει πλέον την απαιτούμενη χρηματοοικονομική ισχύ για να επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου.

Η διοίκηση διατήρησε επίσης αμετάβλητη την πρόβλεψη για μέρισμα 0,80 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 33% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ επισήμανε ότι μετά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA υποχώρησε στις 1,2 φορές, αντανακλώντας την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και της χρηματοοικονομικής ευελιξίας του oμίλου.

Αναφερόμενος στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο κ. Στάσσης σημείωσε ότι με την ολοκλήρωση των πρόσφατων εξαγορών η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του oμίλου θα διαμορφωθεί στα 7,8 GW, ενώ ο επενδυτικός ρυθμός, ο οποίος επιταχύνθηκε ήδη κατά το δεύτερο τρίμηνο, αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο σχέδιο ανάπτυξης μεγάλου κέντρου δεδομένων (data center) στη Δυτική Μακεδονία. Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ο κ. Στάσσης επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με κορυφαίους διεθνείς hyperscalers βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο, ενώ η ΔΕΗ συνεχίζει παράλληλα την προετοιμασία του έργου, εξασφαλίζοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε η πρώτη φάση, δυναμικότητας περίπου 300 MW, να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2028.

Όπως εξήγησε, οι διαπραγματεύσεις αφορούν σύνθετες συμφωνίες, καθώς δεν περιορίζονται στην ανάπτυξη του data center, αλλά περιλαμβάνουν μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs), συμβάσεις τροφοδοσίας, καθώς και τεχνικά και σχεδιαστικά ζητήματα. Παρότι δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία προς ανακοίνωση, η διοίκηση υπογράμμισε ότι οι συζητήσεις έχουν ωριμάσει σημαντικά. Παράλληλα, η ΔΕΗ εξετάζει ήδη την επέκταση του έργου πέραν των 300 MW, με τις συζητήσεις να αφορούν ακόμη και συνολική δυναμικότητα έως 1 GW, χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί οι τελικές επενδυτικές αποφάσεις.

Στο μέτωπο της διεθνούς ανάπτυξης, ο επικεφαλής της ΔΕΗ επιβεβαίωσε ότι μετά τις πρώτες κινήσεις σε Πολωνία και Ουγγαρία αναμένονται νέες συμφωνίες το επόμενο διάστημα. Όπως ανέφερε, στρατηγικός στόχος των εξαγορών δεν είναι μόνο η απόκτηση ενεργειακών έργων, αλλά και η δημιουργία ισχυρής τοπικής οργανωτικής παρουσίας στις νέες αγορές, με στόχο τη διαμόρφωση πλήρως ανεπτυγμένης οργανωτικής δομής μέσα στην επόμενη πενταετία.

Σε ό,τι αφορά τις αποδόσεις των εξαγορών, η διοίκηση επισήμανε ότι οι πρόσφατες συμφωνίες πραγματοποιήθηκαν με μη μοχλευμένες αποδόσεις έργου άνω του 9% και κοντά στο 10%, επίπεδα που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους που είχαν παρουσιαστεί κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Ο κ. Στάσσης αναφέρθηκε ακόμη στη συνεργασία της ΔΕΗ με τη Vodafone Ελλάδας για τη δημιουργία μιας ενιαίας και ουδέτερης πλατφόρμας χονδρικής FTTH (Fiber to the Home), ανοικτής σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Όπως ανέφερε, η υπό εξέταση κοινοπραξία αναμένεται να βελτιώσει την αποδοτικότητα των επενδύσεων, να περιορίσει τις επικαλύψεις δικτύων και να ενισχύσει την εμπορική αξιοποίηση των υποδομών. Εφόσον ολοκληρωθεί, θα δημιουργήσει τη δεύτερη μεγαλύτερη πλατφόρμα χονδρικής FTTH στην Ελλάδα.

Η διαδικασία βρίσκεται στη φάση του οικονομικού και νομικού ελέγχου (due diligence), ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση της συναλλαγής κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, μετά την υπογραφή των οριστικών συμφωνιών και τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: skai.gr

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