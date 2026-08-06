Το «Wicker» έβγαλε trailer – Και όλοι μιλούν για το… ιδιαίτερο προσόν του Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ

Το πρώτο trailer της ταινίας «Wicker» κυκλοφόρησε και μέσα σε λίγες ημέρες κατάφερε να προκαλέσει φρενίτιδα στο διαδίκτυο, με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ να βρίσκεται στο επίκεντρο των πιο πονηρών σχολίων.

Στην ταινία, ο Σουηδός ηθοποιός υποδύεται έναν άνδρα φτιαγμένο από ψάθα. Τον «παραγγέλνει» μια μοναχική γυναίκα που ζει από το ψάρεμα, την οποία ενσαρκώνει η Ολίβια Κόλμαν.

Η παράξενη υπόθεση της ταινίας ήταν από μόνη της αρκετή για να κινήσει το ενδιαφέρον του κοινού. Ωστόσο, μια σύντομη σκηνή του trailer, η οποία αφήνει υπονοούμενα για τα ανατομικά χαρακτηριστικά του πρωταγωνιστή, ήταν αυτή που πραγματικά έβαλε «φωτιά» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το «Wicker» βασίζεται στο διήγημα «The Wicker Husband» της συγγραφέως Ούρσουλα Γουίλς-Τζόουνς. Η ταινία είχε ήδη κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Το κοινό, όμως, απέκτησε μόλις πρόσφατα την πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα της, μέσα από την κυκλοφορία του trailer.

Το trailer παρουσιάζει για λίγα δευτερόλεπτα τι ακριβώς μπορεί να κρύβει ο ιδιόμορφος ήρωας κάτω από την κατασκευή του, προκαλώντας χιλιάδες σχόλια από χρήστες του TikTok και άλλων κοινωνικών δικτύων. Πολλοί συνέκριναν χαριτολογώντας την ταινία με τις «Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι», αλλά σε μια παράξενη εκδοχή του Πινόκιο. Άλλοι σχολίασαν ότι το κοινό έχει φτάσει στο σημείο να αντιμετωπίζει ακόμη και ένα καλάθι ως ερωτικό αντικείμενο.

Η ανάρτηση της Fandango με το trailer ξεπέρασε τις 11 εκατομμύρια προβολές στο TikTok, αποδεικνύοντας ότι η αλλόκοτη υπόθεση της ταινίας κατάφερε να τραβήξει την προσοχή του κοινού. Σημαντικό ρόλο στον διαδικτυακό ενθουσιασμό παίζει ασφαλώς και η επιλογή του Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ για τον κεντρικό ρόλο. Ο ηθοποιός είναι γνωστός όχι μόνο για την εμφάνισή του, αλλά και για την προθυμία του να αναλαμβάνει εκκεντρικούς και αντισυμβατικούς χαρακτήρες.

Audiences got their first look at Alexander Skarsgård playing a man crafted from wicker, and it’s safe to say the internet instantly lost its mind.



“Hell yeah! 50 shades of Pinocchio! Worth the splinters,” one person wrote. Read more: https://t.co/N2CULWTaXG pic.twitter.com/s2m0uSY24s — The Hollywood Reporter (@THR) August 5, 2026

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, η Έλα Μπρουκολέρι και ο Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Άλεξ Χιούστον Φίσερ και η Έλενορ Γουίλσον, ενώ το «Wicker» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 30 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

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