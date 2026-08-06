Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, εν μέσω προσδοκιών των επενδυτών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.629,38 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,21%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 41,59 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,50%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+4,79%), της Aktor (+0,73%) και των ΕΛΠΕ (+0,54%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,42%), της Aegean Airlines (-1,20%) της Allwyn (-0,93%) και της Πειραιώς (-0,92%).

Ανοδικά κινούνται 45 μετοχές, 27 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Metlen (+4,79%) και Alter Ego Media (+3,86%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Ιντερτέκ (-1,55%) και ΕΥΔΑΠ (-1,42%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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