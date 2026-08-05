Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ένα «πυρηνικό» όπλο για την εμφάνιση κρυφών εισοδημάτων από ενοίκια βάζει στο τραπέζι των συζητήσεων σχεδόν ένα μήνα πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Σύλλογος Λογιστών Αττικής. Ο Σύλλογος σε ανακοίνωση του ζητά από την κυβέρνηση να σκεφτεί σοβαρά την έκπτωση της δαπάνης του ενοικίου από το φορολογητέο εισόδημα μισθωτών και συνταξιούχων.



Οι λογιστές εκτιμούν ότι η δυνατότητα έκπτωσης της δαπάνης ενοικίου δημιουργεί ουσιαστικό οικονομικό κίνητρο για την πλήρη δήλωση των πραγματικών καταβαλλόμενων μισθωμάτων, ενισχύοντας τους ηλεκτρονικούς μηχανισμούς διασταύρωσης στοιχείων μεταξύ μισθωτών και εκμισθωτών.



Αν ένα ζευγάρι με 2 παιδιά και με συνολικό εισόδημα 25.000€ πληρώνει ενοίκιο 600€/μήνα ή 7.200€/χρόνο, με την υιοθέτηση του μέτρου θα φορολογούνταν για εισόδημα 17.800€. Όφελος 592€ όσο και η επιστροφή ενοικίου, αν υποτεθεί ότι το μίσθωμα είναι κανονικά δηλωμένο.



Για να μην έχουμε πάντως «εμφύλιο» πόλεμο το μέτρο θα έπρεπε να συμπληρωθεί και από αναμόρφωση της κλίμακας φορολόγησης εισοδημάτων από ενοίκια καθώς από μόνο του, θα ελάφρυνε σημαντικά μεν τους μισθωτές, θα επιβάρυνε όμως πάρα πολύ τους εκμισθωτές.



Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, 9 στους 10 φορολογούμενους που έχουν εισοδήματα από ενοίκια, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες δηλαδή, δηλώνουν εισοδήματα έως 10.000€ τον χρόνο.



Η μείωση των φορολογικών συντελεστών θα έδινε κίνητρο και στην πλευρά των εκμισθωτών να δηλώσουν τα ενοίκια και θα αποτελούσε ταυτόχρονα και κίνητρο για όσους έχουν κλειστά ακίνητα και δεν τα διαθέτουν στην αγορά επειδή τους αποτρέπει ο φόρος.



Η κυβέρνηση μέχρι στιγμής έχει υιοθετήσει το μέτρο της επιστροφής ενός ενοικίου (το οποίο αν περνούσε η πρόταση των λογιστών δεν θα χρειαζόταν πια) όμως -κι ενώ αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις- δεν φαίνεται από μόνο του να έχει μετακινήσει σημαντικά τη βελόνα που ήθελε το μέσο δηλωθέν ενοίκιο πέρυσι στα 241€.



Ταυτόχρονα έχει οριστεί η 1η Οκτωβρίου ως η ημέρα που όλα τα μισθώματα – κατοικιών κι επαγγελματικών χώρων – θα πρέπει να εξοφλούνται μέσω τραπεζικού λογαριασμού κι όχι «χεράτα».



Πολλά στηρίζει η κυβέρνηση και στη λειτουργία του ΜΙΔΑ (Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων) μέσω του οποίου θα γίνουν πιο στοχευμένοι και ενδελεχείς έλεγχοι, διασταυρώνοντας στοιχεία για ακίνητα, μισθώσεις και δηλωθέντα εισοδήματα. Το μητρώο πάντως έχει καθυστερήσει σημαντικά να μπει σε λειτουργία και μάλλον έχει χαθεί κι αυτή η χρονιά ως προς τα άμεσα αποτελέσματα.



Από το οικονομικό επιτελείο λένε ότι όλες οι προτάσεις θα εξεταστούν κι εφόσον είναι κοστολογημένες και δεν εκτροχιάζουν τον προϋπολογισμό θα αντιμετωπιστούν σοβαρά.

Έως τα τέλος Αυγούστου η κυβέρνηση θα πυκνώσεις τις επαφές της με τους παραγωγικούς φορείς, ώστε να διαμορφώσει το τελικό πακέτο παρεμβάσεων, το οποίο θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.