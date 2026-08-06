Την έδρα της ΑΑΔΕ επισκέφθηκε το πρωί της Πέμπτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου παρουσιάστηκε η πλατφόρμα myAGRO που τέθηκε σε λειτουργία την Τρίτη. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και όλες οι άλλες πληρωμές έως τις 30 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για τη νέα εφαρμογή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. Μέσω της εφαρμογής οι αγρότες μπορούν να δηλώνουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους, προκειμένου να λάβουν τις προβλεπόμενες ενισχύσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά ενημερώθηκε από τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή και τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη για τις σημαντικές καινοτομίες που εισάγονται με τη νέα πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από στελέχη της ΑΑΔΕ και ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο και είχε την ευκαιρία να δει τη λειτουργία της σε πραγματικό χρόνο καθως και ν’ ακούσει τις απόψεις των χρηστών της πλατφόρμας, των θεσμικών εκπροσώπων γεωτεχνικών και αγροτών.

«Σήμερα έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε δικαιωμένοι γι’ αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση την οποία πήραμε πριν από 15 μήνες» τόνισε ο πρωθυπουργός για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

«Ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης».

Ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνισε ότι η δουλειά δεν έχει ολοκληρωθεί, βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο ,αλλά όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διαπιστώνουν πια ότι το πλαίσιο των επιδοτήσεων μπαίνει στα σωστά του θεμέλια και -ενόψει και της νέας ΚΑΠ- αυτό το θεμέλιο είναι απολύτως απαραίτητο για τον σχεδιασμό της μεγάλης μεταρρύθμισης του πρωτογενούς τομέα για την επόμενη πενταετία.

«Και είναι ένα ζήτημα με το οποίο θα ασχοληθώ και προσωπικά, διότι αντιλαμβάνομαι το μέγεθος του στοιχήματος, όχι μόνο για τους αγρότες μας, για τους κτηνοτρόφους μας, για τους αλιείς μας, αλλά και για τη χώρα συνολικά».

«Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο αιχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέος κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, εφόσον μας εμπιστευθεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2027» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Είπαν για το myAGRO

Από την πλευρά του ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής επισήμανε: «Παρουσιάσαμε σήμερα στον Πρωθυπουργό, τον Αντιπρόεδρο, τον Υπουργό, την ΕΘΕΑΣ και το ΓΕΩΤΕΕ τη νέα πλατφόρμα myAGRO για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2026. Είναι ένα ψηφιακό έργο το οποίο έχει αναπτυχθεί από τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.



Είναι μία πολύ σημαντική μέρα για εμάς. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ψηφιακό βήμα σε μία νέα κατάσταση όπου όλο αυτό το πληροφοριακό σύστημα πλέον ανήκει και ελέγχεται από την ελληνική πολιτεία.



Η νέα αίτηση έχει πολλές καινοτομίες προς συμπλήρωση δεδομένων που υπάρχουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ταυτόχρονα έχει πολύ ποιοτικότερους ελέγχους.



Και ως διαδικασία συμπληρώνεται από ένα πλαίσιο αφενός διεύρυνσης του κύκλου των επαγγελματιών που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για λογαριασμό των αγροτών, δασολόγοι, γεωπόνοι, κτηνίατροι,

λογιστές, λογιστικά γραφεία, και αφετέρου από ένα πλαίσιο αποφυγής σύγκρουσης καθηκόντων και δέουσας επιμέλειας έτσι ώστε και τα δεδομένα των αγροτών να προστατεύονται και η ποιότητα των δηλώσεων να είναι υψηλότερη και να θωρακίζεται το δημόσιο συμφέρον και τα χρήματα των Ευρωπαίων και Ελλήνων φορολογουμένων.



Έχουμε ακόμα πολλά βήματα να κάνουμε, αλλά η συνεργασία που έχουμε με την ΕΘΕΑΣ και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο μάς επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα προχωρήσουμε στην πορεία και την ολοκλήρωση των δηλώσεων με ασφάλεια».



Ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) Παύλος Σατολιάς ανέφερε: «Σήμερα, με πρωτοβουλία της ΑΑΔΕ, παρουσιάσαμε στον Πρωθυπουργό τη νέα αίτηση που για πρώτη φορά ανήκει στο ελληνικό κράτος. Τα δεδομένα και η διασύνδεση πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν ως προς τον εξορθολογισμό των εθνικών ενισχύσεων.



Οι συνεταιρισμοί, είμαστε σταθερά προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι ο στόχος είναι κοινός: να αποφύγουμε τα προβλήματα του παρελθόντος, που είχαμε, και τα χρήματα, τα ευρωπαϊκά χρήματα, να φτάσουν στους πραγματικούς παραγωγούς, σε αυτούς που παράγουν στον στάβλο ή στο χωράφι. Και νομίζω ότι θα το πετύχουμε.



Είναι μια δύσκολη μετάβαση. Είναι μια νέα αίτηση, μέσα σε ένα περιβάλλον που πιέζει και χρονικά και με άλλα προβλήματα που θα προκύψουν, αλλά θα κάνουν όλοι αυτό που πρέπει, ο καθένας από την πλευρά του, για να επέλθει του χρόνου μια κανονικότητα. Να μην ξανασχοληθούμε εμείς οι αγρότες με τις ενισχύσεις, ούτε η πολιτεία. Να ασχοληθούμε με το πραγματικό μας αντικείμενο που είναι η παραγωγή αγροτικών προϊόντων».



Ο εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) Ρήγας Γιοβανόπουλος σημείωσε: «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα και για τον γεωτεχνικό κόσμο. Έχουμε παρουσιάσει στον Πρωθυπουργό, σε συνεργασία που έχει γίνει της ΑΑΔΕ μαζί με τους φορείς και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ως σύμβουλοι της πολιτείας, ένα ΟΣΔΕ το οποίο θα είναι ασφαλές, με σχέση εμπιστοσύνης για τους παραγωγούς και το κράτος.



Αυτή η πλατφόρμα έρχεται να κλείσει διαχρονικά προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί και να γίνει εξορθολογισμός των ευρωπαϊκών χρημάτων στους πραγματικούς δικαιούχους. Είμαστε αρωγοί σε αυτή τη δουλειά που έγινε και θα είμαστε πάντα δίπλα να λύσουμε όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον γεωτεχνικό κόσμο και στον αγροτικό τομέα».

myAGRO

Η πλατφόρμα, μέσω της οποίας υποβάλλονται αιτήσεις και για άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα για τον πρωτογενή τομέα όταν είναι ενεργά, έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να αντλούνται αυτόματα στοιχεία από πληροφοριακά συστήματα τόσο της ΑΑΔΕ, όπως είναι το φορολογικό μητρώο, το Ε9, τα myDATA και οι δηλώσεις στοιχείων μίσθωσης, όσο και του Κτηματολογίου προκειμένου η διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης να γίνεται πιο γρήγορα και με δικλείδες ασφαλείας για την ορθή και αξιόπιστη αποτύπωση των στοιχείων με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος αλλά και προς όφελος των παραγωγών.



Στις καινοτομίες του νέου συστήματος συγκαταλέγεται και η διεύρυνση του κύκλου των επαγγελματιών που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για λογαριασμό των γεωργών και κτηνοτρόφων. Πλέον αυτή η δυνατότητα παρέχεται από δασολόγους, γεωπόνους, κτηνιάτρους, λογιστές και λογιστικά γραφεία.



Πηγή: skai.gr

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