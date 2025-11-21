Εργαζόμενοι του ομίλου Zara προγραμματίζουν διαδηλώσεις έξω από καταστήματα της αλυσίδας σε επτά ευρωπαϊκές χώρες με αφορμή τη Black Friday, διεκδικώντας την επαναφορά του προγράμματος συμμετοχής στα κέρδη. Την ανακοίνωση έκανε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων της μητρικής εταιρείας Inditex.

Η ισπανική συνδικαλιστική ένωση CCOO συντονίζει τις κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί για τις 28 Νοεμβρίου σε συνεργασία με εργατικά σωματεία στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία. Οι συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν μπροστά από καταστήματα Zara σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Σύμφωνα με τη Ρόσα Θαλάν, εκπρόσωπο της CCOO στην Inditex, η εταιρεία στο παρελθόν εφάρμοζε πρόγραμμα συμμετοχής στα κέρδη, το οποίο διακόπηκε μετά την πανδημία.

Η ίδια επισήμανε ότι «ζητάμε για μία ακόμη φορά μία εταιρεία που έχει τεράστια κέρδη, τα οποία είναι το αποτέλεσμα της εργασίας του προσωπικού της, να διανέμει αυτά κέρδη δίκαια».

Η Inditex δεν έχει απαντήσει στο αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters για σχολιασμό, ενώ παραμένει άγνωστος ο αριθμός των εργαζομένων που αναμένεται να συμμετάσχουν στις διαμαρτυρίες.

Υπενθυμίζεται ότι το 2022, την παραμονή της Black Friday, εργαζόμενοι στην Ισπανία διαδήλωσαν ζητώντας υψηλότερους μισθούς. Τρεις μήνες αργότερα, η Inditex συμφώνησε σε αύξηση 20% στους μέσους μισθούς για τους υπαλλήλους των καταστημάτων στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

