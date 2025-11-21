Η Netflix, η Comcast και η Paramount υπέβαλαν προσφορές για την Warner Bros, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται τέσσερα άτομα με γνώση των προτάσεων.

Οι προσφορές υποβλήθηκαν εντός της προθεσμίας που έθεσε το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. Discovery, μητρικής εταιρείας των HBO, CNN και των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο Warner Bros.

Η Comcast και η Netflix ενδιαφέρονται κυρίως για τη συλλογή ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, η οποία περιλαμβάνει από το The Sopranos έως το Bugs Bunny. Η Paramount είναι διατεθειμένη να αγοράσει ολόκληρη την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων καλωδιακών καναλιών όπως τα CNN, TNT και Cartoon Network.

Την Τετάρτη, το Bloomberg ανέφερε ότι η Netflix ενημέρωσε τη διοίκηση της Warner Bros. ότι είναι πρόθυμη να εγκαταλείψει την μακροχρόνια αντίθεσή της στην κυκλοφορία ταινιών στους κινηματογράφους, εάν αποκτήσει την εταιρεία.

Η Warner Bros. δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι θα αξιολογήσει τις στρατηγικές της επιλογές, αφού έλαβε εκδήλωση ενδιαφέροντος για το σύνολο ή μέρος της επιχείρησης από πολλούς υποψήφιους αγοραστές.

Ολοταχώς για τέταρτο ιδιοκτήτη σε επτά χρόνια

Η πώληση είναι βέβαιο ότι θα φέρει περισσότερη αναταραχή, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, για μια εταιρεία που αναζητά τον τέταρτο ιδιοκτήτη της σε επτά χρόνια. Η AT&T αγόρασε την Time Warner από τους μετόχους της το 2018 για να διαφοροποιηθεί στην παραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, η WarnerMedia συγχωνεύθηκε με την Discovery, δημιουργώντας την τρέχουσα εκδοχή της εταιρείας.

Με τους καταναλωτές και τους διαφημιστές να μεταβαίνουν από την παραδοσιακή τηλεόραση στο streaming, η Warner Bros. έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες υπό την τρέχουσα ηγεσία της. Ωστόσο, με τις πρόσφατες φήμες για εξαγορά, οι μετοχές της έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί τους τελευταίους δύο μήνες. Τώρα έχει αγοραία αξία 57 δισεκατομμυρίων δολαρίων και χρέος περίπου 33,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Paramount, που εξαγοράστηκε από τον David Ellison, ξεκίνησε τα πάντα. Ο Ellison έχει υποβάλει τρεις προσφορές για την Warner Bros., φτάνοντας τα 23,50 δολάρια ανά μετοχή, οι οποίες απορρίφθηκαν όλες. Αναμένεται να υποβάλει υψηλότερη προσφορά, αλλά χαμηλότερη από τα 30 δολάρια ανά μετοχή που ορισμένοι αναλυτές έχουν αποδώσει στην εταιρεία και που, σύμφωνα με πληροφορίες, επιθυμεί η Warner Bros.

Ο Ellison βλέπει την εξαγορά ως μια ευκαιρία να ενισχύσει τις δραστηριότητες της Paramount. Η ταινιοθήκη και η τηλεοπτική βιβλιοθήκη της Warner Bros. θα τροφοδοτήσουν με περισσότερο περιεχόμενο την υπηρεσία streaming Paramount+. Η HBO Max θα προσθέσει επίσης συνδρομητές streaming, ενώ τα καλωδιακά κανάλια της Warner θα συγχωνευθούν με το MTV της Paramount και άλλα. Ο 42χρονος παραγωγός ταινιών είναι λάτρης του κινηματογράφου και θέλει να αυξήσει τη συνολική παραγωγή της Paramount και της Warner Bros. σε 30 ταινίες το χρόνο.

Ο πατέρας του, ο πρόεδρος της Oracle, Larry Ellison, είναι ένας από τους πλουσιότερους άνδρες στον κόσμο. Έχει ήδη βοηθήσει στη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Paramount από τον γιο του, αξίας 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι Ellison έχουν επίσης συζητήσει με την Apollo Global Management και τα κρατικά επενδυτικά ταμεία αρκετών χωρών της Μέσης Ανατολής για πρόσθετη χρηματοδότηση. Την Τρίτη, ο David Ellison συμμετείχε μαζί με άλλους επιφανείς επιχειρηματίες σε δείπνο στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας.

Η Comcast θα μπορούσε να συνδυάσει το τηλεοπτικό δίκτυο NBC, το κινηματογραφικό στούντιο Universal και την υπηρεσία streaming Peacock με τα κινηματογραφικά και streaming περιουσιακά στοιχεία της Warner Bros. Η Netflix θέλει να προσθέσει στο χαρτοφυλάκιό της επικερδή franchises της Warner, όπως ο Μπάτμαν και ο Χάρι Πότερ.

Η Comcast έχει χρέος 99 δισεκατομμυρίων δολαρίων και οι μετοχές της έχουν υποχωρήσει κατά 29% φέτος. Η Netflix έχει μόλις 17 δισεκατομμύρια δολάρια δάνεια. Οι μετοχές της έχουν αυξηθεί κατά 19% το 2025, δίνοντάς της χρηματιστηριακή αξία 448 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, η Netflix δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ εξαγορά αυτού του μεγέθους, προτιμώντας την οργανική ανάπτυξη.

Η Warner Bros. ενδέχεται να μην καταλήξει σε συμφωνία με κανέναν από τους υποψήφιους αγοραστές και να συνεχίσει το τρέχον σχέδιό της να διαχωρίσει τα καλωδιακά δίκτυα της από τις υπόλοιπες δραστηριότητές της το επόμενο έτος. Αυτό θα επέτρεπε στον διευθύνοντα σύμβουλο, David Zaslav, να συνεχίσει να διευθύνει το στούντιο και τις μονάδες streaming, τουλάχιστον μέχρι να εμφανιστεί άλλος υποψήφιος αγοραστής. Το διοικητικό συμβούλιο αναμένεται να λάβει την τελική του απόφαση μέχρι τα Χριστούγεννα.

