Metlen: Υπέβαλε μη δεσμευτική προσφορά για τη γαλλική Aluminium Dunkerque

Μη δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά της Aluminium Dunkerque Industries France SAS, η οποία διαχειρίζεται το μεγαλύτερο χυτήριο αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπέβαλε η Metlen, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων American Industrial Partners LP (AIP) εξετάζει την πώληση της γαλλικής εταιρείας, για την οποία έχουν υποβάλει επίσης μη δεσμευτικές προσφορές οι Rio Tinto Grou και η Glencore.

Τόσο η AIP όσο και οι Rio Tinto, Glencore και Metlen αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η AIP απέκτησε τον έλεγχο της Aluminium Dunkerque το 2021, αφού προηγουμένως ανέλαβε χρέος αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με το χυτήριο, το οποίο χρησιμοποίησε στη συνέχεια για αποσπάσει τον έλεγχο από την GFG Alliance του Σαντζίβ Γκούπτα. Εκείνη την εποχή, οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας είχαν βυθίσει σε κρίση τα εργοστάσια αλουμινίου σε όλη την Ευρώπη.

Η εταιρεία, σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg, διερευνά τώρα το ενδεχόμενο πώλησης της Aluminium Dunkerque, σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτεί την ισχυρή οικονομική απόδοσή της τους τελευταίους μήνες και την υπογραφή μακροπρόθεσμης συμφωνίας ηλεκτρικής ενέργειας που υπέγραψε νωρίτερα φέτος με την Electricite de France SA.

, τα οποία ζήτησαν να μην κατονομαστούν, συζητώντας ιδιωτικές διαπραγματεύσεις.

Η συμφωνία με την EDF, με βάση τις ίδιες πηγές που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καλύπτει σημαντικό μέρος των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας του εργοστασίου για διάρκεια 10 ετών, ξεκινώντας από την 1η Ιανουαρίου 2026. Η Aluminium Dunkerque θα μπορεί επίσης να καλύψει μέρος των αναγκών της με ηλεκτρική ενέργεια από πυρηνικούς σταθμούς, επωφελούμενη έτσι από τις προβλέψεις για την ηλεκτρική ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η μονάδα της Aluminium Dunkerque έχει ετήσια παραγωγή 300.000 μετρικών τόνων αλουμινίου και κύκλο εργασιών άνω των 800 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Το χυτήριο ειδικεύεται στην παραγωγή πλακών και κραμάτων αλουμινίου με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των μεταφορών και της συσκευασίας. Η ζήτηση για αυτού του είδους τα προϊόντα έχει υποχωρήσει εν μέσω της επιβράδυνσης της βιομηχανικής δραστηριότητας στην ήπειρο, αλλά οι προοπτικές για το αλουμίνιο παγκοσμίως έχουν ενισχυθεί, με τις τιμές αναφοράς να έχουν ενισχυθεί περισσότερο από 10% στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου φέτος.

Η AIP, η οποία διαχειρίζεται ιδιωτικά κεφάλαια άνω των 16 δισ. δολαρίων, εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο εισαγωγής της Aluminium Dunkerque στο χρηματιστήριο αντί για την πώλησής, με το Euronext να θεωρείται το πιθανότερο χρηματιστήριο εισαγωγής, σύμφωνα με μία από τις πηγές του Bloomberg.

Η Goldman Sachs Group Inc., η Societe Generale SA και η Messier & Associes ενεργούν ως σύμβουλοι της AIP σχετικά με τις πιθανές επιλογές, δήλωσαν δύο από τις πηγές.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.