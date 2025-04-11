Η Tesla ανοίγει τρεις αντιπροσωπείες στη Σαουδική Αραβία

Η αυτοκινητοβιομηχανία Tesla του αμερικανού πολυδισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως άνοιξε τις τρεις πρώτες αντιπροσωπείες της με χώρους επίδειξης μοντέλων της (showrooms) στη Σαουδική Αραβία, γίγαντα του πετρελαίου όπου πάντως τα ηλεκτρικά οχήματα γενικά δεν έχουν ζήτηση.

Ο επικεφαλής της θυγατρικής της Νασίμ Ακμπαρζάντα δήλωσε «υπερήφανος για την επίσημη έναρξη στο βασίλειο (...) της στροφής προς το μέλλον πιο καθαρό, πιο έξυπνο, πιο συνδεδεμένο και ανταποκρινόμενο στο σαουδαραβικό σχέδιο Όραμα 2030», αναφερόμενος σε πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμαντ μπιν Σαλμάν, του de facto ηγέτη της χώρας.

Διατυμπάνισε το άνοιγμα «στο Ριάντ, στη Τζέντα και στη Νταμάμ τριών εγκαταστάσεων εφοδιασμένων με superchargers (σ.σ. συσκευές ταχείας φόρτισης των μπαταριών των αυτοκινήτων της μάρκας), που τίθενται σε λειτουργία» από σήμερα.

Τα εγκαίνια αυτά καταγράφτηκαν καθώς οι πωλήσεις της Tesla σημειώνουν πτώση από την αρχή της χρονιάς, εν μέρει λόγω της δυσαρέσκειας πολλών έναντι του Ίλον Μασκ, ειδικά μετά τον ναζιστικό χαιρετισμό του τον Ιανουάριο και τη στενή συνεργασία του έκτοτε με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, εν μέρει λόγω της έλλειψης νέων μοντέλων.

Η Σαουδική Αραβία, σύμμαχος των ΗΠΑ στον Κόλπο ιστορικά, καλλιέργησε ακόμη πιο στενούς δεσμούς με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο μεγιστάνας, ήδη από την πρώτη του θητεία (2017-2021), εδραίωσε την προσωπική του σχέση με τον πρίγκιπα Σαλμάν.

Ο πρίγκιπας υπόσχεται να διαθέσει κάπου 600 δισεκατομμύρια δολάρια για αγορές —ειδικά στρατιωτικού υλικού— και επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Πάντως, η ζήτηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων παραμένει μάλλον χαμηλή στον μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, όπου τα καύσιμα είναι γενικά εξαιρετικά φθηνά. Η τιμή της βενζίνης δεν ξεπερνά τα 2,33 ριάλ (0,57 ευρώ) το λίτρο.

Ο Μοχάμεντ αλ Καχτάνι, σαουδάραβας οικονομολόγος, παρότρυνε να γίνουν μεγαλύτερες επενδύσεις. «Δεν θέλουμε μόνο showrooms, θέλουμε εργοστάσιο», είπε. «Θέλουμε να συμμετάσχουμε στη διαδικασία παραγωγής, όχι απλά στην κατανάλωση».

Η έλλειψη υποδομών ταχείας φόρτισης επαρκούς εύρους στη χώρα σημαίνει πως μέχρι νεοτέρας, οι οδηγοί ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορούν να διανύουν μόνο σύντομες αποστάσεις μάλλον, δεν διαθέτουν αληθινή εναλλακτική στη χρήση οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα Statista, στη Σαουδική Αραβία ως χθες δεν υπήρχαν παρά 101 σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, έναντι 261 στα γειτονικά Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χώρα με πολύ μικρότερη έκταση.

Ο σαουδάραβας αντιπρόσωπος της Tesla υποσχέθηκε 21 επιπλέον σταθμούς ταχείας φόρτισης και τις πρώτες παραδόσεις αυτοκινήτων μέσα στο καλοκαίρι.

Αν και συγκριτικά μικρή, η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στη Σαουδική Αραβία τριπλασιάστηκε σε όγκο πέρυσι, φθάνοντας τις 800 ταξινομήσεις, σύμφωνα με την οικονομική υπηρεσία Αλ Ικτισαντίγια.

Οι αρχές του βασιλείου επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν την οικονομία του, σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από το πετρέλαιο. Θέλουν να έχουν εγκατασταθεί το λιγότερο 5.000 σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ως το 2030.

Το κρατικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (PIF) διακρατεί το 60% του μετοχικού κεφαλαίου της κατασκευάστριας πολυτελών ηλεκτρικών οχημάτων Lucid, ενώ έκλεισε συμφωνία με τη νοτιοκορεάτικη Hyundai για να ανοίξει στο βασίλειο εργοστάσιο παραγωγής τόσο ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όσο και μοντέλων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Ενώ η σαουδαραβική κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων CEER, που ιδρύθηκε το 2022, σχεδιάζει να αρχίσει την παραγωγή της εντός 2025.

Μοντέλα της Lucid, που άνοιξε εργοστάσιο στην Τζέντα το 2023, έπειτα από σαουδαραβική επένδυση ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, διατίθενται έναντι 92.000 δολαρίων.

Τον Μάιο, η κινεζική κατασκευάστρια BYD άνοιξε αντιπροσωπεία και αίθουσα επίδειξης στο Ριάντ, προσφέροντας ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε πολύ πιο προσιτές τιμές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.