Σημαντικό στέλεχος αποχωρεί από την Tesla - «Βυθίζεται» η μετοχή της εταιρείας

Ο αντιπρόεδρος της Tesla στον τομέα της μηχανικής λογισμικού, Ντέιβιντ Λάου, έκανε λόγο για αποχώρησή του από την εταιρεία, ανέφερε την Παρασκευή το Bloomberg News, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.
Ο Λάου, εργάζεται στην αυτοκινητοβιομηχανία για περισσότερα από 12 χρόνια, σύμφωνα με τη σελίδα του στο LinkedIn.
Η ομάδα του είναι υπεύθυνη για το λογισμικό σε οχήματα Tesla, υπηρεσίες cloud και συστήματα κατασκευής.
Ο Λάου ήταν μεταξύ των ηγετών της εταιρείας που εμφανίστηκαν στη σκηνή με τον CEO της Tesla, Ίλον Μασκ, σε μια εκδήλωση το 2023. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην προσφορά του Λάου και της ομάδας του στην εταιρεία.
Εν τω μεταξύ, οι μετοχές της Tesla υποχώρησαν περίπου 10% την Παρασκευή, αφού η Κίνα ανταπέδωσε τους δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με υψηλούς δασμούς, σε έναν εντεινόμενο εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.
