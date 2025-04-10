Η Nestlé μπορεί να χρειαστεί να σταματήσει να πουλά το Perrier ως μεταλλικό νερό

Η Nestlé SA ενδέχεται να χρειαστεί να σταματήσει την εμπορία της γαλλικής μάρκας ποτών Perrier ως μεταλλικό νερό αφού παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιεί μεθόδους φιλτραρίσματος παράνομες για φυσικά μεταλλικά νερά.

Οι υδρογεωλόγοι που ορίστηκαν από τη γαλλική κυβέρνηση εξέδωσαν το πόρισμά τους, το οποίο «δεν ήταν θετικό», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Nestlé, Laurent Freixe, σε ακρόαση στη γαλλική Γερουσία την Τετάρτη. «Η εταιρεία ξεκινά έναν έλεγχο των πρακτικών φιλτραρίσματος νερού», είπε.

Η αρνητική γνώμη είναι ένας παράγοντας που θα χρησιμοποιήσουν οι τοπικές αρχές για να αποφασίσουν εάν θα συνεχίσουν να εκδίδουν άδεια στη Nestlé για τη χρήση των πηγών στο Vergèze - τη μοναδική πηγή παραγωγής μεταλλικού νερού Perrier.

Σε δήλωσή της, η Nestlé είπε ότι διαφωνεί με ορισμένα από τα συμπεράσματα των ειδικών. «Επαναλαμβάνουμε ότι όλα τα φυσικά μεταλλικά νερά μας Perrier είναι ασφαλή για κατανάλωση.

Ο ελβετικός όμιλος βρίσκεται υπό αυξημένο έλεγχο σχετικά με την επεξεργασία των μεταλλικών νερών του, συμπεριλαμβανομένων των Perrier και Hépar, αφού αναγνώρισε τη χρήση φίλτρου άνθρακα και υπεριωδών ακτίνων το 2024, τα οποία απαγορεύονται στην Ευρώπη για νερά που διατίθενται στο εμπόριο ως «μεταλλικά». Μια άλλη αναφορά που διέρρευσε πέρυσι προειδοποίησε για μόλυνση από περιττώματα και PFAS.

Στη συνέχεια, η εταιρεία συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 2 εκατομμυρίων ευρώ (2,2 εκατομμυρίων δολαρίων), εκτός από άλλες ποινές, για να διευθετήσει τις γαλλικές ποινικές κατηγορίες που επικεντρώθηκαν στην παραγωγή μεταλλικού νερού της, αλλά δεν παραδέχτηκε καμία ενοχή.

Η Nestlé φέρεται να είχε διαπραγματευτεί και να είχε βρει μία φόρμουλα συνεργασίας με τις γαλλικές αρχές. Η εταιρεία ανακαίνισε τα εργοστάσιά της και άρχισε να εμπορεύεται ορισμένα από τα προϊόντα της με ένα νέο εμπορικό σήμα, το Maison Perrier, το οποίο, ωστόσο, δεν αποκαλείται μεταλλικό νερό.

Ο Freixe, ο οποίος έγινε Διευθύνων Σύμβουλος μετά την αιφνιδιαστική αποπομπή του Mark Schneider τον Αύγουστο, έκτοτε έχει χωρίσει τη μονάδα και ανακοίνωσε σχέδια να φέρει έναν εξωτερικό συνεργάτη για την επιχείρηση υδάτων, η οποία περιλαμβάνει επίσης μάρκες όπως το San Pellegrino.

