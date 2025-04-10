Δ. Τσιτσιράγκος: «Πρωταρχικός στόχος της Alpha Bank η στήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και η ενίσχυση των ξένων επενδύσεων»

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι οικονομικής μετάβασης, όπου η επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων, της καινοτομίας και της κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ένταξή της στους ρυθμούς της παγκόσμιας αγοράς τόνισε o Δημήτρης Τσιτσιράγκος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank κατά τη συμμετοχή του στο Delphi Economic Forum X, στο πάνελ “Mobilizing Private Equity and Private Debt to Finance Investment in Infrastructure, Technology and Innovation”.

Ο κ. Τσιτσιράγκος ανέδειξε τη θετική δυναμική που καταγράφεται στις επενδύσεις στην Ελλάδα, με το σχετικό ποσοστό επί του ΑΕΠ να ανέρχεται σε 15,3% το 2024, ανακάμπτοντας από τα χαμηλά της οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, παραμένει κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (22%), γεγονός που υποδηλώνει τη μεγάλη ανάγκη επιτάχυνσης των επενδυτικών ρυθμών.

Καθοριστική η συμβολή των Τραπεζών

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank τόνισε ότι οι τράπεζες μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη των επενδύσεων.

«Ως η τράπεζα της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, στην Alpha Bank έχουμε την ευθύνη να συνεχίσουμε να οικοδομούμε πάνω σε αυτή τη δυναμική και να ενισχύουμε την ελληνική οικονομία, καθώς και να προάγουμε ένα νέο μοντέλο παραγωγικότητας που δίνει έμφαση στη μεγέθυνση, την καινοτομία και την εξωστρέφεια», ανέφερε.

Πρωταρχικός στόχος της Τράπεζας είναι να βοηθήσει στη στήριξη των Ελλήνων επιχειρηματιών και επίσης να βοηθήσει τους ξένους επενδυτές που έρχονται στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών ιδιωτικών κεφαλαίων, είπε ο κ. Τσιτσιράγκος. «Από την πλευρά μας στο δανειακό μας χαρτοφυλάκιο αυξάνεται σταθερά, τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι μάλιστα είχαμε το έτος ρεκόρ όσον αφορά την αύξηση των δανείων. Παράλληλα, είμαστε στην πρώτη γραμμή των κορυφαίων επενδύσεων σε υποδομές στην Ελλάδα και με αυτόν τον τρόπο, έχουμε συνεργαστεί με αρκετούς μεγάλους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων», πρόσθεσε.

Η στρατηγική συνεργασία με την UniCredit και οι «εθνικοί πρωταθλητές»

Η στρατηγική συμμαχία με την UniCredit τοποθετεί την Alpha Bank στο επίκεντρο της επιχειρηματικής διασύνδεσης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με την καρδιά της ΕΕ. «Εισερχόμενοι σε μια νέα εποχή, ενισχύουμε την προσφορά μας ως μέρος ενός πανευρωπαϊκού τραπεζικού δικτύου, φέρνοντας πιο κοντά την ελληνική επιχειρηματικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά», σημείωσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Alpha Bank, εξηγώντας ότι «η εξωστρέφεια είναι πολύ σημαντική για εμάς. καθώς θέλουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις στις διεθνείς αγορές και ο δικός μας ρόλος είναι να συμβάλλουμε ώστε να χτίσουμε τους «εθνικούς» πρωταθλητές του αύριο».

Αναγκαίες μεταρρυθμίσεις

Ο κ. Τσιτσιράγκος έκλεισε την τοποθέτησή του τονίζοντας την ανάγκη για στοχευμένες μεταρρυθμίσεις που θα δώσουν συνέχεια στο θετικό μεταρρυθμιστικό έργο των τελευταίων ετών και θα απελευθερώσουν περαιτέρω το επενδυτικό δυναμικό της χώρας: απλούστευση της γραφειοκρατίας, ενίσχυση των κεφαλαιαγορών, αλλά και φορολογικά κίνητρα για στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια και η τεχνολογία.

Πηγή: skai.gr

