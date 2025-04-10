Μια εικόνα για τις πόλεις του μέλλοντος στην Ελλάδα, με την κλιματική αλλαγή και την αστυφιλία να είναι παρούσες και να επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών έδωσε το πολύ ενδιαφέρον πάνελ με επίκεντρο τις σύγχρονες πόλεις τα επόμενα χρόνια. Η συζήτηση έλαβε χώρα στο πλαίσιο του 10oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 9 - 12 Απριλίου.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Ανδριόπουλο, Διευθύνων Σύμβουλο, DIMAND GoC, η ιστορία των πόλεων δίνει υλικό για να σχεδιαστεί το μέλλον τους, ωστόσο, αυτό που πρέπει να γίνει είναι η δημιουργία καινούριων θυλάκων μέσα σε αυτές που θα τις κάνουν πιο ανθεκτικές, φέρνοντας ως παράδειγμα κομμάτια της πόλης της Θεσσαλονίκης. Για τον ίδιο, εκτός από την ανάγκη για νέες υποδομές και τον δημόσιο χώρο που είναι σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, κυρίαρχη πρέπει να είναι και η μελέτη των επιτυχημένων πτυχών τους και η συμπλήρωσή αυτών με τις νέες τεχνολογίες.

«Το πρόβλημα της κατοικίας είναι ένα ζήτημα που επιλύεται αν συνεργαστούν όλοι, αρκεί να υπάρχει και απαλλαγή από τη μάστιγα του πολιτικού χρόνου» τόνισε, επίσης, ο κ. Ανδριόπουλος, προσθέτοντας ότι χρειάζονται 10 χρόνια και άνω για να επιλυθεί επί της ουσίας και οι φορείς να κάνουν κάτι το οποίο θα μείνει για το μέλλον. Ο επικεφαλής της Dimand επισήμανε, δε, ότι υπάρχει σε εξέλιξη ο σχεδιασμός ενός τέτοιου προγράμματος από όλους τους εμπλεκόμενους, κράτος, τράπεζες, developers προς αυτή την κατεύθυνση και σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερα στοιχεία γι’ αυτό, προσθέτοντας ότι, επιπλέον θα πρέπει να προστεθεί ένας μεγάλος αριθμός προϊόντων στην αγορά για να διορθωθούν οι τιμές των ακινήτων.

Μια αναδρομή στην ιστορία των ευρωπαϊκών πόλεων και πως εξελίσσονται σήμερα έκανε από την πλευρά του, ο Κώστας Κωστής, Καθηγητής Οικονομίας και Κοινωνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Ελλάδα, χωρίζοντας τις στις πόλεις του δυτικού κόσμου, οι οποίες αναπτύχθηκαν από το τέλος του μεσαίωνα, γιατί άρχισε να αναπτύσσεται η εμπορική δραστηριότητα και στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης που ιδρύθηκαν για να γίνουν διοικητικά κέντρα και ανήκαν σε αυτοκρατορίες, όπως πχ στην Ελλάδα, η οθωμανική. Για τον ίδιο, όμως, ήταν από το τέλος του 19ου αιώνα, που ξεκίνησαν να αναπτύσσονται με ραγδαίους ρυθμούς οι πόλεις στον ελλαδικό χώρο.

Κατά τον κ. Κωστή υπάρχουν λύσεις για το στεγαστικό πρόβλημα, όπως οι τράπεζες και Servicers να βάλουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά για να μειωθούν οι τιμές, ενώ έκανε μνεία στο ρόλο των πολιτικών, οι οποίοι, κατά την άποψή του, δεν μπορούν να προσφέρουν πολλά, καθώς η λογική του πολιτικού κόστους θα παίζει καθοριστικό κόστος στις επιλογές τους, εκτός αν υπάρξουν δραστικές αλλαγές στις βασικές δομές του πολιτικού συστήματος.

Όπως συμπλήρωσε, το μέλλον στις πόλεις τη δεδομένη στιγμή είναι απρόβλεπτο και αβέβαιο, η μετανάστευση από την Αφρική θα πολλαπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια και θα πρέπει να βρεθεί στέγαση για αυτούς τους ανθρώπους, ενώ είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν ζητήματα και άλλα σημαντικά ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή που ήδη επηρεάζει δραστικά την καθημερινότητα, και η συγκοινωνία.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Μάκης Προβατάς, Δημοσιογράφος της ΕΡΤ και Athens Voice.

