Ολοκληρώθηκε η επέκταση και αναβάθμιση του WEHub - Female Empowerment Hub στη Θεσσαλονίκη, από την Helleniq Energy, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας (ΣΕΓΕ), δημιουργώντας έναν σύγχρονο, πολυχώρο 600 τμ, αφιερωμένο στην ενδυνάμωση και υποστήριξη των ευάλωτων γυναικών.

Το έργο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου για την προώθηση της ισότητας, της συμπερίληψης και της ενδυνάμωσης των γυναικών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προσφέροντάς τους ουσιαστικά εργαλεία και ευκαιρίες για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Το WEHub

Το ανανεωμένο WEHub μπορεί πλέον να υποδεχθεί γυναίκες από τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή, παρέχοντας εκπαιδευτικά εργαστήρια, προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και δράσεις που εστιάζουν στην επαγγελματική εξέλιξη, την καινοτομία και την ολιστική τους υποστήριξη. Παράλληλα, το κέντρο προσφέρει υπηρεσίες ψυχικής και γυναικολογικής υγείας, δωρεάν τεστ ΠΑΠ, αλλά και υπηρεσίες φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά των ωφελούμενων, διευκολύνοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή τους.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου διαδραμάτισε η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων της HELLENiQ ENERGY, οι οποίοι, με το σύνθημα «Βάζουμε χρώμα στη ζωή όσων έχουν ανάγκη», συνέβαλαν στις εργασίες ανακαίνισης και διαμόρφωσης των νέων χώρων. Παράλληλα, ενίσχυσαν τον εξοπλισμό του κέντρου με γραφική ύλη, βιβλία, παιχνίδια και επιτραπέζια, προσφέροντας ένα δημιουργικό και φιλόξενο περιβάλλον για τα παιδιά των ωφελούμενων.

Η διευθύντρια Εταιρικής Ευθύνης της HELLENiQ ENERGY, Γεωργία Λασανιάνου, δήλωσε: «Η ολοκλήρωση του Female Empowerment Hub αποτελεί όχι μόνο απόδειξη της ουσιαστικής κοινωνικής συνεισφοράς μας αλλά και ένα σημαντικό ορόσημο για την υποστήριξη της γυναικείας ενδυνάμωσης στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με τον ΣΕΓΕ και με την αμέριστη συνδρομή των εθελοντών μας, διαμορφώσαμε άρτιους και σύγχρονους χώρους που θα διευκολύνουν το Κέντρο να επιτύχει την υψηλή αποστολή του».

Η πρόεδρος του ΣΕΓΕ Λίνα Τσαλταμπάση, δήλωσε: «Με το WEHub στη Θεσσαλονίκη κάνουμε πράξη το όραμά μας για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών. Η συνεργασία μας με τη HELLENiQ ENERGY επιτρέπει σε περισσότερες γυναίκες να ονειρεύονται, να μαθαίνουν, να δημιουργούν. Μαζί, χτίζουμε το αύριο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.