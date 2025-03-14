HELLENiQ ENERGY: Δίπλα στις ευάλωτες γυναίκες, 365 ημέρες τον χρόνο

Δράσεις που ενισχύουν τις γυναίκες και δημιουργούν ευκαιρίες για ενδυνάμωση και εξέλιξη, υλοποιεί τη HELLENiQ ENERGY.

Η στήριξη των ευάλωτων γυναικών δεν είναι απλά μια ημερολογιακή γιορτή, όπως αναφέρει η εταιρεία, αλλά μία διαρκής πράξη αγάπης και αλληλεγγύης. Με την ελπίδα ενός κόσμου γεμάτου με ίσες ευκαιρίες, η HELLENiQ ENERGY στέκεται δίπλα στις ευάλωτες γυναίκες, υλοποιώντας δράσεις που ενισχύουν την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, δημιουργώντας ουσιαστικές ευκαιρίες για ενδυνάμωση και εξέλιξη.

Female Empowerment Hub: Ευκαιρίες ενδυνάμωσης των ευάλωτων γυναικών στη Θεσσαλονίκη

Το 2025, η HELLENiQ ENERGY στόχο έχει να βελτιώσει τις ζωές ευάλωτων γυναικών στη Θεσσαλονίκη. Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ), το Κέντρο "WEHub - Female Empowerment Hub" μετεξελίσσεται σε έναν υποστηρικτικό χώρο που διευκολύνει την πρόσβαση γυναικών, ιδιαίτερα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σε εκπαιδευτικά προγράμματα και mentoring, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξελιχθούν επαγγελματικά και να αποκτήσουν αυτονομία.

Μέσα από το Female Empowerment Hub, η HELLENiQ ENERGY επιδιώκει να καταργήσει ό,τι συχνά αποτελεί τροχοπέδη στην επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών, ενισχύοντας την ισότιμη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα. Η λειτουργία του hub δεν περιορίζεται μόνο στην επαγγελματική ανάπτυξη, αλλά προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών υπηρεσιών που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες. Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μητέρες, το hub θα παρέχει υπηρεσίες όπως τη φύλαξη και δημιουργική απασχόληση παιδιών, επιτρέποντας στις γυναίκες να παρακολουθούν χωρίς άγχος τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προγράμματα.

Με αυτόν τον τρόπο, η HELLENiQ ENERGY στέκεται με έμπρακτο τρόπο δίπλα στις γυναίκες που επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον για τις ίδιες και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, με στόχο την προαγωγή της υγείας, το Hub θα προσφέρει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και θα υλοποιεί ενημερωτικές καμπάνιες, αφυπνίζοντας περισσότερες γυναίκες που έχουν ανάγκη. Ο χώρος θα είναι εξοπλισμένος με υποδομές που θα επιτρέπουν στις επωφελούμενες να αναπτύσσουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και να κυνηγούν τα όνειρά τους. Μέσω συνεργασιών με τοπικούς φορείς και δίκτυα γυναικών, θα δημιουργηθεί ένα ζωντανό οικοσύστημα αλληλοϋποστήριξης, όπου κάθε γυναίκα θα βρίσκει τη δύναμη και την έμπνευση για να διαμορφώσει το δικό της μέλλον.

Πρωτοβουλίες με Ορατό Κοινωνικό Αποτύπωμα

Το Female Empowerment Hub στη Θεσσαλονίκη είναι το δεύτερο κέντρο μέσα από το οποίο η HELLENiQ ENERGY δεν επενδύει μόνο στην προστασία αλλά και στην ενδυνάμωση των ευάλωτων γυναικών, διευκολύνοντας την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η αρχή έγινε το 2024 με τη συνεργασία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, δημιουργώντας έναν χώρο Πολλαπλών Κοινωνικών Δράσεων στην Αθήνα, που προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα και δημιουργικά εργαστήρια.

Μέσα από μια σειρά δράσεων, η HELLENiQ ENERGY στηρίζει κακοποιημένες γυναίκες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή. Το 2023, υποστήριξε την αναβάθμιση του ξενώνα «Ραμόνα» των Γιατρών του Κόσμου, προσφέροντας ψυχοκοινωνική στήριξη και επανένταξη σε ευάλωτες γυναίκες. Αντίστοιχα, ανακαίνισε το Κέντρο Γυναικών «Ίριδα» στη Θεσσαλονίκη και υποστήριξε τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών στην Κομοτηνή.

«Στην HELLENiQ ENERGY, πιστεύουμε ότι κάθε μέρα είναι μία ευκαιρία να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο και να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό, η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας αποτελεί για εμάς μόνο την αφορμή για να αναδείξουμε τις πρωτοβουλίες μας για τη στήριξη και την ενδυνάμωση των γυναικών», τονίζει η Διευθύντρια Εταιρικής Ευθύνης του Ομίλου Γεωργία Λασανιάνου και συνεχίζει «Άλλωστε η ενίσχυση των ευάλωτων γυναικών αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας που υλοποιούμε. Το Female Empowerment Hub στη Θεσσαλονίκη είναι ένα ακόμη βήμα προς τη δημιουργία ενός κόσμου όπου κάθε γυναίκα θα έχει τις ευκαιρίες και τα εργαλεία που χρειάζεται για να εξελιχθεί και να πετύχει τους στόχους της.»

Ελπίδα και Προοπτικές για Κάθε Ευάλωτη Γυναίκα

Με δράσεις που επικεντρώνονται στην προστασία, την εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη, η HELLENiQ ENERGY στέκεται δίπλα στις γυναίκες 365 ημέρες το χρόνο, προσφέροντας ευκαιρίες που προάγουν την ισότητα και την πραγματική εξέλιξη. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η HELLENiQ ENERGY συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που δημιουργούν ένα καλύτερο αύριο για όλους, χτίζοντας μια κοινωνία αλληλέγγυα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.