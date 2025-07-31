FT: H BC Partners αντιμέτωπη με «ανταρσία» στη United Group

Η BC Partners αντιμετωπίζει μια κλιμακούμενη «ανταρσία» σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του χαρτοφυλακίου της, τη United Group, καθώς στελέχη από βασικές θυγατρικές του ομίλου τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον ιδρυτή της Ντράγκαν Σόλακ και στη διευθύνουσα σύμβουλο Βικτόρια Μπόκλαγκ που εκδιώχθηκαν από τον βρετανικό όμιλο ιδιωτικών επιχειρηματικών κεφαλαίων, όπως μεταδίδουν οι Financial Times.

Σε επιστολή που εστάλη αυτή την εβδομάδα στο διοικητικό συμβούλιο της United Group, οκτώ διευθύνοντες σύμβουλοι εταιρειών του ομίλου τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης κατηγορούν την BC Partners ότι λειτουργεί την επιχείρηση με τρόπο που κινδυνεύει να προκαλέσει «μακροπρόθεσμη ζημία», αφότου απέλυσε τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλό της.

Συγκεκριμένα, την επιστολή, την οποία είδαν οι FT, υπογράφουν όλοι εκτός από έναν από τους διευθύνοντες συμβούλους των εταιρειών της United - σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελλάδα, την επιστολή δεν έχει υπογράψει ο διευθύνων σύμβουλος της Nova στην Ελλάδα, Γιώργος Λάμπρου. Οι εν λόγω CEOs, που απαιτούν την επαναφορά των Σόλακ και Μπόκλαγκ, εκπροσωπούν οντότητες που συνεισφέρουν το 90% της ρευστότητας του ομίλου και περίπου το 70% των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της εταιρείας.

Η ρήξη μεταξύ της BC Partners και της διοίκησης της United Group και της διοίκησής της έχει ενταθεί μετά την απόλυση από το διοικητικό συμβούλιο του Σόλακ και της Μπόκλαγκ τον Ιούνιο.

Ο Σόλακ, ιδιοκτήτης της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας Σαουθάμπτον FC, έχει έκτοτε ξεκινήσει μια σκληρή κόντρα με την εταιρεία ιδιωτικών επιχειρηματικών κεφαλαίων με αφορμή την απόλυσή του από την εταιρεία που ίδρυσε στη Σερβία το 2000, η οποία έχει εξελιχθεί σε έναν κολοσσό με ετήσια έσοδα 2,7 δισ. ευρώ.

Ο δισεκατομμυριούχος, γεννημένος στη Σερβία, έχει μηνύσει την BC Partners, ισχυριζόμενος ότι δεν του είχε καταβληθεί μπόνους 200 εκατ. ευρώ που συνδέεται με την πώληση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου, και έχει καλέσει τις ολλανδικές αρχές να διερευνήσουν τη «σοβαρή κρίση διακυβέρνησης» που περνά η εταιρεία μέσων ενημέρωσης.

Η BC Partners δήλωσε ότι θα καταβάλει το μπόνους του, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και επικαλλούνται οι FT.

Εν τω μεταξύ, ολλανδικό δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του Σόλακ να εξεταστούν επειγόντως οι ισχυρισμοί του για σοβαρή κρίση διακυβέρνησης στην εταιρεία.

Η United Group είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι καταγγελίες του Σόλακ «εξυπηρετούν αποκλειστικά τα συμφέροντα του Σόλακ και όχι της United Group».

Τον τελευταίο χρόνο, ο Σόλακ, ο οποίος εξακολουθεί να διατηρεί μειοψηφικό ποσοστό στην επιχείρηση, προσπάθησε να εξαγοράσει την εταιρεία από την BC Partners, αλλά οι προσφορές του απορρίφθηκαν.

Σημειώνεται ότι μετά την απομάκρυνση του Σόλακ τον Ιούνιο, μια ομάδα 14 ανώτερων διευθυντών της United Group, συμπεριλαμβανομένων του οικονομικού διευθυντή και του επιχειρησιακού διευθυντή της εταιρείας, αλλά όχι των διευθύνοντων συμβούλων, απέστειλαν επιστολή στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, εκφράζοντας «βαθιές ανησυχίες σχετικά με τις πρόσφατες αλλαγές στην ηγεσία», οι οποίες, όπως είπαν, οδήγησαν σε παραίτηση αρκετά ανώτερα στελέχη, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το Bloomberg.

«Η ξαφνική και χωρίς προετοιμασία αλλαγή καθεστώτος δεν ήταν μόνο τυχαία αλλά και πολύ ανεύθυνη απόφαση - και ως εκ τούτου εγείρει μια υπαρξιακή απειλή για τον όμιλο United και τις επιχειρήσεις του», ανέφεραν στην επιστολή τους.

Το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου United Group και η BC Partners απέρριψαν αυτούς τους ισχυρισμούς ως υπερβολικά υπερβολικούς, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ωστόσο, στην πρόσφατη επιστολή οι οκτώ διευθύνοντες σύμβουλοι της United επαναλαμβάνουν τις ίδιες ανησυχίες με τα 14 διευθυντικά στελέχη της εταιρείας.

«Ευθυγραμμιζόμαστε με την ευρύτερη ανώτερη διοίκηση του ομίλου δηλώνοντας ρητά: αυτή είναι μια μη βιώσιμη κατάσταση για τον όμιλο United και για τις εταιρείες μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των θυγατρικών της United προθέτουν ότι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την «ταχεία προσθήκη» εξωτερικών συμβούλων γύρω από τη νέα ηγετική ομάδα.

«Η διοίκηση του ομίλου, με την οποία συνεργαζόμασταν στενά, αποκλείεται από τις διαδικασίες διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων», καταλήγει η επιστολή τους.



