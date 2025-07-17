Ολλανδία: Δικαστήριο απορρίπτει το αίτημα Σόλακ για κατεπείγουσα εξέταση των ισχυρισμών του

Με ανακοίνωσή της η United Group B.V. επιβεβαιώνει ότι ο κ. Ντράγκαν Σόλακ μέσω εταιρειών που του ανήκουν και σε συνεργασία με την προηγούμενη διοίκηση, υπέβαλε αίτημα στο Τμήμα Επιχειρηματικών Υποθέσεων του Εφετείου του Άμστερνταμ. Ο κ. Σόλακ διαμαρτύρεται για τη μη ανανέωση της σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών του από την United Group, καθώς και για καθυστερήσεις σε πληρωμές προς τις δικές του εταιρείες, περιλαμβανομένων μερισμάτων. Οι εν λόγω ισχυρισμοί εξυπηρετούν αποκλειστικά τα προσωπικά του συμφέροντα και όχι εκείνα της United Group.

Όπως σημειώνει η United Group στο αίτημά του προς το Δικαστήριο, ο κ. Σόλακ ζητά τη λήψη κατεπειγόντων μέτρων, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι υπάρχει «σοβαρή κρίση εταιρικής διακυβέρνησης».

Η United Group B.V. απορρίπτει τους ισχυρισμούς και τις αιτιάσεις του και εξήγησε στο Δικαστήριο ότι δεν υφίσταται λόγος για κατεπείγουσα εξέταση της υπόθεσης. Η παρούσα διοίκηση της εταιρείας είναι πλήρως ικανή να διαχειριστεί αποτελεσματικά την United Group. Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σταν Μίλερ, και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Λίμπορ Βοντσίνα, διαθέτουν εκτενή εμπειρία σε ηγετικές θέσεις στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών και των μέσων ενημέρωσης.

«Το Τμήμα Επιχειρηματικών Υποθέσεων απέρριψε το αίτημα του κ. Σόλακ για κατεπείγουσα εξέταση. Αναμένεται ότι το Δικαστήριο θα ορίσει δικάσιμο για τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του 2025. Η United Group παραμένει βέβαιη για την έκβαση της υπόθεσης και την απόρριψη των ισχυρισμών του κ. Σόλακ».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.