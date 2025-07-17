«Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι συνεχίζεται η προσπάθεια της πλευράς Σταθόπουλου να μετατοπίσει τη συζήτηση από τις δικές της αποτυχημένες αποφάσεις και να δημιουργήσει εντυπώσεις. Η πρακτική αυτή αποσκοπεί στο να συγκαλύψει τις επιλογές που έχουν προκαλέσει αβεβαιότητα και αποσταθεροποίηση στη λειτουργία της United Group», σημειώνουν κύκλοι του ιδρυτή της εταιρείας, Ντράγκαν Σόλακ, απαντώντας στην ανακοίνωση της United Group.

«Σε αυτό το πλαίσιο, ανασύρει την προ εικοσαήμερου απόρριψη των ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε η πλευρά Šolak, παρότι είναι ευρέως γνωστό ότι η απόφαση αυτή δεν έχει καμία επίπτωση στη βασική δίκη, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο/Νοέμβριο 2025», συνεχίζουν.

«Παράλληλα, η πλευρά Σταθόπουλου επαναφέρει το ζήτημα της «επιτυχημένης» επιλογής ηγεσίας στην United Group, επιχειρώντας να δικαιολογήσει την αλλαγή, ενώ τα πραγματικά δεδομένα είναι διαφορετικά.

Μετά την απομάκρυνση των Σόλακ και Μπόκλαγκ, η BC PARTNERS διόρισε τον Stan Miller ως CEO και τον Libor Vončina ως αναπληρωτή CEO», επισημαίνουν οι ίδιοι κύκλοι.

Ωστόσο, τονίζουν ότι «και οι δύο έχουν κυρίως συμβουλευτικό υπόβαθρο στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, χωρίς την επιχειρησιακή εμπειρία και τη βαθιά γνώση της περιοχής που διέθεταν οι προκάτοχοί τους. Ο κ. Miller δεν έχει αναλάβει εκτελεστικό ρόλο σε ευρωπαϊκή εταιρεία τηλεπικοινωνιών ή media από το 2010, όταν αποχώρησε από την KPN Mobile — πριν από 15 χρόνια. Έκτοτε, η παρουσία του περιορίστηκε σε μη εκτελεστικούς ρόλους, κυρίως εκτός Ευρώπης, όπως στο MTN Group (Νότια Αφρική) και την VEON Ltd (Ουκρανία, Κεντρική Ασία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές).

Ο κ. Vončina δεν έχει αναλάβει εκτελεστική θέση στην ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών από το 2016. Η εμπειρία του περιορίστηκε σε σύντομες περιόδους σε Telecom Slovenia, KPN Mobile Belgium και Sunrise Communications Ελβετίας».

«Επιπλέον, ενδεικτική των τακτικών της πλευράς Σταθόπουλου είναι ότι την 23η Ιουνίου ούτε παρουσιάστηκε ούτε κατέθεσε οποιαδήποτε επιχειρηματολογία στο δικαστήριο του Λονδίνου για την υπόθεση του bonus. Στις 23 Απριλίου 2025, ο κ. Σόλακ αναγκάστηκε να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, καταθέτοντας αίτηση για την καταβολή του συμφωνημένου bonus», σημειώνουν.

Συνεχίζοντας, δηλώνουν ότι «Παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, η Summer Parent — εταιρεία που ελέγχεται από την BC Partners — δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, ούτε κατέθεσε οποιαδήποτε επιχειρηματολογία προς στήριξη της θέσης της».

Τέλος, καταλήγουν λέγοντας πως «η στάση της πλευράς Σταθόπουλου είναι ενδεικτική μιας ευρύτερης νοοτροπίας: ότι η πλειοψηφία μπορεί να επιβάλλει τη βούλησή της χωρίς λογοδοσία. Η ισχύς να υποκαθιστά τις διαδικασίες και την αλήθεια. Όμως σε κάθε σοβαρή εταιρεία, μικρή ή μεγάλη, τα δικαιώματα της μειοψηφίας υπάρχουν για να προστατεύουν την ισορροπία και να διασφαλίζουν ότι καμία απόφαση δεν λαμβάνεται ερήμην των υπολοίπων.

Όταν ο μέτοχος της πλειοψηφίας παραμερίζει κάθε αντίλογο ή συμπεριφέρεται ως εάν ο έλεγχος να του δίνει και το αποκλειστικό προνόμιο της αλήθειας, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ότι δεν προέχει η συνεργασία, αλλά η επιβολή. Κι αυτό δεν είναι μόνο κακή διακυβέρνηση, είναι προβληματικό επιχειρείν».



