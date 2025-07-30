Η ευρωπαϊκή εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών Airbus, ανακοίνωσε την Τετάρτη υψηλότερα από τα αναμενόμενα κέρδη δεύτερου τριμήνου, ενισχυμένα από τις μονάδες άμυνας και ελικοπτέρων, και διατήρησε τις προβλέψεις για το σύνολο του έτους, καθώς στοχεύει να αντιστρέψει την πτώση των παραδόσεων αεροσκαφών, σημειώνει το Reuters.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αεροσκαφών στον κόσμο - ο οποίος κατασκευάζει επίσης δορυφόρους, μαχητικά αεροσκάφη, καθώς και πολιτικά και στρατιωτικά ελικόπτερα - ανέφερε ότι τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη του σχεδόν διπλασιάστηκαν σε 1,58 δισ. ευρώ (1,81 δισ. δολάρια), καθώς τα έσοδα παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερά στα 16,07 δισ. ευρώ.

Ανακοίνωσε επίσης ότι σχεδιάζει να αυξήσει τον στόχο παραγωγής για το αεροσκάφος A330neo σε 5 το μήνα το 2029 για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση ευρείας ατράκτου, ενώ διατήρησε αμετάβλητους άλλους στόχους παραγωγής.

Μια ισχυρή αύξηση των κερδών αναμενόταν ευρέως μετά την επιβάρυνση που δέχθηκε η Airbus για τις διαστημικές δραστηριότητές της πριν από ένα χρόνο, αλλά τα αποτελέσματα ξεπέρασαν ελαφρώς τις προβλέψεις στον τομέα Άμυνας και Διαστήματος, το δεύτερο μεγαλύτερο τμήμα της εταιρείας, καθώς και στα Ελικόπτερα.

Οι αναλυτές ανέμεναν κατά μέσο όρο προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη 1,47 δισ. ευρώ σε έσοδα 15,78 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο.

Πηγή: skai.gr

