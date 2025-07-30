Mεγαλύτερη από την αναμενόμενη, πτώση των κερδών της, ανακοίνωσε η HSBC την Τετάρτη.

Η τράπεζα επλήγη από τις απομειώσεις στα ανοίγματά της σε κινεζική τράπεζα και ακίνητα στο Χονγκ Κονγκ, ενώ συνέχισε την παγκόσμια αναδιάρθρωση, σημειώνει το Reuters.

Η πτώση των κερδών προ φόρων κατά 26% στο πρώτο εξάμηνο έδειξε την πρόκληση που έχει μπροστά του ο διευθύνων σύμβουλος Georges Elhedery, καθώς η τράπεζα συσσώρευσε ζημιές στην Κίνα, όπου έχει εστιάσει τα τελευταία χρόνια μετά τη συρρίκνωση στις δυτικές αγορές.

Η HSBC εμφάνισε κέρδη 15,8 δισ. δολαρίων για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, χάνοντας τις εκτιμήσεις των χρηματιστών για 16,5 δισ. δολάρια.

