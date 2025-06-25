Αγωγή στο Ολλανδικό Επιχειρηματικό Δικαστήριο του Εφετείου του Άμστερνταμ με το οποίο ζητά να ξεκινήσει έρευνα για τη «σοβαρή κρίση διακυβέρνησης» που αντιμετωπίζει η United Group υπέβαλε την Τετάρτη ο ιδρυτής της εταιρείας Ντράγκαν Σόλακ.

Στην αγωγή του κατά της United Group, ο Σόλακ -που ίδρυσε την εταιρεία πριν από 25 χρόνια- καταγγέλλει ότι τόσο αυτός όσο και η διευθύνουσα σύμβουλος Βικτόρια Μπόκλαγκ απολύθηκαν άξαφνα την προηγούμενη εβδομάδα, κίνηση που χαρακτηρίζει ως «εκδίκηση» γιατί -όπως λέει- πρωτύτερα είχαν κινηθεί νομικά κατά της μητρικής εταιρείας της United Group για τη μη καταβολή των μπόνους που προέβλεπαν οι νόμιμα υπογεγραμμένες συμβάσεις τους.

Στην αγωγή -για την οποία το γραφείο του Σόλακ εξέδωσε δελτίο Τύπου- αναφέρεται ακόμη ότι η απόφαση της BC Partners, πλειοψηφούντος μετόχου της εταιρείας συμμετοχών της United Group, να απομακρύνει τον Σόλακ και την Μπόκλαγκ μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση, παραβιάζει τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης βάσει του ολλανδικού δικαίου και έχει άμεσες και μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα και τη διαχείριση της United Group και για τα συμφέροντα των μετόχων της.

Προστίθεται επίσης ότι ο Σόλακ και η Μπόκλαγκ, σημαντικοί μέτοχοι μειοψηφίας, απολύθηκαν στις 16 Ιουνίου 2025, μετά από 25 χρόνια στο τιμόνι της εταιρείας, κατά τη διάρκεια των οποίων μετέτρεψαν τη United Group από μια μικρή εταιρεία καλωδιακής τηλεόρασης στη Σερβία στον μεγαλύτερο πάροχο μέσων ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με ετήσια έσοδα 3 δισ. ευρώ.

Ακόμη αναφέρεται ότι νωρίτερα φέτος, και συγκεκριμένα τον Απρίλιο, ο Σόλακ αναγκάστηκε να κινηθεί νομικά, προσφεύγοντας στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου κατά της Summer Parent, μητρικής εταιρείας της United Group, καθώς η BC Partners αρνήθηκε να καταβάλει 200 ​​εκατ. ευρώ ως μπόνους απόδοσης στον ίδιο και σε μέλη της διοικητικής ομάδας της εταιρείας για τη συμφωνημένη πώληση των θυγατρικών τηλεπικοινωνιακών εταιρειών στη Σερβία, έναντι τιμήματος 1,5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η BC Partners απέρριψε αυτόν τον μήνα μια πρόταση εξαγοράς του management, η οποία θα της απέφερε 2,6 φορές ακαθάριστη και 2,5 καθαρή απόδοση επί της αρχικής της επένδυσης και η οποία, με ένα πιθανό επιπλέον κέρδος, θα μπορούσε να τριπλασιάσει την επένδυσή της στην United Group.

«Το ύψος της εξαγοράς, που απορρίφθηκε ως μη συμφέρον από την BC Partners, καταδεικνύει την επιτυχή πορεία που σημείωσε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της θητείας των Μπόκλαγκ και Σόλακ στο τιμόνι της και θα χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς με βάση το οποίο οι μειοψηφούντες μέτοχοι θα αξιολογήσουν τη μελλοντική επιτυχία και αποτελεσματικότητα των νέων διευθυντών», σημειώνεται ακόμη στο δελτίο Τύπου.

Επισημαίνεται επίσης ότι η σημερινή αγωγή στο Εφετείο του Άμστερνταμ εγείρει σοβαρές ανησυχίες και λόγους αμφιβολίας για την τρέχουσα ορθή διαχείριση της United Group. Με αυτήν την απόφαση, η BC Partners παρακάμπτει έναν σημαντικό μειοψηφούντα μέτοχο, τιμωρώντας ουσιαστικά τους μειοψηφούντες μετόχους επειδή απαίτησαν την καταβολή ενός μπόνους που δικαιούνταν νόμιμα, όπως αναφέρεται.

Το γραφείο του Σόλακ τονίζει επίσης ότι η United Group και η Summer Parent «καθυστερούν αδικαιολόγητα την προσυμφωνημένη διανομή μερισμάτων, η οποία είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί λίγο μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της σερβικής τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης της United Group στις 2 Απριλίου 2025. Από την ημερομηνία αυτή, πάνω από 1,1 δισ. ευρώ σε μετρητά έχουν παραμείνει σε αδράνεια στους λογαριασμούς της United Group».

Στο πλαίσιο αυτό ο Σόλακ τονίζει ότι «η μονομερής απόφαση της BC Partners να επιβάλει νέα ηγεσία, ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση προς το προσωπικό ή τους μετόχους, σε μια εξαιρετικά πολύπλοκη επιχείρηση που λειτουργεί σε πολλαπλές δικαιοδοσίες, παραβιάζει την ολλανδική νομοθεσία και θέτει σε κίνδυνο το μέλλον και την αξία της United Group» και προσθέτει:

«Έχουμε εύλογες αμφιβολίες για το αν η νεοδιορισθείσα διοίκηση θα είναι σε θέση να διευθύνει την United Group προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών και να παράγει αποτελέσματα παρόμοια με τα δικά μας. Θα παρακολουθούμε πολύ στενά την απόδοση της νέας διοικητικής ομάδας και θα αγωνιστούμε για τα δικαιώματά μας και τη διατήρηση της αξίας των μετοχών μας».

Επισημαίνει επίσης ότι από τότε που η BC Partners εξαγόρασε πλειοψηφικό ποσοστό στην εταιρεία το 2019, η διοικητική ομάδα της United Group έχει επιτύχει εξαιρετικές αποδόσεις και αποτελέσματα, τετραπλασιάζοντας το μέγεθος των δραστηριοτήτων της και εξελίχθηκε σε μια εταιρεία με έσοδα 3 δισ. ευρώ.

«Η συμπεριφορά της BC Partners σηματοδοτεί την πλήρη περιφρόνησή της για τα επιτεύγματα και τα δικαιώματα της διοικητικής ομάδας, που κατέχει περισσότερο από το 42% της επιχείρησης», αναφέρει ο Σόλακ.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι οι ενέργειές τους όσον αφορά την United Group δείχνουν στις χρηματοπιστωτικές αγορές, την επενδυτική κοινότητα και τους ιδρυτές επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο ότι η BC Partners είναι μια εταιρεία πρόθυμη να χρησιμοποιήσει κάθε δυνατό μέσο προκειμένου να εκδιώξει έναν ιδρυτικό εταίρο και να τα ρισκάρει όλα για ακόμη υψηλότερο κέρδος.

«Η απορριφθείσα προσφορά εξαγοράς του management, η οποία θα μπορούσε να τους είχε κάνει να τριπλασιάσουν την επένδυσή τους στην United Group, καταδεικνύει την επιτυχία μας μέχρι σήμερα και θα χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς έναντι του οποίου θα κριθεί η απόδοση της νέας διοίκησης στην παροχή αξίας για τους μετόχους», τονίζει ο Σόλακ.

Επισημαίνοντας δε τα επιτεύγματα της United Group από την ίδρυσή της το 2000, ο Σόλακ πρόσθεσε:

«Έχτισα την United Group από το μηδέν. Μαζί με τη Βικτόρια και την ομάδα μας, δημιουργήσαμε έναν επιχειρηματικό όμιλο που σήμερα αποφέρει έσοδα δισεκατομμυρίων ευρώ, παρέχει μια πλήρη σειρά υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης σε εκατομμύρια πελάτες σε πολλές χώρες και απασχολεί πάνω από 13.000 άτομα.

Πρόκειται για ένα μοναδικό οικοσύστημα τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης, βασισμένο σε εξαιρετικά ιδιόκτητες λύσεις και συστήματα. Καταφέραμε να προσελκύσουμε εξαιρετικά ταλέντα από την περιοχή και πέρα ​​από αυτήν για να δημιουργήσουμε μια εταιρεία που καινοτομεί και αναπτύσσει εξαιρετικές λύσεις, προϊόντα και μάρκες, αξιοποιώντας το μέγεθος του ομίλου για την αύξηση της αποδοτικότητας και τη βελτιστοποίηση του κόστους».

Πρόσθεσε δε ότι με την άψογη συνεργασία εξαιρετικών διευθυνόντων συμβούλων, η United Group έχει καταφέρει να ανταγωνιστεί με επιτυχία πολύ μεγαλύτερους ομίλους και να τους υπερσκελίσει σε πολλές αγορές.

«Η United Group ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα, κατά την ανακοίνωση της απόλυσής μας, ότι η νέα ηγετική ομάδα θα εφαρμόσει μια νέα στρατηγική αναπροσανατολισμού της επιχείρησης στην ΕΕ. Ωστόσο, εγώ και η Βικτόρια ήμασταν αυτοί που έχουμε ήδη υλοποιήσει αυτήν τη στρατηγική, μετατρέποντας την εταιρεία από μια μικρή εταιρεία καλωδιακής τηλεόρασης στη Σερβία στον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που σήμερα παράγει περισσότερο από το 90% των εσόδων της στην ΕΕ», κατέληξε ο Σόλακ.

Σημειώνεται ότι ο Ντράγκαν Σόλακ ίδρυσε την United Group το 2000, στην οποία παραμένει σημαντικός μέτοχος μειοψηφίας. Είναι επίσης ο πλειοψηφών μέτοχος και πρόεδρος της Southampton Football Club.

Η BC Partners, ένα private equity fund με έδρα το Λονδίνο, αγόρασε το 55% των μετοχών της μητρικής εταιρείας της United Group, Summer Parent, το 2019.

Πηγή: skai.gr

