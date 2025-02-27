Το 2024 αποτέλεσε χρονιά ισχυρών επιδόσεων για τη Eurobank, οι οποίες ξεπέρασαν όλους τους στόχους που είχε θέσει η διοίκηση της τράπεζας.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 15,3% (ή 1,8% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) και διαμορφώθηκαν σε €2.507 εκατ., λόγω κυρίως των εσόδων από χορηγήσεις, ομόλογα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου παρέμεινε σχετικά αμετάβλητο έναντι του 2023 σε 2,73%.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 22,4% (ή 13,5% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) έναντι του 2023 και ανήλθαν σε €666 εκατ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου, τις Χορηγήσεις και τη Διαχείριση Περιουσίας, αντιστοιχώντας σε 73 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού, έναντι 69 μονάδων βάσης το 2023.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 16,8% (ή 4,1% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) σε €3.173 εκατ. Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 15,6% (ή 2,0% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) έναντι του 2023 σε €3.242 εκατ.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 2,9% στην Ελλάδα και 18,8% σε επίπεδο Ομίλου (ή 4,8% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) στα €1.071 εκατ. Σε συγκρίσιμη βάση (εξαιρουμένης της BNP Bulgaria) οι δαπάνες του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 3,4% έναντι του 2023. Τόσο ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων όσο και ο δείκτης κόστους - συνολικών εσόδων παρέμειναν κάτω του 35%, ήτοι 33,8% και 33,0% αντίστοιχα το 2024.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 15,7% (ή 3,8% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) στα €2.101 εκατ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν έναντι του 2023 κατά 14,1%(ή 0,7% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) σε €2.171 εκατ.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν έναντι του 2023 κατά 7,3% (ή 10,0% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) σε €319 εκατ. και αντιστοιχούσαν σε 69 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 21,1% (ή 7,0% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) το 2024 σε €1.782 εκατ.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 18,2% (ή 0,9% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) και ανήλθαν σε €1.484 εκατ. το 2024. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1.448 εκατ. και περιλαμβάνουν €99 εκατ. κέρδος από την απόκτηση επιπλέον συμμετοχής στην Ελληνική Τράπεζα το β΄ τρίμηνο. Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε €0,39 και 18,5% αντίστοιχα το 2024.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε ετήσια βάση κατά 51,4% (ή 5,8% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) σε €709 εκατ. το 2024 και να συνεισφέρουν κατά 47,8% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στη Βουλγαρία ενισχύθηκαν κατά 9,6% την ίδια περίοδο σε €208 εκατ. και στη Eurobank Cyprus κατά 5,1% σε €210 εκατ. Η Ελληνική Τράπεζα συνεισέφερε €275 εκατ. στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Ομίλου το 2024. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 53,1% (ή 11,7% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) και ανήλθαν σε €800 εκΑΤ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 58,9% (ή 14,2% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) σε €739 εκατ. το2024.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) υποχώρησε στο 2,9% και η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 88,4% το 2024.

Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνονται σε 18,5% και 15,7% αντίστοιχα.

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €2,31 και ήταν αυξημένα κατά 11,6% έναντι του 2023.

To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €101,2 δισ., εκ των οποίων €58,8 δισ. στην Ελλάδα, €27,5 δισ. στην Κύπρο (€18,3 δισ. Ελληνική Τράπεζα) και €11,5 δισ. στη Βουλγαρία.

Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €3,9 δισ. το 2024. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €52,3 δισ., εκ των οποίων €34,7 δισ. στην Ελλάδα, €8,8 δισ. στην Κύπρο (€5,8 δισ. Ελληνική Τράπεζα) και €7,8 δισ. στη Βουλγαρία. Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε €30,9 δισ., τα στεγαστικά σε €12,5 δισ. και τα καταναλωτικά σε €4,5 δισ.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν οργανικά κατά €6,2 δισ. το 2024. Τα συνολικά υπόλοιπα καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε €78,6 δισ., εκ των οποίων €43,3 δισ. στην Ελλάδα, €23,5 δισ. στην Κύπρο (€15,7 δισ. Ελληνική Τράπεζα) και €8,8 δισ. στη Βουλγαρία. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 64,8% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 188,2% 2024.

Τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά38% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €7,7 δισ. στο τέλος του 2024. Επιπρόσθετα, το ενεργητικό και παθητικό των private banking πελατών ενισχύθηκε κατά 18% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε €13,0 δισ.

Καραβίας: Ιδιαίτερα θετικές οι προοπτικές της τράπεζας την επόμενη τριετία

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας δήλωσε: «Το 2024, η Eurobank παρουσίασε υψηλή οργανική ανάπτυξη και ολοκλήρωσε σημαντικές πρωτοβουλίες. Οι επιδόσεις της τράπεζας ξεπέρασαν όλους τους στόχους που είχαμε θέσει. Αυξήσαμε τις καταθέσεις μας κατά περισσότερα από 6 δισ. ευρώ και χορηγήσαμε 4 δισ. ευρώ στην οικονομία, συμβάλλοντας στην οικονομική πρόοδο των πελατών μας. Συνολικά, διευρύναμε το δανειακό μας χαρτοφυλάκιο άνω του 10%.

Παράλληλα, ενισχύσαμε την παρουσία μας στις τρεις βασικές αγορές μας: Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Διαθέτοντας ισχυρή κεφαλαιακή βάση και επιτυγχάνοντας σταθερά υψηλές επιδόσεις, με απόδοση επί των κεφαλαίων μας 18,5%, διανέμουμε το 50% των κερδών μας στους μετόχους μας μέσω μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Για την επόμενη τριετία, ο βασικός μας στόχος είναι να διατηρήσουμε την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων στο 15%. Οι προοπτικές ανάπτυξης εργασιών στηρίζονται στους ακόλουθους πυλώνες: πρώτον, στην περαιτέρω πιστωτική επέκταση, περίπου 8% ετησίως, δεύτερον, στην στρατηγική προτεραιοποίηση των δραστηριοτήτων διαχείρισης περιουσίας και private banking και τρίτον, στα αποτελέσματα και στις συνέργειες από την ηγετική παρουσία μας στην Κύπρο.

Το πλάνο μας προβλέπει τη δημιουργία αξίας μέσα από την αύξηση της εσωτερικής αξίας ανά μετοχή και επίσης, τη διανομή τουλάχιστον του 50% των καθαρών εσόδων. Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μας μοντέλο και η δραστηριοποίησή μας σε μια περιοχή υψηλής ανάπτυξης εντός της Ευρωζώνης εξασφαλίζουν τη διαχρονική επίτευξη των στόχων. Μετά από μια χρονιά ρεκόρ το 2024, οι προοπτικές της τράπεζας για το 2025 και την επόμενη τριετία παραμένουν ιδιαίτερα θετικές.».

Το επιχειρηματικό πλάνο 2025-2027

Σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων, η Eurobank στοχεύει στην επίτευξη διατηρήσιμης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15% περίπου κατ΄ έτος, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή κατά 40% περίπου την τριετία 2025-2027 και σωρευτική διανομή κερδών διπλάσια σε σχέση με την τριετία 2022-2024.

Η ανάπτυξη θα προέλθει κυρίως από τη συγχώνευση της Ελληνικής Τράπεζας με την Eurobank Cyprus και τις επακόλουθες συνέργειες αυτής, την εξαγορά της CNP Ασφαλιστικής, την οργανική αύξηση των χορηγήσεων (σωρευτική ετήσια μεταβολή +7,5% περίπου) και την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών στη Διαχείριση Περιουσίας (σωρευτική ετήσια μεταβολή +15% περίπου των υπό διαχείριση κεφαλαίων και του ενεργητικού και παθητικού των private banking πελατών).

Οι χρηματοοικονομικοί στόχοι της περιόδου 2025-2027 έχουν ως εξής:

Δείτε αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας εδώ.

