Η BP ζητά από τους μετόχους της να πληρώσουν τα λάθη της

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η BP έχει σπαταλήσει τα χρήματα των μετόχων της. Γι’ αυτό, πιεσμένη από τις χαμηλές αποδόσεις και την άφιξη ενός ακτιβιστή επενδυτή, τελικά «επαναπροσδιόρισε» τη στρατηγική της την Τετάρτη. Το πρόβλημα; Η βρετανική πετρελαϊκή εταιρεία έστειλε στους επενδυτές της τον λογαριασμό για τη ζημιά.

Με αυτή την προσέγγιση, ποιος θα ήθελε να αγοράσει τις μετοχές της και να γίνει μακροπρόθεσμος μέτοχος; Η απάντηση είναι προφανής: πολύ λίγοι.

Η εταιρεία, μια σκιά του παλιού της εαυτού, είχε μία αποστολή την Τετάρτη: να δώσει στους επενδυτές έναν λόγο να αγοράσουν τις μετοχές της. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά δεν βλέπω κάτι που να οδηγεί σε αυτό το σενάριο. Υπάρχουν καλύτερες επιλογές αλλού, όπως η Chevron Corp. και η Shell Plc.

Αν και η BP παραδέχτηκε επιτέλους ότι η πενταετής στρατηγική της να στραφεί από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει αποτύχει, η δέσμευσή της να μειώσει το λειτουργικό κόστος, να πουλήσει ορισμένα περιουσιακά στοιχεία και να μειώσει το χρέος, ενώ αυξάνει την παραγωγή ορυκτών καυσίμων, ήταν πολύ λίγη και ήρθε αργά.

Το τριμηνιαίο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών θα μειωθεί σε μόλις 750 εκατομμύρια δολάρια, σχεδόν 60% κάτω από τα 1,75 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι σήμερα. Το μέρισμα θα συνεχίσει να αυξάνεται, αλλά η εταιρεία έχει βασίσει το οικονομικό της πλαίσιο σε εξαιρετικά υψηλές τιμές.

Για να αποδώσει η BP, χρειάζεται η τιμή του Brent να κυμαίνεται κατά μέσο όρο τουλάχιστον στα 70 δολάρια το βαρέλι – με βάση τις πραγματικές τιμές του 2024. Με την προσαρμογή για τον πληθωρισμό, αυτό αντιστοιχεί σε σχεδόν 72 δολάρια το βαρέλι σε σημερινές τιμές. Η BP δεν έχει κανένα περιθώριο ελιγμών αν οι τιμές του πετρελαίου πέσουν. Η κατάσταση στο φυσικό αέριο είναι ακόμα χειρότερη. Η BP στοιχηματίζει σε 4 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικών θερμικών μονάδων (BTU) για τον δείκτη αναφοράς φυσικού αερίου των ΗΠΑ, βάσει των πραγματικών τιμών του 2024.

Το περιθώριο διύλισης που έχει υπολογίσει η BP – 17 δολάρια το βαρέλι – είναι πολύ υψηλότερο από τα τρέχοντα περιθώρια, που είναι κάτω από 15 δολάρια το βαρέλι.

Αυτοί οι αριθμοί θα έπρεπε να ανησυχούν, αντί να καθησυχάζουν, όποιον σκέφτεται να επενδύσει χρήματα στη BP. Το διοικητικό συμβούλιο είχε μια μεγάλη ευκαιρία να κάνει μια «επαναφορά» όταν απέλυσε τον Μπέρναρντ Λούνεϊ, τον προηγούμενο διευθύνοντα σύμβουλο και αρχιτέκτονα της στροφής προς την πράσινη ενέργεια, το 2023. Αντ’ αυτού, επέλεξε στη συνέχεια και τοποθέτησε στη θέση του Λούνεϊ τον υπαρχηγό του, Μάρεϊ Όκινκλος, ως νέο διευθύνοντα σύμβουλο.

Η BP έπρεπε να ανακοινώσει μια στροφή 180 μοιρών με την επικαιροποίηση της στρατηγικής της. Ωστόσο, αυτή που έκανε έμοιαζε περισσότερο με 90 μοίρες. Επρόκειτο για μια στροφή σε σχήμα «L» παρά ένα πλήρες «U-turn». Αν και μειώνει το στοίχημά της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν αποχωρεί από τον τομέα. Αν και υποσχέθηκε να πουλήσει κάποια περιουσιακά στοιχεία, δεν πουλά αρκετά.

Χθες, έγραψα ότι αυτή ήταν η τελευταία ευκαιρία της BP. Όπως έκανε με τα χρήματα των επενδυτών της τα τελευταία πέντε χρόνια, τη σπατάλησε. Οι μέτοχοι πρέπει να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.

Ο Javier Blas είναι αρθρογράφος του Bloomberg

Πηγή: skai.gr

