ΤτΕ: Ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης Commissariat Aux Assurances

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι το αρμόδιο Δικαστήριο του Λουξεμβούργου διέταξε τη λύση και εκκαθάριση της ασφαλιστικής επιχείρησης Commissariat Aux Assurances (CAA) με έδρα το Λουξεμβούργο, καθώς και τον διορισμό του Maître Yann Baden, avocat à la Cour, ως Εκκαθαριστή. Ως εκ τούτου, προστίθεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του Λουξεμβούργου, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της εν λόγω ασφαλιστικής επιχείρησης.

Στην Ελλάδα, η ασφαλιστική επιχείρηση FWU Life Insurance Lux SA – Luxembourg είχε δραστηριότητα με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΤτΕ:

Σε συνέχεια του προηγούμενου από 6.8.24 Δελτίου Τύπου σχετικά με την ασφαλιστική επιχείρηση FWU Life Insurance Lux SA – Luxembourg, η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει το κοινό ότι, σύμφωνα με σχετική επικοινωνία της εποπτικής αρχής της ιδιωτικής ασφάλισης του Λουξεμβούργου Commissariat Aux Assurances (CAA), το αρμόδιο Δικαστήριο του Λουξεμβούργου, με την από 31.01.25 απόφασή του, η οποία έγινε οριστική στις 19.2.25, διέταξε τη λύση και εκκαθάριση της εν λόγω ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα το Λουξεμβούργο, καθώς και τον διορισμό του Maître Yann Baden, avocat à la Cour, ως Εκκαθαριστή. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του Λουξεμβούργου, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της εν λόγω ασφαλιστικής επιχείρησης.

Στην Ελλάδα, η ασφαλιστική επιχείρηση FWU Life Insurance Lux SA – Luxembourg είχε δραστηριότητα με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.