Η βρετανική BP ενταφίασε την κάποτε φιλόδοξη κλιματική στρατηγική της και ανακοίνωσε τον αναπροσανατολισμό της στην παραγωγή και τις επενδύσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με την ελπίδα τόνωσης της κερδοφορίας.

«Θα αυξήσουμε τις επενδύσεις και την παραγωγή υδρογονανθράκων για να έχουμε την δυνατότητα παραγωγής ενέργειας σε ποσότητα τα επόμενα χρόνια και θα είμαστε πολύ επιλεκτικοί στις επενδύσεις της μετάβασης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της BP Μάρεϊ Οχινκλος.

Η BP, που ξεχώρισε το 2020 ξεκινώντας ένα φιλόδοξο σχέδιο ουδετερότητας άνθρακα, έχει υπαναχωρήσει ήδη εδώ και δύο χρόνια στους κλιματικούς της στόχους και τον Δεκέμβριο είχε διαβεβαιώσει ότι επιδιώκει να περιορίσει «κατά δραστικό τρόπο» τις επενδύσεις της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ανακοίνωσε την πλήρη αναθεώρηση της στρατηγικής της σήμερα, ημέρα που είναι αφιερωμένη στους επενδυτές. Ο Μάρεϊ Οχινκλος θα πάρει τον λόγο αργότερα για να παρουσιάσει online την νέα στρατηγική της εταιρείας.

Ο όμιλος BP ανακοινώνει ότι σκοπεύει να αυξήσει την παραγωγή υδρογονανθράκων μέχρι το 2030, αντικαθιστώντας τον προηγούμενο στόχο που ήταν η κατά 25% (σε σχέση με το 2019) μείωση της παραγωγής υδρογονανθράκων μέχρι το 2030. Ο στόχος αυτός είχε ήδη μειωθεί το 2023.

Επιδιώκει επίσης να αυξήσει τις επενδύσεις στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, περιορίζοντας παράλληλα κατά 5 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως τις επενδύσεις του στα προγράμματα μετάβασης (τα οποία θα μειωθούν στο 1,5 έως 2 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως).

Η BP θα ανακοινώσει επίσης ότι σκοπεύει να διαθέσει 20 δισεκατομμύρια δολάρια ως το 2027 που πιθανόν αφορά την θυγατρική λιπαντικών κινητήρων Castrol

Οι ανακοινώσεις αυτές δεν φάνηκαν να ενθουσιάζουν τους επενδυτές: η μετοχή της BP στο χρηματιστήριο του Λονδίνου υποχωρούσε πριν από λίγη ώρα κατά 0,86%.

Η BP, η οποία ανακοίνωσε τον Ιανουάριο την κατάργηση 4.700 θέσεων εργασίας (άνω του 5% του δυναμικού της) ανακοίνωσε χθες την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράκ για την εκμετάλλευση σειράς πετρελαϊκών πηγών και κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην επαρχία Κιρκούκ.

«Είναι η αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι οι εταιρείες του τομέα των ορυκτών καυσίμων δεν μπορούν ή δεν θέλουν να συμμετάσχουν στις λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ο Τσάρλι Κρόνικ, υπεύθυνος της Greenpeace για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι υπαναχωρήσεις στην κλιματική στρατηγική της BP έχουν επίσης απογοητεύσει ορισμένους μετόχους, όπως μεγάλα συνταξιοδοτικά ταμεία, που τάχθηκαν υπέρ του φιλόδοξου σχεδίου της εταιρείας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ο όμιλος βρίσκεται υπό την πίεση ακτιβιστών επενδυτών που ζητούν σημαντικές αλλαγές στρατηγικής. Συγκεκριμένα, το fund Bluebell που ζητά εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο αναθεώρηση προς τα κάτω των «παράλογων» στόχων της BP ως προς τις καθαρές μορφές ενέργειας.

Πληροφορίες στον Τύπο κάνουν λόγο τις τελευταίες εβδομάδες και για σημαντική συμμετοχή του ακτιβιστικού επενδυτικού ταμείου Elliott Management που είναι γνωστό ότι ζητά αλλαγές στρατηγικής στους ομίλους στους οποίους επενδύει.

Η BP δεν είναι η μόνη εταιρεία που υπαναχωρεί στους κλιματικούς της στόχους για να ενισχύσει την κερδοφορία της: η επίσης βρετανική Shell έχει κι αυτή ανακρούσει πρύμναν.

Η γαλλική TotalEnergies διατηρεί τους στόχους για την μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, αλλά ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα περιορίσει κατά 500 εκατομμύρια δολάρια, από 5 σε 4,5 δισεκατομμύρια, το μερίδιο των επενδύσεων το 2025 που θα είναι αφιερωμένες σε «χαμηλές σε άνθρακα μορφές ενέργειας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

