Κατώτερα των προσδοκιών ήταν τα αποτελέσματα δ' τριμήνου χρήσης που ανακοίνωσε ο κινεζικός κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba, επιβεβαιώνοντας τις πιέσεις που δέχεται από την επίμονα υποτονική ζήτηση στην Κίνα, τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τον έντονο ανταγωνισμό στον κρίσιμο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα έσοδα της Alibaba για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο αυξήθηκαν κατά 7% στα 236,5 δισ. γουάν (32,8 δισ. δολάρια), ωστόσο διαμορφώθηκαν χαμηλότερα των συγκλινουσών εκτιμήσεων των αναλυτών που ανέμεναν έσοδα 237,9 δισ. γουάν.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στα 12,4 δισ. γουάν, παραμένοντας όμως πολύ χαμηλότερα των προσδοκιών για 24,7 δισ. γουάν, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Οι αναλυτές περίμεναν καλύτερα μεγέθη από τον κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου λόγω των μεγάλων επενδύσεων που έχει κάνει στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και στη βασική δραστηριότητά της του διαδικτυακού λιανικού εμπορίου.

Ωστόσο, η εταιρεία δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους, καθώς η μακροοικονομική αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει ο εμπορικός πόλεμος της Ουάσιγκτον με το Πεκίνο έχει κόψει την όρεξη των Κινέζων καταναλωτών για αγορές, ενώ απειλεί να επιβραδύνει τον ρυθμό ανάπτυξης της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη.

«Βουτιά» 5% σημειώνει η μετοχή της κινεζικής εταιρείας στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.

Πηγή: skai.gr

