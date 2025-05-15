Ντρίπλα στους δασμούς του Τραμπ …μέσω Βιετνάμ σχεδιάζει η Shein

Πωλήσεις στις ΗΠΑ μέσω Βιετνάμ σχεδιάζει να κάνει ο διαδικτυακός κινεζικός κολοσσός λιανικής πώλησης γρήγορης μόδας Shein προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Shein έχει προχωρήσει στη μίσθωση βιομηχανικής έκτασης σχεδόν 150.000 τ.μ. κοντά στην πόλη Χο Τσι Μινχ, που αποτελεί το εμπορικό κέντρο του Βιετνάμ, προκειμένου να δημιουργήσει αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος που επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Ο κινεζικός κολοσσός, που πωλεί είδη ένδυσης και αξεσουάρ σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, έχει ήδη πληγεί σφόδρα από τον δασμολογικό πόλεμο που έχει ξεκινήσει ο Αμερικανός πρόεδρος με την Κίνα και αναζητεί τρόπους να παρακάμψει τους δασμούς του Τραμπ, παρά την πρόσφατη αποκλιμάκωση των πιέσεων που επετεύχθη με τη συμφωνία Ουάσιγκτον-Πεκίνου να μειώσουν εκατέρωθεν τους δασμούς για 90 ημέρες προκειμένου να επιλύσουν τις διαφορές τους.

Μάλιστα, μίας από τις πηγές και ένα τρίτο πρόσωπο δήλωσαν στο Reuters, ότι η Shein επιδιώκει να μισθώσει και άλλους αποθηκευτικούς χώρους στο Νότιο Βιετνάμ -πέρα από την τεράστια αποθήκη στην πόλη Χο Τσι Μινχ που έχει έκταση 26 γηπέδων ποδοσφαίρου- προκειμένου να αποθηκεύει εκεί τα προϊόντα της πριν την εξαγωγή τους στις ΗΠΑ.

Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει πού θα παράγονται τα προϊόντα που θα αποθηκεύονται στη μισθωμένη αποθήκη.

Ωστόσο, σημειώνει ότι ο κινεζικός κολοσσός έχει στο παρελθόν εκφράσει την πρόθεσή του να προμηθεύεται προϊόντα και από άλλες χώρες, όπως η Τουρκία και η Βραζιλία, ενώ παραδοσιακοί προμηθευτές της Shein από τη Νότια Κίνα έχουν δηλώσει στο Reuters όχι χάνουν παραγγελίες από το Βιετνάμ καθώς ορισμένοι Κινέζοι παραγωγοί έχουν ανοίξει εργοστάσια εκεί.

Η Shein, η οποία επιδιώκει την εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, δεν ανταποκρίθηκε στα ερωτήματα του Reuters σχετικά με τη μίσθωση αποθηκευτικού χώρου στο Βιετνάμ, ενώ παλαιότερα είχε αρνηθεί ότι μεταφέρει την παραγωγική της βάση εκτός Κίνας.

Η περιοχή πάντως όπου φέρεται να έχει μισθώσει την τεράστια αποθήκη η Shein ενδείκνυται για τον σκοπό αυτό, καθώς η περιοχή γύρω από την πόλη Χο Τσι Μινχ φιλοξενεί ένα διεθνές αεροδρόμιο, το μεγαλύτερο λιμάνι του Βιετνάμ για εισαγωγές από την Κίνα και ένα ακόμη λιμάνι το οποίο διεκπεραιώνει τις περισσότερες εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρότι το Βιετνάμ υπό την απειλή των ΗΠΑ για τιμωρητικούς δασμούς λαμβάνει μέτρα κατά ορισμένων εισαγωγών από την Κίνα, οι οποίες, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, εδώ και καιρό ανακατευθύνονται παράνομα μέσω της χώρας προς τις ΗΠΑ για να αποφύγουν τους υψηλότερους δασμούς που έχουν επιβληθεί στην Κίνα, και πάλι η επιλογή του Βιετνάμ αποτελεί μια λογική διέξοδο για τη Shein

Κι αυτό γιατί οι εξαγωγές του Βιετνάμ προς τις ΗΠΑ για αποστολές αξίας 800 δολαρίων και κάτω παραμένουν αδασμολόγητες, ενώ οι λοιπές εξαγωγές υπόκεινται σε δασμό 10% μέχρι τον Ιούλιο, που θα αυξηθεί στο 46% εάν το Ανόι δεν καταλήξει σε συμφωνία με τον Λευκό Οίκο μέχρι τότε.

Σύμφωνα με το Reuters, δεν είναι γνωστοί οι όροι με βάση τους οποίους έχει μισθώσει η Shein τον αποθηκευτικό χώρο στο Βιετνάμ, ούτε εάν υπάρχει περίπτωση η κινεζική εταιρεία να αναθεωρήσει τα σχέδιά της σε περίπτωση που οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας αποκατασταθούν περαιτέρω.

Δεδομένης όμως της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Shein δεν έχει άλλη επιλογή από το να μειώσει την εξάρτησή της από την παραγωγή της Κίνας.

«Θα ήταν επικίνδυνο για αυτούς να μην διαφοροποιηθούν», δήλωσε ο Μανίς Καπούρ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας ηλεκτρονικού εμπορίου Growth Catalyst Group.

Στρατός προμηθευτών

Ο κινεζικός κολοσσός λιανικής πώλησης γρήγορης μόδας έχει δημιουργήσει μια ισχυρή παραγωγική βάση στην κίνα που του επιτρέπει να προμηθεύεται είδη ένδυσης και αξεσουάρ με μηδαμινό κόστος, κατακλύζοντας τις διεθνείς αγορές με φθηνά ρούχα.

Μάλιστα, η Shein επεκτείνει το δίκτυο των προμηθευτών της στην Κίνα, ενώ υλοποιεί επενδύσεις ύψους 1,37 δισ. δολαρίων στο νότιο τμήμα της χώρας, στις οποίες περιλαμβάνεται και ένα logistics hub ύψους επένδυσης 500 εκατ. δολαρίων κοντά στην πόλη Γκουανγκζού.

Η πρώτη φάση αυτού του κόμβου διαμετακόμισης, που βρίσκεται υπό κατασκευή, θα εκτείνεται σε έκταση περίπου 490.000 τ.μ., που σημαίνει ότι θα έχει περίπου το μέγεθος της πόλης του Βατικανού.

Η Shein έχει κυριαρχήσει στην παγκόσμια αγορά φθηνής γρήγορης ένδυσης και έχει φτάσει να πραγματοποιεί πωλήσεις άνω των 30 δισ. δολαρίων ετησίως βασιζόμενη στις χαμηλές τιμές πώλησης που προσφέρει και στους ευνοϊκούς εμπορικούς κανόνες, όπως η εξαίρεση "de minimis" των ΗΠΑ που επέτρεπε την αδασμολόγητη είσοδο στην αμερικανική αγορά προϊόντων χαμηλού κόστους αξίας 800 δολαρίων ή λιγότερο.

Η κυβέρνηση Τραμπ ήρε αυτήν την εξαίρεση για τα κινεζικά προϊόντα στις 2 Μαΐου, επιβαρύνοντας ουσιαστικά τα εξαγόμενα στις ΗΠΑ προϊόντα της Shein σε δασούς ύψους 120%, πριν την πρόσφατη συμφωνία Ουάσιγκτον-Πεκίνου στο πλαίσιο της οποίας μειώθηκαν στο 54% για δέματα αξίας 800 δολαρίων ή λιγότερο και στο 30% για αποστολές χαμηλής αξίας.

Η αναθέρμανση των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας έχει προκαλέσει ανησυχία στις χώρες που επωφελούνται από τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, προς ώρας όμως οι τρέχοντες δασμοί των ΗΠΑ στην Κίνα καθιστούν το Βιετνάμ ανταγωνιστικό.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.