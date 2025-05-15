Η Amazon προχωρά σε νέες απολύσεις, αυτή τη φορά αγγίζοντας περίπου 100 εργαζόμενους στον τομέα Devices & Services, που περιλαμβάνει προϊόντα όπως ο φωνητικός βοηθός Alexa, οι συσκευές Echo, τα έξυπνα κουδούνια Ring και τα ρομποταξί της Zoox. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από την εταιρεία το βράδυ της Τετάρτης.

«Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και καλύτερη ευθυγράμμιση με τον στρατηγικό μας σχεδιασμό, λάβαμε τη δύσκολη απόφαση να καταργήσουμε έναν μικρό αριθμό θέσεων εργασίας», ανέφερε η εκπρόσωπος της Amazon, Kristy Schmidt, τονίζοντας πως η εταιρεία θα στηρίξει τους εργαζόμενους που επηρεάζονται.

Σύμφωνα με το CNBC, η Amazon δεν διευκρίνισε ποια συγκεκριμένα υποτμήματα επηρεάστηκαν περισσότερο, ωστόσο σημείωσε πως οι προσλήψεις σε άλλες θέσεις της ίδιας μονάδας συνεχίζονται, δείγμα πως η τεχνολογική εταιρεία αναζητά ανακατανομή και όχι πλήρη αποδυνάμωση του τμήματος.

Οι περικοπές συνεχίζονται – Το σχέδιο εξορθολογισμού του Andy Jassy

Από το 2022, υπό τη διεύθυνση του CEO Andy Jassy, η Amazon έχει προχωρήσει σε περικοπές θέσεων εργασίας που ξεπερνούν τις 27.000. Αν και οι φετινές μειώσεις είναι σαφώς πιο περιορισμένες, το κύμα αναδιοργάνωσης συνεχίζεται.

Το τμήμα Devices & Services είχε ήδη υποστεί παρόμοιες απολύσεις τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ το 2023 η Amazon επιχείρησε να «επιπεδοποιήσει» τη διοικητική της δομή, μειώνοντας τα ενδιάμεσα επίπεδα και αυξάνοντας τη σχέση μεταξύ ατομικών συνεισφερόντων και μάνατζερ κατά τουλάχιστον 15%.

Η αναδιάρθρωση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια του Jassy να περιορίσει τα λειτουργικά κόστη και να καταστήσει την Amazon πιο ευέλικτη, καθώς η μετά-covid εποχή φέρνει πιέσεις σε πολλές δραστηριότητες της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Μειώσεις και σε άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς

Οι απολύσεις στην Amazon δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο. Την Τρίτη, η Microsoft ανακοίνωσε την περικοπή περίπου 6.000 θέσεων, στο πλαίσιο μείωσης των επιπέδων διοίκησης και περαιτέρω ευθυγράμμισης με τις στρατηγικές προτεραιότητες.

Οι αλλαγές στον τεχνολογικό κλάδο δείχνουν ότι, παρά την ανάκαμψη των χρηματιστηριακών τιμών πολλών μεγάλων ονομάτων, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να αναπροσαρμόζουν εσωτερικά το μοντέλο λειτουργίας τους, με βασικό στόχο την ευελιξία και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.