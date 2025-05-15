Η Πειραιώς Mobile Brand of the Year

Τη διάκριση Mobile Brand of the Year και ακόμη επτά σημαντικά βραβεία έλαβε η Πειραιώς στα Mobile & IoT Awards 2025 που διοργάνωσε η Boussias Εvents.
Oι διακρίσεις της Τράπεζας αποτελούν αναγνώριση των καινοτόμων έργων που υλοποιεί η Πειραιώς στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της συνεχούς βελτίωσης της εμπειρίας των πελατών της.
Στα φετινά Mobile & IoT Awards, η Πειραιώς απέσπασε:
- Το βραβείο Mobile Brand of the Year.
- Το βραβείο Gold στην κατηγορία Mobile app / Service for consumers για την εφαρμογή Piraeus app, μία ολοκληρωμένη τραπεζική εμπειρία για την πραγματοποίηση καθημερινών τραπεζικών συναλλαγών & την απόκτηση καινοτόμων προϊόντων.
- Το βραβείο Gold στην κατηγορία Banking & Finance για την εφαρμογή Piraeus app.
- Το βραβείο Gold στην κατηγορία Digital innovation through mobile για τον ψηφιακό βοηθό με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης GenAI στο Piraeus app.
- Το βραβείο Gold στην κατηγορία Smart & Sustainable living για το πρωτοποριακό εργαλείο Carbon Calculator μέσω του Piraeus app.
- Το βραβείο Bronze στην κατηγορία Improve customer service and retention through mobile για το πρωτοποριακό εργαλείο Carbon Calculator μέσω του Piraeus app.
- Το βραβείο Bronze στην κατηγορία Banking & Finance για την Προθεσμιακή κατάθεση “Στα μέτρα σου” μέσω Piraeus app.
- Το βραβείο Bronze στην κατηγορία Smart & Sustainable living για την Προθεσμιακή κατάθεση “Στα μέτρα σου” μέσω Piraeus app.
Πηγή: skai.gr
