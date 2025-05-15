Η Πειραιώς Mobile Brand of the Year

Τη διάκριση Mobile Brand of the Year και ακόμη επτά σημαντικά βραβεία έλαβε η Πειραιώς στα Mobile & IoT Awards 2025 που διοργάνωσε η Boussias Εvents.

Oι διακρίσεις της Τράπεζας αποτελούν αναγνώριση των καινοτόμων έργων που υλοποιεί η Πειραιώς στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της συνεχούς βελτίωσης της εμπειρίας των πελατών της.

Στα φετινά Mobile & IoT Awards, η Πειραιώς απέσπασε:

Το βραβείο Mobile Brand of the Year.

Το βραβείο Gold στην κατηγορία Mobile app / Service for consumers για την εφαρμογή Piraeus app, μία ολοκληρωμένη τραπεζική εμπειρία για την πραγματοποίηση καθημερινών τραπεζικών συναλλαγών & την απόκτηση καινοτόμων προϊόντων.

Το βραβείο Gold στην κατηγορία Banking & Finance για την εφαρμογή Piraeus app.

Το βραβείο Gold στην κατηγορία Digital innovation through mobile για τον ψηφιακό βοηθό με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης GenAI στο Piraeus app.

Το βραβείο Gold στην κατηγορία Smart & Sustainable living για το πρωτοποριακό εργαλείο Carbon Calculator μέσω του Piraeus app.

Το βραβείο Bronze στην κατηγορία Improve customer service and retention through mobile για το πρωτοποριακό εργαλείο Carbon Calculator μέσω του Piraeus app.

Το βραβείο Bronze στην κατηγορία Banking & Finance για την Προθεσμιακή κατάθεση “Στα μέτρα σου” μέσω Piraeus app.

Το βραβείο Bronze στην κατηγορία Smart & Sustainable living για την Προθεσμιακή κατάθεση “Στα μέτρα σου” μέσω Piraeus app.



Πηγή: skai.gr

