Alpha Bank: Δράσεις σε όλη την Ελλάδα με στόχο την ισότιμη πρόσβαση στην οικονομική εκπαίδευση

Στην Ήπειρο ταξίδεψε η Alpha Bank υλοποιώντας εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα συνεχίζονται σε όλη την Ελλάδα οι δράσεις του IQonomy, του προγράμματος της Τράπεζας για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εκπαίδευσης, η Alpha Bank βρέθηκε στην Ήπειρο στις 23 και 24 Ιανουαρίου, πραγματοποιώντας το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Νομισματικής Συλλογής με τίτλο «Ταξίδι στον Κόσμο του Χρήματος».

Την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου, 160 μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς και την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου, οι 80 μαθητές και μαθήτριες της Δ', Ε' και ΣΤ' τάξης του Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων «ταξίδεψαν» στον κόσμο του χρήματος και της διαχείρισής του μέσα από το υλικό του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος, που παρουσίασε η Δρ Δήμητρα Τσαγκάρη, Επιμελήτρια της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank.

Τα παιδιά έμαθαν για τα μέσα συναλλαγής πριν από την εμφάνιση του νομίσματος, για το πρώτο νόμισμα της ιστορίας, για τα νομίσματα στις διάφορες περιόδους της ελληνικής ιστορίας και για τους σύγχρονους τρόπους συναλλαγής. Ακόμη, εξοικειώθηκαν με βασικές οικονομικές έννοιες και έμαθαν για την αποτελεσματικότητα χρήσιμων πρακτικών, όπως είναι η σχεδίαση του προσωπικού πλάνου προϋπολογισμού, η καταγραφή εσόδων-εξόδων και η αποταμίευση.

Μετά τις παρουσιάσεις ακολούθησαν βιωματικές δραστηριότητες για τους μαθητές και τις μαθήτριες, ενώ οι μουσειοβαλίτσες παρέμειναν στα σχολεία προκειμένου το υλικό τους να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο των μαθημάτων τους.

Ο Γιώργος Δρίμτζιας, Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς, δήλωσε:

«Ως διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Alpha Bank για την ευκαιρία που μας δόθηκε να φιλοξενήσουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ταξίδι στον Κόσμο του Χρήματος". Το πρόγραμμα αυτό, με το πλούσιο υλικό της μουσειοβαλίτσας, προσέφερε στους μαθητές μας μια ολοκληρωμένη εικόνα για την ιστορία του χρήματος και τις σύγχρονες οικονομικές διαδικασίες».

Συνεχίζονται οι εκπαιδευτικές δράσεις του IQonomy

Την ίδια στιγμή, το πρόγραμμα της Alpha Bank για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, IQonomy, συνεχίζει τις δράσεις του σε όλη την Ελλάδα.

Το Αλφαβητάρι Οικονομικών, που υλοποιείται σε συνεργασία με την ActionAid Hellas, έχει υλοποιήσει από το 2022 σειρά εκπαιδεύσεων σε 11.948 μαθητές και μαθήτριες από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, ενώ έχουν συμμετάσχει και 1.221 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

