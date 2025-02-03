Startup με drone συγκέντρωσε επενδύσεις 100 εκατ. δολαρίων από τις Lockheed και DFJ

Επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της Lockheed Martin Ventures και της DFJ Growth, έχουν επενδύσει χρηματικά ποσά στην εταιρεία Hidden Level Inc., η οποία ασχολείται με drone άμυνας και είναι η πιο πρόσφατη startup εθνικής ασφάλειας.

Τους τελευταίους μήνες, η Hidden Level συγκέντρωσε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια δύο γύρων χρηματοδότησης. Η εκτίμηση της αξίας της είναι σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η Hidden Level στοχεύει στον εντοπισμό και την παρακολούθηση drones και άλλων εναέριων αντικειμένων - ένα όλο και πιο κρίσιμο στοιχείο του σύγχρονου πολέμου -, χρησιμοποιώντας παθητικά συστήματα ραντάρ, που σημαίνει ότι μπορεί να αναγνωρίσει αεροσκάφη που πλησιάζουν, χωρίς να ανιχνευθεί.

Σε τοποθεσίες όπως η Ουκρανία, ακόμη και το Νιου Τζέρσεϊ, η παρουσία των drones αναλαμβάνει όλο και μεγαλύτερη σημασία. «Η πραγματικότητα του τι μπορούν να κάνουν αυτά τα μικρά πράγματα είναι αποκαρδιωτική», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hidden Level, Τζεφ Κόουλ, επικαλούμενος μια αποτυχημένη προσπάθεια ενός άνδρα από το Τενεσί να ανατινάξει έναν ενεργειακό υποσταθμό τον Νοέμβριο χρησιμοποιώντας drone. Από την άποψη της εθνικής ασφάλειας, «Πάντα είχαμε αυτούς τους ωκεανούς για να μας προστατεύουν», είπε ο Κόουλ. «Τώρα είμαστε τρωτοί και αρκετά αδύναμοι».

Η Hidden Level, που ιδρύθηκε το 2018, με έδρα τις Συρακούσες, ελπίζει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα είναι σημαντικός πελάτης της τεχνολογίας της, ιδιαίτερα καθώς το Πεντάγωνο «καλωσορίζει» τις συνεργασίες με τις startup. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι πέτυχε 10ετές συμβόλαιο με τον αμερικανικό στρατό το 2024, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το έργο.

«Σε αυτό το στάδιο μας αρέσει να επενδύουμε, όταν είμαστε πια βέβαιοι», είπε ο συνεργάτης του DFJ Growth Randy Glein, ο οποίος εντάσσεται στο διοικητικό συμβούλιο της Hidden Level. Ο Glein, ο οποίος ηγήθηκε της επένδυσης της εταιρείας του στο SpaceX πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, έκανε παραλληλισμούς μεταξύ των δύο εταιρειών, οι οποίες συνεργάζονται στενά με την κυβέρνηση. «Οι πελάτες, συμπεριλαμβανομένου του Στρατού, έχουν αρχίσει να δείχνουν πραγματικά σημάδια πρόθεσης για την υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας».

Η startup χρησιμοποιεί την τεχνολογία παθητικού ραντάρ, η οποία είναι μια ιδέα που υπάρχει εδώ και χρόνια, για να κατασκευάσει μονάδες υλικού που μπορούν να κινηθούν σε ένα πεδίο μάχης. Δημιουργεί, επίσης, υπηρεσίες λογισμικού και εργαλεία για τους πελάτες για την ανάλυση των απειλών του εναέριου χώρου.

Η εταιρεία, η οποία κατέγραψε έσοδα 5 εκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, αναμένει να αυξήσει αυτόν τον αριθμό στα 25 εκατομμύρια δολάρια φέτος, είπε ο Κόουλ. Η πλειοψηφία των πωλήσεών της προέρχεται από πελάτες της αμερικανικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του στρατού και της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, καθώς και της αστυνομίας. Οι εμπορικοί πελάτες αποτελούν σήμερα περίπου το 20% των εσόδων, είπε.

Η Hidden Level στοχεύει να αυξήσει τον ρυθμό νέου hardware και να επεκτείνει το εργατικό της δυναμικό σε 160 από 100 μέσα στους επόμενους 18 μήνες, είπε ο Κόουλ. «Αυτή η χρηματοδότηση θα αξιοποιηθεί για την εξέλιξη της εταιρείας», είπε.

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.