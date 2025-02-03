Η Nexi Ελλάδος ενισχύει τη διοικητική ομάδα της

Στην ενίσχυση της διοικητικής ομάδας της προχωρά η Nexi Ελλάδος, μέρος του Ομίλου Nexi, της ευρωπαϊκής εταιρείας PayTech, που ανακοίνωσε παράλληλα την αποχώρηση του κ. Νίκου Παπαδόγλου από τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου (Deputy CEO).

Όσον αφορά τον κ. Παπαδόγλου, η εταιρεία σημειώνει ότι κατά τη θητεία του, εφαρμόζοντας τη στρατηγική της Nexi στην Ελλάδα, συνέβαλε στην εδραίωση της εταιρείας στον τομέα των ψηφιακών πληρωμών, ενισχύοντας στρατηγικές συνεργασίες και διευρύνοντας την παρουσία της στην αγορά.

Η εταιρεία ευχαρίστησε θερμά τον κ. Παπαδόγλου για τη συνεισφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στα μελλοντικά του βήματα.

Παράλληλα, η Nexi ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική της παρουσία στην Ελλάδα με μια ισχυρή ηγετική ομάδα που υποστηρίζει την υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων.

Υπό την καθοδήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Eugenio Tornaghi, η εταιρεία συνεχίζει την ανοδική της πορεία και παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της θέσης της στον ανταγωνιστικό κλάδο των ψηφιακών πληρωμών διαμορφώνοντας τις συνθήκες για βιώσιμη ανάπτυξη με «αιχμή» την καινοτομία.

Στο πλαίσιο αυτό, η ηγετική ομάδα ενισχύεται αναβαθμίζοντας σημαντικά στελέχη - μια κίνηση που υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας για ανάπτυξη του εσωτερικού ταλέντου και επένδυση στις ηγετικές του ικανότητες. Συγκεκριμένα:

- Η κα. Ελένη Αργυροπούλου αναλαμβάνει καθήκοντα Head of Commercial - Merchant Services

- Η κα. Άννα Χαλικιά προάγεται σε Head of Sales – Issuing,

- Ο κ. Σπύρος Μάνος αναλαμβάνει τη θέση του Head of Client Service & POS Management – Issuing

- Ο κ. Λάμπρος Τσόπελας προάγεται στη θέση του Chief Financial Officer.

Επιπλέον, η εταιρεία καλωσορίζει τον κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος εντάσσεται στην ομάδα της Nexi Ελλάδος ως Head of Compliance. Ο ρόλος του θα είναι καθοριστικός στην περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου συμμόρφωσης της εταιρείας και στη διασφάλιση της τήρησης των υψηλότερων ρυθμιστικών προτύπων.



