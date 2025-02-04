Επένδυση σε τρία νέα έργα ανανεώσιμης ενέργειας στην Ελλάδα, ανακοίνωσε σήμερα η Amazon, ανεβάζοντας στις οκτώ τον συνολικό αριθμό των συμφωνιών προμήθειας ενέργειας (PPAs) που έχει υπογράψει στη χώρα. Όπως αναφέρει, τα εν λόγω έργα αποτελούν μέρος της ευρύτερης προσπάθειας για επενδύσεις σε νέες πηγές ενέργειας, καθαρής από άνθρακα, υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία Climate Pledge μέσω της οποίας η εταιρεία δεσμεύεται να επιτύχει μηδενικές εκπομπές άνθρακα σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς της έως το 2040.

Η ισχύς των μονάδων είναι 657 MW χωρίς άνθρακα, που αντιστοιχεί στο ισοδύναμο για την ηλεκτροδότηση 330.000 ελληνικών νοικοκυριών. «Η Amazon δεσμεύεται να προωθήσει τη μετάβαση προς την ενέργεια χωρίς άνθρακα τόσο για τις δραστηριότητές μας όσο και για τις τοπικές κοινωνίες όπου ζουν και εργάζονται οι πελάτες μας», δήλωσε ο κ. Θανάσης Πατσάκας, Country Manager Ελλάδος της Amazon Web Services (AWS). «Γι' αυτό είμαστε περήφανοι που υποστηρίζουμε μέχρι σήμερα οκτώ συμφωνίες για αιολική και ηλιακή ενέργεια στην Ελλάδα, καθιστώντας την Amazon τον κορυφαίο εταιρικό αγοραστή ανανεώσιμης ενέργειας στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη το 2024»

Οι πρόσφατες συμφωνίες της Amazon περιλαμβάνουν τον ηλιακό σταθμό «Elzet» και το αιολικό πάρκο «Μενελού», τα οποία ανήκουν στην Greenvolt Energias Renovaveis, εταιρεία ανάπτυξης έργων ανανεώσιμης ενέργειας με έδρα την Πορτογαλία. Ο ηλιακός σταθμός Elzet βρίσκεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας ενώ το αιολικό πάρκο Μενελού βρίσκεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο ηλιακός σταθμός Hellas Green, που αναπτύχθηκε από την Luxcara βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Η Ελλάδα, από τη φύση της, έχει στην κατοχή της ένα πολύτιμο εργαλείο για την επίτευξη της ενεργειακής μετάβασης, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η Amazon, με την απόφασή της να επενδύσει, για ακόμη μια φορά, στη χώρα μας, σε τρία νέα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας -συγκεκριμένα στη Θεσσαλία, στη Δυτική Ελλάδα και στη Δυτική Μακεδονία- συμβάλλει, καταλυτικά, στην επίτευξη του συγκεκριμένου, εθνικού στόχου. Πρωτοβουλίες όπως αυτή, για την περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ηλεκτρικό μας σύστημα, οδηγούν σε σημαντικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες: Δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης, ενώ ταυτόχρονα τα νοικοκυριά αποκτούν πρόσβαση σε φθηνό, ηλεκτρικό ρεύμα. Από την πλευρά μας, στην ελληνική Κυβέρνηση, με σκοπό να πετύχουμε την περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, λαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διατηρήσουμε αυτήν την αγορά υγιή, στην παρούσα, απαιτητική φάση της ενεργειακής μετάβασης».

Το 2024 η Amazon ανακοίνωσε αντίστοιχες συμφωνίες για το αιολικό πάρκο Βερμίου σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία καθώς και τα αιολικά πάρκα στις περιοχές Μεσοκορφή και Κούκουρας στην Πελοπόννησο. Τα εν λόγω έργα αναμένεται να ξεκινήσουν την παραγωγή ενέργειας το 2026.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

