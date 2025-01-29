Alpha Bank: Πλησιάζει το 1 τρισ. ευρώ ο καθαρός πλούτος των ελληνικών νοικοκυριών

Της Έλενας Λάσκαρη

Πλησιάζει το 1 τρισ. ευρώ ο καθαρός πλούτος των ελληνικών νοικοκυριών με βάση τις αποτιμήσεις ακινήτων, μετόχων, ομολόγων και καταθέσεων.

Σύμφωνα με ανάλυση της Alpha Bank με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ο συνολικός καθαρός πλούτος των νοικοκυριών στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 956 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένος κατά περίπου 31% από τις αρχές του 2022 και κατά 39% σε σύγκριση με την κατώτατη τιμή που σημειώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Πηγή: skai.gr

