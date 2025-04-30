ΑΔΜΗΕ: Νέο ρεκόρ επενδύσεων και υψηλή επίδοση κερδοφορίας το 2024

Το 2024 αποτέλεσε άλλη μια χρονιά ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ, καθώς κατέγραψε νέο ρεκόρ επενδύσεων, ισχυροποιώντας ταυτόχρονα την κερδοφορία του.

Ρεκόρ επενδύσεων και αύξηση κερδοφορίας για το 2024 ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ. Συγκεκριμένα οι επενδύσεις ανήλθαν σε 732 εκατ. ευρώ, ποσό ρεκόρ για τον Όμιλο, με εμβληματικότερα έργα την πρόοδο στη διασύνδεση Αττικής - Κρήτης, την Δ' Φάση Διασύνδεσης των Κυκλάδων και το έργο της ηλεκτρικής Διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν σε ποσοστό 21% και διαμορφώθηκαν σε 148,4 εκατ. ευρώ για την χρήση 2024 σε σχέση με 122,2 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2023. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε 147,3 εκατ. ευρώ.

Η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας, όπως αναφέρεται από τον ΑΔΜΗΕ, προήλθε ως αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων, σε συνδυασμό με τη συγκρατημένη αύξηση των λειτουργικών δαπανών.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα του Διαχειριστή σημείωσαν αύξηση κατά 20% και ανήλθαν σε 461,4 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 384,8 εκατ. ευρώ το 2023, αυξημένα κατά 76,6 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των εσόδων προήλθε κατά κύριο λόγο από τη χρήση μεγαλύτερου ποσού από δικαιώματα χρήσης των διασυνδέσεων, έχοντας μηδενική επίπτωση στους καταναλωτές, καθώς και από την μικρή αύξηση στην κατανάλωση.

Τα Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 141,9 εκατ. ευρώ (+24,4% σε σχέση με το 2023), ενώ τα συγκρίσιμα Λειτουργικά Έξοδα παρουσιάζουν μικρότερη αύξηση 13,9%.

Τέλος, σε επίπεδο Ομίλου τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), σημείωσαν αύξηση 17,5% και ανήλθαν σε 326,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με 277,7 εκατ. ευρώ το 2023. Τα συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) Ομίλου σημείωσαν αύξηση 21,7% και ανήλθαν σε 338,8 εκατ. ευρώ από 278,3 εκατ. ευρώ το 2023.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης δήλωσε: «Το 2024 αποτέλεσε τη χρονιά που η Ελλάδα μετατράπηκε σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας έπειτα από πολλές δεκαετίες. Ο ΑΔΜΗΕ έχοντας αυξημένη και υγιή κερδοφορία, συνεχίζει με προσήλωση το έργο του για την ενίσχυση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της χώρας, πραγματοποιώντας σημαντικές επενδύσεις και προσθέτοντας αξία στους μετόχους και στην κοινωνία.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

