Σημαντική πτώση στα κέρδη του α' τριμήνου ανακοίνωσε η Volkswagen, καθώς ο γερμανικός κολοσσός αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις των δασμών του Τραμπ στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη 2,9 δισ. ευρώ για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, μειωμένα κατά 37% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η Volkswagen ανακοίνωσε έσοδα από πωλήσεις α' τριμήνου ύψους 77,6 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,8% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2024.

Η εταιρεία ανέφερε τις υψηλότερες πωλήσεις οχημάτων σε αγορές εκτός Κίνας ως τη βάση της αύξησης.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Volkswagen προειδοποίησε ότι τα λειτουργικά κέρδη του α' τριμήνου πιθανότατα θα ανέλθουν στα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, επικαλούμενη ειδικές επιπτώσεις μεγέθους 1,1 δισ.ευρώ.

Σε ανακοίνωση στις 9 Απριλίου, η εταιρεία αναγνώρισε ότι το προκαταρκτικό αποτέλεσμα του πρώτου τριμήνου απέκλινε σημαντικά από τις προσδοκίες των αναλυτών.

«Όπως αναμενόταν, ο Όμιλος Volkswagen είχε ένα ανάμεικτο ξεκίνημα στο οικονομικό έτος», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Arno Antlitz, οικονομικός διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος λειτουργιών του Ομίλου Volkswagen.

«Δεδομένης της τρέχουσας ασταθούς παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης, είναι ακόμη πιο σημαντικό να επικεντρωθούμε στους μοχλούς που βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Αυτό σημαίνει ότι θα συμπληρώσουμε την εξαιρετική γκάμα προϊόντων μας με μια ανταγωνιστική βάση κόστους - ώστε να διασφαλίσουμε την επιτυχία και στις ταχέως μεταβαλλόμενες παγκόσμιες αγορές» δήλωσε ο Antlitz.

Πηγή: skai.gr

