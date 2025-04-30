Η UCERT προτιμητέος επενδυτής για το χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας

Το Υπερταμείο ανακοινώνει την ανακήρυξη της εταιρείας «UCERT Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» ως προτιμητέου επενδυτή στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας (ΕΧΚΒ) με σύμβαση παραχώρησης, έναντι ετήσιας μεταβλητής αμοιβής που αναμένεται να ξεπεράσει τα 7 εκατ. ευρώ σε βάθος 40 ετών.

Ο προτιμητέος επενδυτής αναλαμβάνει για 40 έτη το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του ΕΧΚΒ με στόχο να αναδειχθεί σε ελκυστικό πόλο ορεινού τουρισμού, ενθαρρύνοντας την ήπια τουριστική ανάπτυξη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η αναβάθμιση και ανάπτυξη του ΕΧΚΒ θα ενισχύσει σημαντικά τη δυναμική για περιφερειακή ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου και θα αποτελέσει μοχλό για την ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η δυνατότητα λειτουργίας του κέντρου ως πόλου έλξης επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους θα επιτρέψει την ανάπτυξη επιπλέον δραστηριοτήτων όπως η πεζοπορία, η ποδηλασία βουνού, ο πολιτιστικός και γαστρονομικός τουρισμός, εμπλουτίζοντας το τουριστικό προϊόν της περιοχής, στηρίζοντας έτσι και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειας.

Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας διαθέτει εγκατεστημένους 7 αναβατήρες, οι οποίοι εξυπηρετούν τις 18 υφιστάμενες πίστες καταβάσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και δύο πίστες αρχαρίων.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανέθεσε στο Υπερταμείο τη διαδικασία ωρίμανσης, ανάπτυξης και αξιοποίησης των εγκαταστάσεων του ΕΧΚ Βασιλίτσας λόγω της εκτεταμένης εμπειρίας που διαθέτει στην αξιοποίηση κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου.

Ο διαγωνισμός που διενέργησε το Υπερταμείο αποτελεί την πρώτη προσπάθεια αξιοποίησης του ΕΧΚΒ σε συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές και την πρώτη απόπειρα αξιοποίησης χιονοδρομικού κέντρου στην Ελλάδα με σύμβαση παραχώρησης.

