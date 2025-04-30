Μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία ξεκινά σε λίγες ημέρες, με την έναρξη της Αθήνας Δρόμος Τροφή Festival, την Παρασκευή, 2 Μαΐου. Το opaponline.gr θα βρίσκεται εκεί για να υποδεχθεί τους χιλιάδες φίλους της γαστρονομίας, κάνοντας την εμπειρία τους στο φεστιβάλ ξεχωριστή.

Μάλιστα, για όσους επιθυμούν να διευρύνουν τους γευστικούς τους ορίζοντες και…εκτός συνόρων, το opaponline.gr διοργανώνει μεγάλο ταξιδιωτικό διαγωνισμό, με δωρεάν συμμετοχή για όλους τους νέους παίκτες. Συγκεκριμένα, στις 20 Μαΐου, προκύπτουν, μετά από κλήρωση, 3 τυχεροί νικητές, που θα κερδίσουν από μία δωρεάν δωροεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ.

Για να πάρει κανείς μέρος στην κλήρωση δεν χρειάζεται η συμμετοχή στα παιδιά, ενώ για τον διαγωνισμό ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αναλυτικά, μπορεί κανείς να τους βρει τους όρους του διαγωνισμού εδώ.

Οι συμμετοχές γίνονται δεκτές μέχρι και το βράδυ της 18ης Μαΐου και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

