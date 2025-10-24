Στους 879 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ), μετά την έκδοση της νέας απόφασης του γενικού γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας Τάσου Γαϊτάνη, η οποία δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια.

Με βάση τη συγκεκριμένη απόφαση, εγκρίθηκε η ένταξη 22 ακόμη επιχειρήσεων στο ΕΜΝΕ. Από αυτές, τέσσερις επιχειρήσεις εντάχθηκαν μέσω της διαδικασίας fast track, καθώς πληρούσαν τις προϋποθέσεις εγγραφής που ορίζει η νομοθεσία και δεν απαιτήθηκε περαιτέρω αξιολόγηση.

Οι υπόλοιπες 18 επιχειρήσεις εγγράφηκαν μετά από αξιολόγηση, με κριτήρια την καινοτομία και τη δυνατότητα ταχείας κλιμάκωσης του μεγέθους πωλήσεων στη διεθνή αγορά.

Παράλληλα, με δεύτερη απόφαση του γενικού γραμματέα, η οποία επίσης δημοσιεύθηκε σήμερα, απορρίφθηκαν οι αιτήσεις 22 επιχειρήσεων για εγγραφή στο Μητρώο, λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας ή/και των απαραίτητων κριτηρίων αξιολόγησης.

Οι επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν είχαν υποβάλει αιτήσεις για τον πρώτο και δεύτερο κύκλο του 2025 και διατηρούν το δικαίωμα να επανυποβάλουν αίτηση σε επόμενο κύκλο ηλεκτρονικής υποβολής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

