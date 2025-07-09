Την απόφαση ενίσχυσης 74 επενδυτικών σχεδίων με 87,3 εκατ. ευρώ του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα 360°» του Αναπτυξιακού Νόμου του 2022, υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδύσεων φτάνει τα 169 εκατ. ευρώ και τα επενδυτικά σχέδια θα λάβουν ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης 63,8 εκατ. ευρώ και ενίσχυση φορολογικής απαλλαγής 23.5 εκατ ευρώ.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός επενδυτικών σχεδίων (17) και αναπτύσσεται το μεγαλύτερο ύψος επενδύσεων, απορροφώντας το 32% των συνολικών ενισχύσεων. Ακολουθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας με έγκριση 16 επενδυτικών σχεδίων και απορρόφηση του 20% των συνολικών ενισχύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες ανακοινώθηκαν και οι ενισχύσεις 177 επενδυτικών σχεδίων με 148 εκατ. ευρώ του καθεστώτος της Αγροδιατροφής του ίδιου Αναπτυξιακού Νόμου.

Eνώ με βάση το χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης έχουν ξεκινήσει να δέχονται αιτήσεις τα τρία νέα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου του 2025.



