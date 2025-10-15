Με κεντρικό μήνυμα τη σημασία της ηγεσίας με αξίες, της εκπαίδευσης και της βιώσιμης ανάπτυξης, η Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Α΄ αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και πρόεδρος της 38μελούς Κριτικής Επιτροπής των Hellenic Responsible Business Awards 2025, άνοιξε τη φετινή επετειακή τελετή απονομής των βραβείων.

Στην ομιλία της, η κυρία Εφραίμογλου τόνισε ότι τα Hellenic Responsible Business Awards αποτελούν έναν θεσμό που προάγει ένα νέο, ώριμο μοντέλο επιχειρηματικότητας — ένα μοντέλο που συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη με τη θετική επίδραση στην κοινωνία και το περιβάλλον.

«Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι πια μια τάση ή ένα συμπληρωματικό κεφάλαιο στις εταιρικές στρατηγικές», ανέφερε, «αλλά έχει εξελιχθεί σε πυρήνα λειτουργίας και προϋπόθεση μακροπρόθεσμης επιτυχίας».

Ηγεσία, εκπαίδευση και διαφάνεια: τα θεμέλια της αλλαγής

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της ηγεσίας και της εκπαίδευσης ως βασικών παραγόντων μετάβασης προς ένα πιο υπεύθυνο και ανθεκτικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

«Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα ξεκινά από την κορυφή· από εκεί όπου διαμορφώνονται οι στρατηγικές, οι αξίες και το ήθος μιας εταιρείας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι ηγέτες που επενδύουν στη βιωσιμότητα, στην καινοτομία και στους ανθρώπους τους «εμπνέουν οργανισμούς που αντέχουν στον χρόνο και συμβάλλουν ενεργά στην πρόοδο της κοινωνίας».

Η Α΄ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο του επιμελητηρίου, που μέσα από δράσεις, σεμινάρια και συνεργασίες στηρίζει τη συνεχή εκπαίδευση και τη διάχυση καλών πρακτικών. «Μόνο μέσα από τη γνώση και τη συνεργασία μπορούμε να ενσωματώσουμε ουσιαστικά τις αρχές της βιωσιμότητας στη λειτουργία των επιχειρήσεων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Δέκα χρόνια επιβράβευσης υπευθυνότητας

Η φετινή διοργάνωση των Hellenic Responsible Business Awards σηματοδότησε δέκα χρόνια δράσης του θεσμού, που τιμά τις επιχειρήσεις οι οποίες προωθούν τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και επενδύουν στην κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 στο Anais Club, υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του ΣΕΒ-ΒΙΑΝ και του ΣΕΤΕ και οι φετινοί νικητές ξεχώρισαν σε ενότητες όπως «Επιχείρηση ESG», «Έργο Βιώσιμης Ανάπτυξης/CSR της 10ετίας», «Purpose», «Βιώσιμη Τεχνολογία» και «Υπεύθυνη Ηγεσία», με τη Eurobank να αναδεικνύεται CSR Corporate Brand της Χρονιάς.

Σημειώνεται ότι, από το 2015 έως σήμερα, τα Hellenic Responsible Business Awards έχουν αξιολογήσει περισσότερα από 2.000 έργα βιώσιμης ανάπτυξης, σε συνεργασία με τέσσερα πανεπιστήμια και πάνω από 30 φορείς και ιδρύματα.

«Η πρόοδος που συντελείται είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας — της πολιτείας, των θεσμών, των επιχειρήσεων και, πάνω απ' όλα, των ανθρώπων που πιστεύουν στην αλλαγή», κατέληξε η κυρία Εφραίμογλου, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως μίας από τις πιο δυναμικές φωνές υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

* Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από την κυρία Εφραίμογλου

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

