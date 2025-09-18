Συμπόσιο «Με το βλέμμα στο Μέλλον: Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα, Πολιτισμός» στο Κέντρο Έρευνας Μαστίχας

Η Χίος, με τον πλούτο της ιστορίας και της δημιουργίας της, μετατράπηκε για ακόμη μία φορά σε σημείο αναφοράς διεθνούς διαλόγου, φιλοξενώντας την ημερίδα «Με το βλέμμα στο Μέλλον: Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα, Πολιτισμός» στο Κέντρο Έρευνας Μαστίχας στα πλαίσια του 4ου Φεστιβάλ Χίου.

Μια εκδήλωση που ξεπέρασε τα όρια μιας τυπικής συνάντησης, καθώς συγκέντρωσε προσωπικότητες κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπροσώπους της Επιστήμης, της Πολιτικής, της Επιχειρηματικότητας, της Κοινωνίας των Πολιτών και του Πολιτισμού, οι οποίοι με τις παρεμβάσεις τους κατέθεσαν γνώση, εμπειρία και όραμα, δημιουργώντας συνέργειες καθώς και μία "κοινότητα" γύρω από την οποία το πνεύμα, η δημιουργία, η γνώση και η διανόηση έχουν κυρίαρχο λόγο. Η ημερίδα αποτέλεσε μια σπουδαία ευκαιρία ανταλλαγής ιδεών και προτάσεων σε έναν τόπο που η κληρονομιά του είναι να ενώνει Πολιτισμούς, να διευρύνει ορίζοντες και να γεννά συνεργασίες.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης, ο οποίος αναφέρθηκε με θερμά λόγια στο Κέντρο Έρευνας Μαστίχας, επισημαίνοντας τη στήριξη και τη χρηματοδότηση που παρείχε η Περιφέρεια για τη δημιουργία και λειτουργία του και εξέφρασε την πρόθεση να παραμείνει αρωγός ως προς την περαιτέρω ανάπτυξή του. Παράλληλα, ανακοίνωσε νέα σχέδια για την ανάπτυξη των νησιών του Βορείου Αιγαίου, με δράσεις για την κτηνοτροφία στη Λέσβο, τη γαλάζια οικονομία στη Χίο και τον τουρισμό στη Σάμο.

Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Γανιάρης, Πρόεδρος του Κέντρου Έρευνας Μαστίχας, παρουσίασε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Κέντρου, τονίζοντας τη διάθεση συνεργασίας με φορείς και επιχειρήσεις, ώστε η μαστίχα και τα παράγωγά της να συνεχίσουν να αποτελούν μοχλό ανάπτυξης και εξωστρέφειας για το νησί.

Η ημερίδα φιλοξένησε ένα πλούσιο πρόγραμμα με σημαντικές εισηγήσεις:

Ο Selim Yenel, Πρέσβης και Πρόεδρος του Global Relations Forum, παρουσίασε μια οραματική τοποθέτηση για το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Τόνισε ότι, παρότι η ιστορία των δύο χωρών είναι γεμάτη εντάσεις, υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό συνεργασίας σε τομείς όπως η ενέργεια, η υγεία, η τεχνητή νοημοσύνη και η γεωργία. Υπογράμμισε πως η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα δεν μπορούν να προοδεύσουν χωρίς τον πολιτισμό, ο οποίος λειτουργεί ως γέφυρα κατανόησης και φιλίας.

Ο Prof. Dr. Hakan Ürey, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Koç, παρουσίασε την πορεία του από την έρευνα στην επιχειρηματικότητα, δείχνοντας πώς η πανεπιστημιακή γνώση μπορεί να οδηγήσει σε τεχνολογικά επιτεύγματα με διεθνή απήχηση. Μίλησε για καινοτομίες στον χώρο της βιοϊατρικής, της οφθαλμολογίας και της ρομποτικής, για startups που γεννήθηκαν μέσα από το εργαστήριό του και για το οικοσύστημα καινοτομίας που έχει διαμορφωθεί στην Τουρκία, με επίκεντρο το Πανεπιστήμιο Koç.

Ο Απόστολος Βαλτάς, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, μίλησε με έμφαση για την αποστολή του φαρμακοποιού ως θεματοφύλακα της υγείας, αλλά και ως φορέα καινοτομίας. Τόνισε πως το φαρμακείο δεν είναι απλώς σημείο διάθεσης φαρμάκων, αλλά χώρος κοινωνικής φροντίδας, υποστήριξης χρόνιων ασθενών και συμβολής στην πρόληψη. Αναφέρθηκε στη σημασία της ψηφιοποίησης και στην ανάγκη να φανταστούμε το φαρμακείο του 2040: σύγχρονο, ανοιχτό, ακόμη πιο προσιτό στον πολίτη.

Ο Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Πρόεδρος «Το Χαμόγελο του Παιδιού», παρουσίασε το έργο 29 ετών του φορέα, που έχει γίνει σημείο αναφοράς για παιδιά και οικογένειες. Μίλησε για την άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις κρίσης, για τις τηλεφωνικές γραμμές και τις δομές υποστήριξης σε όλη τη χώρα, για τις διεθνείς συνεργασίες αλλά και για τη νέα ψηφιακή εφαρμογή που ενισχύει την επικοινωνία με τους πολίτες. Υπογράμμισε πως «το Χαμόγελο» λειτουργεί ως καταλύτης συνεργασίας μεταξύ κρατικών φορέων και κοινωνίας, δίνοντας λύσεις αντί για διαπιστώσεις.

Η Μαρία Λοϊζίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια του ΕΜΠ, ανέλυσε το θέμα της βιώσιμης διαχείρισης πόρων και κυκλικής οικονομίας. Παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση στη Χίο αλλά και γενικότερα όσον αφορά τα απορρίμματα, μίλησε για εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους, για την ανάγκη αύξησης της ανακύκλωσης και για καινοτόμα συστήματα, όπως τα «πράσινα περίπτερα». Έδωσε έμφαση στη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας μέσω πρακτικών όπως οι αφαλατώσεις και τα αγροβολταϊκά.

Η Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, παρουσίασε τον ρόλο της Τράπεζας στη στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια. Μέσα από παραδείγματα επενδύσεων και συνεργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανέδειξε πώς δημιουργούνται ευκαιρίες ανάπτυξης και τόνισε τη συμβολική σημασία της επένδυσης στο Κέντρο Έρευνας Μαστίχας.

Η Ανδριανή Μανέττα, Ιδρύτρια και CEO της Victorious Network και Marketing Director της Hanson Robotics, παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ρομποτικής, επισημαίνοντας τις τεράστιες δυνατότητες αλλά και τις ευθύνες που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Αναφέρθηκε σε νέες εφαρμογές, σε διαγωνισμούς καινοτομίας που αναδεικνύουν τη νέα γενιά προγραμματιστών, αλλά και σε παραδείγματα όπου η τεχνολογία συνδέεται δημιουργικά με τον πολιτισμό, όπως τα ψηφιακά πάρκα.

Ο Διονύσης Μαντέλης, Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μπότση, ανέδειξε το ζήτημα της παραπληροφόρησης ως μείζονα απειλή για τη δημοκρατία, την οικονομία και τον πολιτισμό. Μίλησε για τη δύναμη της πληροφορίας να διαμορφώνει αντιλήψεις, για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη διασπορά ψευδών ειδήσεων και για τις πρωτοβουλίες του Ιδρύματος να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους φαινόμενα μέσα από σχετικές δράσεις.

Ο Δημήτρης Μπουραντάς, Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ και Πρύτανης του New York College, παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διαρκούς επιτυχίας στην επιχειρηματικότητα. Έδωσε έμφαση στη στρατηγική, στη συνεχή μάθηση, στη σωστή κουλτούρα, αλλά και στον ρόλο του ηγέτη που εμπνέει και καθοδηγεί, αντίθετα από τον απλό μάνατζερ που διαχειρίζεται.

Ο Αλέξανδρος Σαρακάκης, επιχειρηματίας και επικεφαλής του Ομίλου Σαρακάκη, έκανε μια ιστορική αναδρομή από την ίδρυση του Ομίλου έως σήμερα, δείχνοντας πώς η καινοτομία και η ευελιξία βοήθησαν την επιβίωση σε δύσκολες εποχές. Σήμερα, πέρα από τον τομέα της αυτοκίνησης, ο Όμιλος επενδύει σε δράσεις κυκλικής οικονομίας, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι παραδοσιακές βιομηχανίες μπορούν να στραφούν σε πιο βιώσιμα μοντέλα.

Ο Στράτος Σιμόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, τόνισε τη σημασία της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης ως μοχλών ανάπτυξης για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Υπογράμμισε ότι η τεχνολογία μπορεί να αναδείξει την ιστορία, τα τοπόσημα και τον πολιτισμό της περιοχής, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μοντέλου ανάπτυξης.

Η Άντζελα Στάθη, Πρόεδρος της Digital Boost και Συνιδρύτρια της Brazil Tech Connect, παρουσίασε καινοτόμες τεχνολογίες όπως το blockchain και δορυφορικές εφαρμογές για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, με συνεργασία φορέων, ψαράδων και ΜΚΟ. Παράλληλα, μίλησε για μοντέλα κινήτρων για τους νέους, ώστε να μείνουν και να δημιουργήσουν στα νησιά, δίνοντας πρακτικά παραδείγματα για στέγαση και στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Τον συντονισμό της ημερίδας ανέλαβε με επιτυχία η δημοσιογράφος Κορίνα Γεωργίου, η οποία με το κύρος και τη σοβαρότητα που τη χαρακτηρίζουν, διασφάλισε την ομαλή ροή του προγράμματος και την ουσιαστική ανάδειξη των παρεμβάσεων.

Η ημερίδα στο Κέντρο Έρευνας Μαστίχας κατέδειξε ότι η Χίος και το Βόρειο Αιγαίο συνολικά μπορούν να σταθούν στην αιχμή των εξελίξεων, δίνοντας βήμα σε διακεκριμένους ομιλητές και δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η Καινοτομία συναντά τον Πολιτισμό και η Επιχειρηματικότητα αγγίζει την κοινωνία. Η εν λόγω βραδιά ήταν κάτι περισσότερο από μια σειρά παρουσιάσεων και ομιλιών. Ήταν μια διακήρυξη συνεργασίας, προόδου και εξωστρέφειας, που έδειξε πως το Βόρειο Αιγαίο αποτελεί εργαστήριο ιδεών και παράδειγμα διεθνούς απήχησης.

